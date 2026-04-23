Bild gazetesinin haberine göre, Franck Ribéry de Almanya'nın en başarılı kulübüyle anlaşmak üzere. Habere göre Fransız futbolcu, Münih ekibinin ikinci takımında yardımcı antrenörlük pozisyonu için adaylar arasında yer alıyor; yani Dante'nin gelecekteki yardımcısı olacak.
Bir sonraki muhteşem geri dönüş: Bir başka kulüp efsanesi daha FC Bayern'e dönecek mi?
Sky Sport'a göre Brezilyalı stoper, Bayern ile sözleşmesini çoktan imzalamış durumda; önümüzdeki yazdan itibaren Holger Seitz'in yerine kulübün U23 takımının yeni baş antrenörü olarak göreve başlayacak.
Seitz, kısa bir ara dışında 2020'den beri ikinci takımı çalıştırıyor ve 2018/19 sezonunda yedek takımı Regionalliga şampiyonluğuna taşımıştı. Yeni kampüs müdürü Michael Wiesinger'in liderliğinde yürütülen kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak teknik direktörlük görevinden ayrılıyor. Bununla birlikte, kulüpte başka bir görevde kalabilir.
Ribery, FC Bayern Münih'te on iki yıl oynadı
Ribery ise Säbener Straße'ye geri dönmeyi açıkça pekala düşünebiliyor gibi görünüyor; ancak bir geri dönüşün gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, nasıl gerçekleşeceği ve 43 yaşındaki oyuncunun nihayetinde hangi rolü üstleneceği henüz tam olarak netleşmiş değil.
2007 ile 2019 yılları arasında Bayern'de forma giyen ve Münih'te taraftarların gözdesi haline gelen Ribery, aktif futbol kariyerini 2022 yılında şu anda üçüncü ligde mücadele eden US Salernitana'da sonlandırmıştı. Fransız oyuncu, daha sonra Mart 2024'e kadar İtalyan ekibinde teknik antrenör olarak çalıştı; dolayısıyla antrenörlük konusunda zaten deneyime sahip.
2025 yılında antrenörlük planları hakkında konuşmuştu. Fransız oyuncu o zaman Bild gazetesine, "Geçen yıl UEFA A antrenör lisansını başarıyla tamamladım" demişti. Geçtiğimiz sonbaharda, profesyonel takımları da çalıştırabilmesini sağlayacak Pro lisansı için eğitime başladı.