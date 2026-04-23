Bir sonraki muhteşem geri dönüş: Bir başka kulüp efsanesi daha FC Bayern'e dönecek mi?

Ribery ise Säbener Straße'ye geri dönmeyi açıkça pekala düşünebiliyor gibi görünüyor; ancak bir geri dönüşün gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, nasıl gerçekleşeceği ve 43 yaşındaki oyuncunun nihayetinde hangi rolü üstleneceği henüz tam olarak netleşmiş değil.

2007 ile 2019 yılları arasında Bayern'de forma giyen ve Münih'te taraftarların gözdesi haline gelen Ribery, aktif futbol kariyerini 2022 yılında şu anda üçüncü ligde mücadele eden US Salernitana'da sonlandırmıştı. Fransız oyuncu, daha sonra Mart 2024'e kadar İtalyan ekibinde teknik antrenör olarak çalıştı; dolayısıyla antrenörlük konusunda zaten deneyime sahip.

2025 yılında antrenörlük planları hakkında konuşmuştu. Fransız oyuncu o zaman Bild gazetesine, "Geçen yıl UEFA A antrenör lisansını başarıyla tamamladım" demişti. Geçtiğimiz sonbaharda, profesyonel takımları da çalıştırabilmesini sağlayacak Pro lisansı için eğitime başladı.