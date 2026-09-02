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Khaled Mahmoud

Çeviri:

‘Bir oyun değiştiriciye ihtiyaçları vardı’: Carragher, Arsenal’in transfer dönemindeki eksiğini açıkladı

Arsenal
J. Carragher
Premier Lig

Jamie Carragher'e göre Arsenal'ın yaz transfer döneminde dünya çapında bir hücum takviyesi yapma arayışı beklentilerin altında kaldı; Londra ekibi ses getirecek bir transferi kaçırdı. Premier League şampiyonu olmasına rağmen Mikel Arteta'nın takımı, kadroyu bir üst seviyeye taşıyacak ve büyük ihtiyaç duyduğu "oyun değiştirici"yi kadrosuna katamadı.

  • Arsenal, elit hedefleri kaçırdı

    Carragher'a göre Arsenal, yaz transfer dönemini aradığı "10 üzerinden 10"luk hücum takviyesini yapamadan kapattı. Liverpool'un eski savunmacısı, Arsenal'in Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior ve Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i için iddialı girişimlerde bulunduğunu, ancak Premier League'in son şampiyonunun bu iki yüksek profilli hamlesinin de sonuçsuz kaldığını açıkladı.

    Arsenal'in hücum hattına yaptığı tek takviye, Club Brugge'den 34 milyon £ karşılığında transfer edilen Christos Tzolis oldu. Bu sırada kadrodan önemli ayrılıklar yaşandı; Leandro Trossard Beşiktaş'a katıldı, Gabriel Jesus Barcelona'ya gitti ve genç yıldız Ethan Nwaneri Borussia Dortmund'a imza attı. Ayrıca Gabriel Martinelli, yerel transfer dönemi hâlâ açık olan Al Hilal ile görüşmelerini sürdürüyor.

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carragher, kalite arayışını analiz ediyor

    Sky Sports'a konuşan Carragher, Arteta'nın böylesine oturmuş bir ilk 11'i geliştirirken karşı karşıya olduğu zorluğu anlattı. Carragher, “Gerçekten iyi forvetleri var. Kai Havertz'i beğeniyorum ve bence Mikel Arteta da onu beğeniyor” dedi. Havertz, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı üç maçta attığı iki golle bu güveni şimdiden boşa çıkarmadı. Carragher, diğer hücum seçeneğiyle ilgili ise şunları ekledi: “[Viktor Gyokeres] geldiğinde çoğu insanın olacağını düşündüğü şey oldu; tam anlamıyla elit değil ama yine de bazı maçlarda gol atabiliyor.” Gyokeres, bu sezon şu ana kadar yalnızca bir kez forma giydi ve henüz gol hesabını açamadı.

    Yorumcu, kulübün özellikle son üçüncü bölgede yeni bir boyut katacak bir oyuncu aradığını vurguladı. Carragher, “Onlara maçın kaderini değiştirecek biri gerekiyordu. Vinicius Junior'ı almaya çalıştılar, Alvarez'i almaya çalıştılar; bahsettiğimiz oyuncu kalibresi bu. Arsenal'i şu anda geliştirmek çok zor çünkü çok iyi bir takım, çok güçlü bir kadro. Bu yüzden onları geliştirebilecek tek oyuncudan söz ediyorsunuz ve o da dünya çapında bir oyuncu olmalı” ifadelerini kullandı.

  • İyi ile harika arasındaki fark

    Kadrosu uluslararası yeteneklerle dolu olmasına rağmen Carragher, mevcut seçeneklerle Arsenal'in peşinde olduğu elit seviye arasında net bir fark bulunduğuna inanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onları almaya çalıştılar ama bu anlaşmaları sonuçlandıramadılar. Zaten ellerinde olan seviyede birini getirmenin anlamı yok. Hücumda benim '10 üzerinden yedi ya da sekizlik oyuncular' diyeceğim beş ya da altı oyuncuları var."

    Klinik, üst düzey bir bitirici ya da dünya klasmanında bir kanat oyuncusunun eksikliği, transfer döneminde yapbozun eksik parçası olmayı sürdürdü. Arsenal'in iddialı hamleleri, oyuncuların kendi tercihleri nedeniyle sonuçsuz kaldı; Vinicius, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeyi tercih ederken, Alvarez ise Barcelona'ya katılma isteği nedeniyle Premier League'e dönüşü geri çevirdi ve şimdilik Atletico Madrid'de kaldı. Carragher değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "10 üzerinden dokuz ya da onluk bir oyuncu istediler ama bunu sonuçlandıramadılar."

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  • Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta iç başarıya odaklanıyor

    Yeni bir süperstarın eksikliği algısına rağmen Arsenal, 2026-27 sezonuna verimli bir başlangıç yaptı. Manchester City'yi 3-0'lık net bir galibiyetle yenerek Community Shield'i kazandı ve bu ivmeyi Premier League şampiyonluğu unvanını koruma mücadelesine de taşıdı. İlk sonuçlar arasında Coventry City karşısında alınan ikna edici 3-0'lık galibiyetin ardından Unai Emery'nin Aston Villa'sına karşı elde edilen zorlu 1-0'lık zafer yer aldı.

    Mikel Arteta şimdi dikkatini, takımının bu pazar Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırlamaya hazırlandığı yüksek tansiyonlu bir Londra derbisine çevirecek.

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