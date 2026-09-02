Sky Sports'a konuşan Carragher, Arteta'nın böylesine oturmuş bir ilk 11'i geliştirirken karşı karşıya olduğu zorluğu anlattı. Carragher, “Gerçekten iyi forvetleri var. Kai Havertz'i beğeniyorum ve bence Mikel Arteta da onu beğeniyor” dedi. Havertz, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı üç maçta attığı iki golle bu güveni şimdiden boşa çıkarmadı. Carragher, diğer hücum seçeneğiyle ilgili ise şunları ekledi: “[Viktor Gyokeres] geldiğinde çoğu insanın olacağını düşündüğü şey oldu; tam anlamıyla elit değil ama yine de bazı maçlarda gol atabiliyor.” Gyokeres, bu sezon şu ana kadar yalnızca bir kez forma giydi ve henüz gol hesabını açamadı.

Yorumcu, kulübün özellikle son üçüncü bölgede yeni bir boyut katacak bir oyuncu aradığını vurguladı. Carragher, “Onlara maçın kaderini değiştirecek biri gerekiyordu. Vinicius Junior'ı almaya çalıştılar, Alvarez'i almaya çalıştılar; bahsettiğimiz oyuncu kalibresi bu. Arsenal'i şu anda geliştirmek çok zor çünkü çok iyi bir takım, çok güçlü bir kadro. Bu yüzden onları geliştirebilecek tek oyuncudan söz ediyorsunuz ve o da dünya çapında bir oyuncu olmalı” ifadelerini kullandı.