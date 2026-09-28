L'Équipe gazetesine göre, İngiliz yatırım şirketi "Sparta Capital", Amerikan "Park Bench" şirketiyle ortaklaşa Bordeaux kulübünü "bir euro karşılığında" satın aldı.

Fransız gazetesinin, Brezilyalı O Globo sitesinin aktardığına göre yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anlaşma temmuz ayının sonunda teyit edildi ve şiddetli bir mali kriz yaşayan ve iflasla karşı karşıya kalan Fransız kulübünü yeniden yapılandırmayı amaçlıyor."

Bordeaux kulübünün 2021 yılından bu yana sahibi olan iş insanı Gerard Lopez, satış sürecini kolaylaştırmak için kontrol hissesinden vazgeçtiği gibi 12 milyon euro değerindeki satın alma şartından da vazgeçti.

Kontrol, Milan kulübünün eski danışmanı Franck Tuil'in liderliğindeki Sparta Capital şirketine geçti. Park Bench'in sahipliği ise, hem İskoçya hem de İspanya'da futbola yatırım yapan İngiliz James Bord'a ait.