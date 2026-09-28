Mali krizler, Fransa'nın en köklü takımlarından birini çöküşün eşiğine sürükledi. Borçlar ve kötü yönetim nedeniyle kademeli olarak gerileyen kulüp, tasfiyeden kurtulmak ve varlığını sürdürebilmek için istisnai bir bedelle sembolik bir mülkiyet satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Bir kurtarma planı adaleti bekliyor: Zidane'ın eski kulübü bir avroya satıldı!
Kurtuluşun bedeli bir euro
L'Équipe gazetesine göre, İngiliz yatırım şirketi "Sparta Capital", Amerikan "Park Bench" şirketiyle ortaklaşa Bordeaux kulübünü "bir euro karşılığında" satın aldı.
Fransız gazetesinin, Brezilyalı O Globo sitesinin aktardığına göre yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anlaşma temmuz ayının sonunda teyit edildi ve şiddetli bir mali kriz yaşayan ve iflasla karşı karşıya kalan Fransız kulübünü yeniden yapılandırmayı amaçlıyor."
Bordeaux kulübünün 2021 yılından bu yana sahibi olan iş insanı Gerard Lopez, satış sürecini kolaylaştırmak için kontrol hissesinden vazgeçtiği gibi 12 milyon euro değerindeki satın alma şartından da vazgeçti.
Kontrol, Milan kulübünün eski danışmanı Franck Tuil'in liderliğindeki Sparta Capital şirketine geçti. Park Bench'in sahipliği ise, hem İskoçya hem de İspanya'da futbola yatırım yapan İngiliz James Bord'a ait.
11 milyon euro: Kriz sona mı erdi?
Bordeaux, son kez 2008-2009 sezonunda olmak üzere Fransa Ligi'ni 6 kez kazandı, ancak 2022'de ikinci lige düştü ve yaklaşık 40 milyon euroluk bir açık kaydettikten sonra mali çöküşün etkisiyle geri dönmeyi başaramadı. Ardından kulüp, 87 yıl önce elde ettiği "profesyonel kulüp" statüsünü kaybederek krizini derinleştirdi. Bunu, gençlik kategorilerinin geçici olarak kapatılması ve ulusal müsabakalardan çıkarılması izledi.
Bordeaux'yu doğru yola geri döndürmek amacıyla yeni sahipler yaklaşık 11 milyon euro topladı; bu tutar, içinde bulunulan sezonun masraflarını karşılamak ve yargısal iyileşme planının gerekliliklerini yerine getirmek üzere bir teminat hesabına yatırıldı.
Ancak buna ve yönetim değişikliğine rağmen kulübün geleceği henüz garanti altında değil; zira takım, ulusal müsabakalardan çıkarılmasına karşı yapılan itirazı incelemekten sorumlu olan Fransa Olimpiyat ve Spor Komitesi'nden bir karar bekliyor.
İtirazın kabul edilmesi durumunda bu, Bordeaux'nun sportif faaliyetini sürdürmesine olanak tanıyacak; bu sırada yeni yönetim altında mali kaynaklarını yeniden inşa etme çabası da devam edecek.
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Yıldız fabrikası
Bordeaux, çok sayıda Fransız ve dünya yıldızı için her zaman bir geçiş kapısı olarak görülmüştür. Bunların başında, Bordeaux'ya 1992 ile 1996 yılları arasında forma giyen, ardından Juventus'a transfer olarak dünya zirvesine giden yolculuğuna başlayan, Fransa Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Zinedine Zidane geliyor.
Barcelona'nın mevcut savunmacısı Jules Koundé de bu kulüpten çıkan isimlerden biri. Kariyerine Bordeaux'da başlayan Koundé, ardından Sevilla ile dikkatleri üzerine çekmiş ve daha sonra Katalan kulübüne transfer olmuştu.
Ayrıca Lizarazu, Christophe Dugarry, Alain Giresse, Pauleta, Marouane Chamakh, Didier Deschamps, Eric Cantona, Tchouaméni ve Malcom gibi birçok önemli isim de Bordeaux forması giydi. Bu durum, kulübün Fransa'nın en önemli yetenek fabrikalarından biri olarak sahip olduğu tarihi konumu yansıtıyor.
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