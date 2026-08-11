Oyun kurucunun ülkesine dönüşü, Avrupa futbolunda geçirdiği 18 aylık dönemin ardından yeni bir sayfanın başlangıcını işaret ediyor. Bu süreç, Ocak 2025'te Brezilya ekibi Botafogo'dan Lyon'a kiralık olarak katılmasıyla başlamış, altı ay sonra ise Atletico'ya kalıcı transfer yapmasıyla devam etmişti.

Orta saha oyuncusu, pazartesi günü sözleşmesini imzaladıktan sonra kulübün resmi medyasına konuşarak El Millonario'ya katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi: "Burada olmaktan çok mutluyum. River Plate gibi bir kulüpte oynama hayalimi gerçekleştiriyorum. Desteğiniz için teşekkür etmek istedim."