Getty Images Sport
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'Bir hayalin gerçekleşmesi' - River Plate, Thiago Almada'yı Atletico Madrid'den 20 milyon avroluk anlaşmayla transfer etti
Tarihi anlaşma dönüşü resmileştirdi
River, Atletico'dan Almada'yı yaklaşık 20 milyon avro (£17 milyon/$23 milyon) değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşmayla resmen kadrosuna kattı. 25 yaşındaki on numara, Estadio Mas Monumental'da 31 Aralık 2030'a kadar geçerli olacak dört buçuk yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transfer, Arjantin devinin hücum seçeneklerini güçlendirmek için şimdiye kadar yaptığı en büyük sportif yatırımlardan birini temsil ediyor.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu büyük minnettarlığını dile getirdi
Oyun kurucunun ülkesine dönüşü, Avrupa futbolunda geçirdiği 18 aylık dönemin ardından yeni bir sayfanın başlangıcını işaret ediyor. Bu süreç, Ocak 2025'te Brezilya ekibi Botafogo'dan Lyon'a kiralık olarak katılmasıyla başlamış, altı ay sonra ise Atletico'ya kalıcı transfer yapmasıyla devam etmişti.
Orta saha oyuncusu, pazartesi günü sözleşmesini imzaladıktan sonra kulübün resmi medyasına konuşarak El Millonario'ya katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi: "Burada olmaktan çok mutluyum. River Plate gibi bir kulüpte oynama hayalimi gerçekleştiriyorum. Desteğiniz için teşekkür etmek istedim."
Uluslararası yıldız projeye katıldı
Yakın zamanda Arjantin'in 2026'da turnuvayı ikinci sırada tamamlamasına yardımcı olan 2022 Dünya Kupası şampiyonu Almada'nın gelişi, Güney Amerika kulüp futbolunda nadiren görülen dünya çapında bir kalite dokunuşu getiriyor. River Plate'in hücum hattı artık, ister merkezde oyun kurucu olarak ister kanatta görev yapsın, sert savunmaların kilidini açabilecek çok yönlü bir silah kazanıyor. Bu ses getiren hamle, River'ın kıtadaki tam hakimiyetini yeniden kurma yönündeki büyük hedefinin güçlü bir göstergesi. Takım, Copa Libertadores kupasını en son 2018'de kaldırmıştı.
- AFP
Coudet yeni oyun kurucuyu takıma entegre ediyor
Almada'nın, takımın taktik sistemine uyum sağlamaya başlamak için teknik direktör Eduardo Coudet yönetiminde doğrudan A takım antrenmanlarına katılması planlanıyor. Yerleşik bir uluslararası yıldızın gelişi, River'ın hem yurt içi rekabette hem de Copa Sudamericana'da zorlu bir fikstüre hazırlanırken yaratıcılığını artırması beklentisini doğurdu. Coudet'nin şimdi, Almada'nın sahada anında etki yaratmasını sağlamak için en uygun rolü bulması gerekiyor.
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