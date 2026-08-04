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"Bilmiyorum ne kadar daha" - Neymar, Santos'taki geleceğiyle ilgili DEV bir emeklilik sinyali verdi
Neymar kulüpteki geleceği konusunda şüphe yarattı
Neymar, kulüp futbolundaki uzun vadeli geleceği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı ve Santos ile mevcut sözleşmesi aralık ayında sona erdiğinde futbolu bırakabileceğini kabul etti. 34 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıkladı. Deneyimli hücum oyuncusu, turnuvadan döndüğünden bu yana altyapısından yetiştiği kulüpte forma giyiyor. Ancak Santos'taki mevcut sözleşmesi sona erdiğinde kariyerindeki bir sonraki adım konusunda hâlâ tamamen kararsız.
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Forvet, mevcut sözleşmesine sadık kalmakta kararlı
Neymar Jr. Institute müzayedesine katılırken YouTube kanalında konuşan Brezilyalı süperstar, zihniyetine ışık tuttu. Emeklilikle ilgili kesin bir karar vermeden önce kısa vadeli sorumluluklarına tamamen odaklandığında ısrar etti.
Neymar, "Ne kadar süre [oynamaya devam edeceğimi] bilmiyorum, bırakmayı düşünmüyorum ama ne kadar daha sürdüreceğimi de bilmiyorum" dedi. "Santos'la aralık ayına kadar sözleşmem var.
"Bunu tamamlamayı, Santos formasını elimden gelenin en iyisiyle onurlandırmayı ve sonra sözleşmem bittiğinde düşüneceğim: Santos'ta kalır mıyım, ayrılır mıyım, yoluma devam eder miyim, futbolu bırakır mıyım yoksa sürdürür müyüm? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Aralık ayına kadar daha uzun bir yol var, bu yüzden adım adım gidelim."
Dünya Kupası hayal kırıklığına rağmen minnettar
Hücum oyuncusu, hayal kırıklığıyla geçen bir Dünya Kupası serüveninin ardından kısa süre önce milli takım kariyerine nokta koydu. Kas sakatlıkları, onun etkisini ciddi şekilde sınırladı ve Brezilya'nın turnuvadaki yolculuğunda yalnızca iki kez forma giymesine neden oldu. Bu fiziksel sorunlara rağmen, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu şu anda gayet iyi durumda olduğunu söylüyor.
Neymar, "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, sahada da giderek daha fazla öyle," dedi. "Önemli olan da bu. Kariyerimin sonuna gelmiş olsam bile her zaman gelişmek istiyorum. Şu ana kadar yaşadıklarımı yaşamış olmaktan çok mutluyum. Tanrı'nın bana verdikleri için çok minnettarım. Kariyerimle ilgili şikayet edecek hiçbir şeyim yok."
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Adım adım ilerlemek
Neymar, formunu yeniden kazanmak amacıyla Ocak 2025'te altyapısından yetiştiği kulübe ilk etapta geri döndü. Onun gelişi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'deki sakatlıklarla dolu son derece talihsiz dönemin ardından gerçekleşti. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı başarılı bir dönüş yaptı; Santos'un küme düşmekten kurtulmasına yardımcı olduktan sonra sözleşmesini bu yılın sonuna kadar uzattı. Şimdilik Brezilyalı oyuncu, kariyerindeki bir sonraki adımı belirlemeden önce Güney Amerika devindeki kalan maçlarına odaklanacak.
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