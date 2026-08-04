Neymar Jr. Institute müzayedesine katılırken YouTube kanalında konuşan Brezilyalı süperstar, zihniyetine ışık tuttu. Emeklilikle ilgili kesin bir karar vermeden önce kısa vadeli sorumluluklarına tamamen odaklandığında ısrar etti.

Neymar, "Ne kadar süre [oynamaya devam edeceğimi] bilmiyorum, bırakmayı düşünmüyorum ama ne kadar daha sürdüreceğimi de bilmiyorum" dedi. "Santos'la aralık ayına kadar sözleşmem var.

"Bunu tamamlamayı, Santos formasını elimden gelenin en iyisiyle onurlandırmayı ve sonra sözleşmem bittiğinde düşüneceğim: Santos'ta kalır mıyım, ayrılır mıyım, yoluma devam eder miyim, futbolu bırakır mıyım yoksa sürdürür müyüm? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Aralık ayına kadar daha uzun bir yol var, bu yüzden adım adım gidelim."