Pazar günü Geißböcke'nin SV Werder Bremen'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından, çok rağbet gören hücum oyuncusu geleceği konusunda net bir açıklama yapmadı.
"Beş maçım kaldı": Said El Mala'nın transferiyle ilgili söylentiler güçleniyor
"Kendimi iyi hissediyorum. Ne olacağını bilemem," diyen El Mala, DAZN mikrofonuna şunları ekledi: "Ama önümde beş maç daha var. Ve bu maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Thomas Kessler ile samimi görüşmeler yapıyoruz ve birbirimize karşı açık ve dürüstüz. Burada kulüp için son derece önemli birkaç maçımız daha var. Zamanı geldiğinde, bir çözüm bulunacaktır."
19 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında ayrılmayı düşündüğü artık bir sır değil. Aylardır Premier League'deki Brighton & Hove Albion'a transfer olacağına dair ısrarlı söylentiler dolaşıyor. Ancak Köln, Bundesliga'nın yıldız oyuncusu için gelen teklifleri reddetti ve daha büyük bir transfer ücreti almayı umuyor.
El Mala: Kessler, yüksek fiyat etiketini yalanladı
Sport Bild, Nisan ayı başında 50 milyon avroluk bir transfer ücreti talebinden bahsetmişken, Brighton'ın ise 35 milyon avrodan fazlasını ödemeye niyetli olmadığı söyleniyor. Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler ise bu konuda temkinli davranıyor ve Kölner Stadt-Anzeiger'e verdiği demeçte şu anda herhangi bir teklifin bulunmadığını vurguladı.
Kessler, oyuncu tarafında da "şimdiye kadar diğer kulüplerle görüşme talebi gelmedi" dedi ve El Malas'ın 2030'a kadar süren ve çıkış maddesi içermeyen sözleşmesine işaret etti. Oysa daha önce forvetin ailesinin Seagulls ile olası sözleşme şartları üzerinde anlaştığı söylenmişti. Bu durum, Köln'ün ikinci takımında oynayan ve Said'in gelecek planlarında belirleyici bir faktör olması beklenen kardeşi Malek için de geçerli. Ayrıca Kessler, "tanımlanmamış" olduğu gerekçesiyle 50 milyon euro olarak belirtilen transfer bedeli sınırını da yalanladı.
El Mala, ünlü bir menajerle transferini hızlandırıyor mu?
Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi ise El Mala'nın ünlü bir danışmanın yardımıyla adaya transferini hızlandırabileceği ihtimaline değindi. Söz konusu kişi, Mart ayından beri El Mala'nın işlerini yürüten Ali Barat. El Mala, Köln çevresinden gelen ve ağabeyi Malek'in de menajerliğini yapan önceki danışmanından bu süreçte ayrılmıştı.
Barat'ın sektör içinde Premier League ile iyi bağlantıları olduğu söyleniyor; kendisi Almanya'da özellikle Chelsea ile FC Bayern München arasında Nicolas Jackson'ın kiralanmasıyla ün kazanmıştı. Arka plandaki isim olarak, "Ali Barat oyunu yeniden tanımladı" başlıklı oldukça ilginç bir açıklamada, bu transfer için kendini övgüyle bahsetti.
Bundesliga'daki ilk sezonunda El Mala şu ana kadar her alanda ikna edici bir performans sergiledi ve 11 gol ve 4 asistle Köln'ün en golcü oyuncusu oldu. Bremen karşısında penaltıdan gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ayrıca El Mala, Kasım ayında Julian Nagelsmann tarafından ilk kez DFB A Milli Takımı kadrosuna çağrıldıktan sonra, Dünya Kupası'na katılma konusunda sessizce umutlanabilir. Ancak ilk maçtan sonra önceden kararlaştırıldığı gibi U21 Milli Takımı'na gitmeden önce forma şansı bulamadı. Milli takım teknik direktörü onu Mart ayı kampı kadrosuna çağırmadı.
Said El Mala: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asistler 1.FC Köln 31 11 4 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6