"Beş maçım kaldı": Said El Mala'nın transferiyle ilgili söylentiler güçleniyor

"Kendimi iyi hissediyorum. Ne olacağını bilemem," diyen El Mala, DAZN mikrofonuna şunları ekledi: "Ama önümde beş maç daha var. Ve bu maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Thomas Kessler ile samimi görüşmeler yapıyoruz ve birbirimize karşı açık ve dürüstüz. Burada kulüp için son derece önemli birkaç maçımız daha var. Zamanı geldiğinde, bir çözüm bulunacaktır."

19 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında ayrılmayı düşündüğü artık bir sır değil. Aylardır Premier League'deki Brighton & Hove Albion'a transfer olacağına dair ısrarlı söylentiler dolaşıyor. Ancak Köln, Bundesliga'nın yıldız oyuncusu için gelen teklifleri reddetti ve daha büyük bir transfer ücreti almayı umuyor.