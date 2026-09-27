Beppe Dossena, 1958 doğumlu, Torino, Sampdoria ve İtalya Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu; ardından teknik adam, yönetici ve yorumcu olarak görev yaptı. Tuttosport'a konuşan Dossena, Roberto Mancini'nin yeniden kulübeye döndüğü maçta Belçika'ya sahasında 2-0 yenilen İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi. Mancini, Dossena'nın Sampdoria günlerinden takım arkadaşıydı.





“Belçika-İtalya maçında gördüklerinizin ardından endişeli misiniz? Çok. Maçın kendisinden bağımsız olarak mesele şu ki, artık çok uzun zamandır peşimizi bırakmayan bir gidişatı durduramıyoruz.”





“Mancini, ilk yarının çok olumsuz geçtiğini kabul etti ama ikinci yarıdaki performansı kurtardı mı? Mesele şu: böyle bir değerlendirme bize ne kadar güven verebilir? Bir teknik direktör her zaman böyle şeyler söylemeli ve oyuncularının emeğini savunmalıdır, bu yüzden onu anlıyorum, gerçi bizim oynadığımız döneme göre zamanlar değişti. Ama aynı zamanda umarım soyunma odasında sonra acımasız olmuştur. Acımasız. Çünkü televizyonda böyle konuşmakta çok haklıydı ama sonra bizimle aynı duyguları taşıdığını düşünüyorum.”