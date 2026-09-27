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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
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Beppe Dossena: “Umarım Mancini soyunma odasında acımasız olmuştur. Romano mu? Sert çıkışlar hoş gelsin”

R. Mancini
İtalya

Sampdoria’da Mancini’nin eski takım arkadaşı olan eski orta saha oyuncusu alarm verdi: “Sistem kökten değişmeli, aksi halde dört yıl sonra yine kanepede oturup başkalarını izliyor olacağız”

Beppe Dossena, 1958 doğumlu, Torino, Sampdoria ve İtalya Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu; ardından teknik adam, yönetici ve yorumcu olarak görev yaptı. Tuttosport'a konuşan Dossena, Roberto Mancini'nin yeniden kulübeye döndüğü maçta Belçika'ya sahasında 2-0 yenilen İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi. Mancini, Dossena'nın Sampdoria günlerinden takım arkadaşıydı.


Belçika-İtalya maçında gördüklerinizin ardından endişeli misiniz? Çok. Maçın kendisinden bağımsız olarak mesele şu ki, artık çok uzun zamandır peşimizi bırakmayan bir gidişatı durduramıyoruz.”


“Mancini, ilk yarının çok olumsuz geçtiğini kabul etti ama ikinci yarıdaki performansı kurtardı mı? Mesele şu: böyle bir değerlendirme bize ne kadar güven verebilir? Bir teknik direktör her zaman böyle şeyler söylemeli ve oyuncularının emeğini savunmalıdır, bu yüzden onu anlıyorum, gerçi bizim oynadığımız döneme göre zamanlar değişti. Ama aynı zamanda umarım soyunma odasında sonra acımasız olmuştur. Acımasız. Çünkü televizyonda böyle konuşmakta çok haklıydı ama sonra bizimle aynı duyguları taşıdığını düşünüyorum.”

  • Dossena sözlerini şöyle sürdürdü: "Sistem köklü şekilde değişmeli, aksi takdirde dört yıl sonra yine kanepemize oturup geçen yaz olduğu gibi başkalarının oynayışını izleyeceğiz".


    Romano'nun kötü başlangıcıyla ilgili olarak: "Çocuk adına üzgünüm ama böyle darbeler de iyidir. Gençleri sırf genç oldukları için korumayı, onlara sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini söylemeyi bırakın: oyuncunun çok büyük özellikleri var ve bir maçta hata da yapılabilir. Kötü oynanabilir. Ama onun buna toslaması, ardından da kendi performansının farkında olması gerekiyor: çevresinde söylenenleri gerektiği kadar dinlesin ve gelişimini düşünsün".

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