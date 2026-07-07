Ismael Bennacer’in Milan’daki macerası sona erdi: Dinamo Zagreb’e kiralanmış olan Cezayirli orta saha oyuncusu, önümüzdeki saatler içinde 2027’de sona erecek olan Rossoneri ile olan sözleşmesini feshederek Katar’da yeni bir maceraya atılacak. Amorim açıkça belirtti ki, orta sahasında 2019 yazında Boban ve Maldini tarafından Milano’ya getirilen ve son iki yıldır takımın planları dışında kalan Benna’ya yer yok.
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Bennacer, Milan ile sözleşmesini feshetti ve Katar'a gitti: Al-Shamal'da forma giyecek
Bennacer şu anda Katar’ın Doha kentinde bulunuyor ve Al-Shamal SC’ye transferini sonuçlandırmak üzere. Bedelsiz transfer olacak; bu nedenle - daha önce de belirtildiği gibi - Milan'daki serüvenini bir yıl erken sonlandırması gerekecek (2027'ye kadar net 4 milyon euro, brüt 7 milyon euro tutarında bir sözleşmesi var) ve muhtemelen karşılığında bir tazminat alacak. Geçen yıl Hırvatistan’da Rossoneri’ye maliyeti 2,4 milyon euro oldu; Dinamo Zagreb’in kendisine 1,6 milyon euro net maaş ödediği göz önüne alındığında, bu tutar brüt olarak 4,44 milyon euroya denk geliyor. Rossoneri formasıyla 178 maça çıktı, 8 gol attı, 12 asist yaptı ve 2022’deki tarihi şampiyonlukta pay sahibi oldu.
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