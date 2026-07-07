Bennacer, Milan ile sözleşmesini feshetti ve Katar'a gitti: Al-Shamal'da forma giyecek

Bennacer şu anda Katar’ın Doha kentinde bulunuyor ve Al-Shamal SC’ye transferini sonuçlandırmak üzere. Bedelsiz transfer olacak; bu nedenle - daha önce de belirtildiği gibi - Milan'daki serüvenini bir yıl erken sonlandırması gerekecek (2027'ye kadar net 4 milyon euro, brüt 7 milyon euro tutarında bir sözleşmesi var) ve muhtemelen karşılığında bir tazminat alacak. Geçen yıl Hırvatistan’da Rossoneri’ye maliyeti 2,4 milyon euro oldu; Dinamo Zagreb’in kendisine 1,6 milyon euro net maaş ödediği göz önüne alındığında, bu tutar brüt olarak 4,44 milyon euroya denk geliyor. Rossoneri formasıyla 178 maça çıktı, 8 gol attı, 12 asist yaptı ve 2022’deki tarihi şampiyonlukta pay sahibi oldu.