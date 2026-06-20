Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
ريناردKOOORA
GOAL

Çeviri:

"Ben sihirbaz değilim"... Tunus, Renard'ın kara kupasından tadacak mı?

FEATURES
Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
Dünya Kupası
H. Renard
Suudi Arabistan
Tunus
Japonya
Meksika
Fransa
Suudi Arabistan

Fransız Tilkisi’ni karmaşık bir görev bekliyor

Fransız Hervé Renard, 2026 Dünya Kupası’nda Japonya ile oynanacak maç öncesinde Tunus Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak ilk basın toplantısına çıktığında, beklentileri hemen düşürmeye özen göstererek şöyle dedi: “Ben sihirbaz değilim, futbolda sihir yoktur.”

Bu açıklama ilk bakışta mantıklı görünüyor, özellikle de teknik direktörün, Tunus Futbol Federasyonu’nun turnuvanın ilk turunun ardından önceki teknik ekibi görevden alma kararı sonrasında olağanüstü koşullarda görevi devralmış olması nedeniyle.

Ancak bu sözler, Renard’ın Suudi Arabistan Milli Takımı’nda yaşadığı çok yakın bir deneyimi akıllara getirdi; ikinci görevine başlamadan önce neredeyse aynı mesajı kullanmıştı ve bu deneyim, beklentilerden tamamen uzak bir şekilde sona ermişti.

Suudi Arabistan’daki anılar ile Tunus’taki umutlar arasında önemli bir soru öne çıkıyor: Renard kendini benzer bir senaryonun içinde mi bulacak, yoksa bu sefer sonunu değiştirebilecek mi?

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    Tekrarlanan bir cümle… Ve anılar geri geliyor

    “Ben sihirbaz değilim” cümlesi, Arap futbolunu takip edenler için yeni bir şey değildi; Renard, Suudi milli takımının başına ikinci kez geçtiğinde de aynı anlamı kullanmış ve o zaman da durumun bir gecede değişmeyeceğini vurgulamıştı.

    Ancak sonrasında yaşananlar Suudi taraftarları için pek de iç açıcı değildi; milli takım hem sonuçlar hem de performans açısından zorluklar yaşadı ve daha önceki dönemlerde iyi sonuçlar elde etmiş bir oyuncu kadrosuna sahip olmasına rağmen sahada net bir kimlik ortaya koyamadı.

    Zaman geçtikçe, Fransız teknik direktöre yönelik eleştiriler arttı; bu sadece sonuçlardan değil, teknik açıdan gelişme gösterilmemesi ve Yeşiller’i istenen şekilde rekabete geri döndürecek net bir projenin ortaya konmamasından da kaynaklanıyordu.

    Bu nedenle, Tunus maçı öncesinde aynı sözlerin tekrarlanması, iki deneyim arasındaki karşılaştırmaları yeniden gündeme getirdi; özellikle de teknik direktörün bir kez daha karmaşık koşullara girmesi ve ilk günden itibaren büyük bir baskı altında olması nedeniyle.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Suudi Arabistan… Büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan ikinci yolculuk

    Renard’ın Suudi Arabistan’daki ilk görevi ona taraftarlar nezdinde olağanüstü bir itibar kazandırmış olsa da, ikinci görevi tamamen farklı bir yöne doğru ilerledi.

    Bu dönemde Suudi milli takımı istikrarsız bir performans sergiledi ve bir dizi olumsuz sonuç aldı; bu da teknik direktörün önceki başarılarını tekrarlayabilme yeteneği konusunda pek çok soru işareti uyandırdı.

    Kriz sadece sonuçlarla sınırlı kalmadı, teknik yönüyle de devam etti. Yeşiller, birçok maçta net bir kimliğe sahip görünmüyordu; sahada belirli bir oyun tarzına yerleşemeden farklı oyun sistemleri arasında gidip geliyordu.

    Düşüşün devam etmesi üzerine Suudi Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın başlamasına sadece bir buçuk ay kala Fransız teknik direktörü görevden alma kararı aldı. Bu adım, beklentilerin çok uzağında kalan ikinci deneyimin yarattığı hayal kırıklığının boyutunu yansıtıyordu.

  • Tunus’ta durum farklı mı?

    Tüm karşılaştırmalara rağmen, Tunus milli takımı için koşullar nispeten farklıdır. Frinard görevi turnuva sırasında devraldı; bu da, normal bir hazırlık sürecine kıyasla elindeki sürenin çok daha az olduğu anlamına geliyor.

    Ancak bunun karşılığında, bu durum onu daha büyük bir baskı altına sokuyor. Tunuslu taraftarlar, mazeretler beklemek yerine, milli takımın rekabet içinde kalmasına yardımcı olacak hızlı çözümler bekliyor.

    Ayrıca okuyun... Yamal ve 3 savunma oyuncusu... Donis, Dünya Kupası tuzağına mı düşecek?

    Fransız teknik direktör, bu maceradaki başarısının ya da başarısızlığının sadece birkaç maçta belirlenebileceğinin farkında; özellikle de Dünya Kupası, teknik direktörlere zaman lüksü ya da hataları uzun vadede düzeltme fırsatı tanımıyor.

    Bu nedenle, “Ben sihirbaz değilim” ifadesi mantık açısından gerçekçi görünse de, aynı zamanda Suudi deneyiminin de benzer mesajlarla başlayıp büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdiğini hatırlayan bazı taraftarlar arasında endişe uyandırıyor.

Dünya Kupası
Tunus crest
Tunus
TUN
Japonya crest
Japonya
JPN