"Ben sihirbaz değilim"... Tunus, Renard'ın kara kupasından tadacak mı?

“Ben sihirbaz değilim” cümlesi, Arap futbolunu takip edenler için yeni bir şey değildi; Renard, Suudi milli takımının başına ikinci kez geçtiğinde de aynı anlamı kullanmış ve o zaman da durumun bir gecede değişmeyeceğini vurgulamıştı.

Ancak sonrasında yaşananlar Suudi taraftarları için pek de iç açıcı değildi; milli takım hem sonuçlar hem de performans açısından zorluklar yaşadı ve daha önceki dönemlerde iyi sonuçlar elde etmiş bir oyuncu kadrosuna sahip olmasına rağmen sahada net bir kimlik ortaya koyamadı.

Zaman geçtikçe, Fransız teknik direktöre yönelik eleştiriler arttı; bu sadece sonuçlardan değil, teknik açıdan gelişme gösterilmemesi ve Yeşiller’i istenen şekilde rekabete geri döndürecek net bir projenin ortaya konmamasından da kaynaklanıyordu.

Bu nedenle, Tunus maçı öncesinde aynı sözlerin tekrarlanması, iki deneyim arasındaki karşılaştırmaları yeniden gündeme getirdi; özellikle de teknik direktörün bir kez daha karmaşık koşullara girmesi ve ilk günden itibaren büyük bir baskı altında olması nedeniyle.