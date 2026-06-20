"Ben sihirbaz değilim"... Tunus, Renard'ın kara kupasından tadacak mı?

Fransız Hervé Renard, 2026 Dünya Kupası’nda Japonya ile oynanacak maç öncesinde Tunus Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak ilk basın toplantısına çıktığında, beklentileri hemen düşürmeye özen göstererek şöyle dedi: “Ben sihirbaz değilim, futbolda sihir yoktur.”
Bu açıklama ilk bakışta mantıklı görünüyor, özellikle de teknik direktörün, Tunus Futbol Federasyonu’nun turnuvanın ilk turunun ardından önceki teknik ekibi görevden alma kararı sonrasında olağanüstü koşullarda görevi devralmış olması nedeniyle.
Ancak bu sözler, Renard’ın Suudi Arabistan Milli Takımı’nda yaşadığı çok yakın bir deneyimi akıllara getirdi; ikinci görevine başlamadan önce neredeyse aynı mesajı kullanmıştı ve bu deneyim, beklentilerden tamamen uzak bir şekilde sona ermişti.
Suudi Arabistan’daki anılar ile Tunus’taki umutlar arasında önemli bir soru öne çıkıyor: Renard kendini benzer bir senaryonun içinde mi bulacak, yoksa bu sefer sonunu değiştirebilecek mi?