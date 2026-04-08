Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri olan Jude Bellingham'ın, özellikle savunma ve hücumdaki olağanüstü yetenekleri ve Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior'la kurduğu mükemmel uyum konusunda kimse itiraz etmez.

Bellingham, birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneğinin yanı sıra, hücumda da etkili katkılarıyla öne çıkıyor ve özellikle ofansif orta saha pozisyonunda parlıyor.

Bellingham, kaleye şut atma ve hücumları sonlandırma konusunda da yeteneklidir ve 2023 yazında takıma katıldığından beri Kraliyet Takımı kadrosundaki büyük önemini kanıtlamıştır.