Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Bellingham ve Petarş... Real Madrid kadrosu için hangisi daha iyi?

Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Girona
Girona
La Liga
A. Arbeloa
J. Bellingham
T. Pitarch
İspanya
Almanya
İngiltere

Real Madrid ikilisi hakkında taraftarların yaptığı karşılaştırmalar

 "Tiago Petarş mı, yoksa Jude Bellingham mı?"... Bu soru, özellikle İngiliz oyuncunun sakatlıktan dönüp Kraliyet Takımı'nda kademeli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Real Madrid taraftarları arasında sıkça dile getiriliyor.

Bu sorunun tekrarlanmasının nedeni, Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı son dönemde, Petarş'ın oynadığı maçlarda gösterdiği parlak performans.

İki oyuncu arasında karşılaştırmalar çoğaldı, özellikle de Álvaro Arbeloa'nın dün Bayern Münih maçında Tiago'yu ilk 11'de oynatırken, Bellingham'ı yedek kulübesinde tutması nedeniyle.

Arbeloa, skoru dengelemek ve Bayern'in hücumuna karşı koymak için Bellingham'ı oyuna soktu ve Petarş'ın yerine onu sahaya sürdü.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Gerçek bir fırsat ve bariz bir başarı

    Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından Real Madrid'in teknik direktörlüğünü devralan Álvaro Arbeloa, kulübün altyapısındaki yetenekleri çok iyi tanıdığı için bir dizi genç oyuncuya şans vereceğini vurguladı.

    18 yaşındaki Tiago Petarş, Real Madrid'in orta sahasını vuran sakatlık krizinden yararlanarak, kendisine sunulan fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

    Jude Bellingham'ın yokluğu ve Dani Ceballos'un form düşüklüğü nedeniyle Real Madrid, orta sahada hem çalışkanlık hem de top kontrolü konusunda kaliteli bir performans sergileyen Petarş'a başvurdu.

    Pitarch'ın Manchester City karşısında olağanüstü bir performans sergilediği şüphesizdir; Şampiyonlar Ligi son 16 turunun gidiş ve dönüş maçlarında orta sahada parladı.

  • Güçlü savunma yetenekleri

    Pitarch, top hakimiyeti, savunmadan hücuma geçiş ve iyi paslaşma becerileriyle öne çıkıyor; ayrıca orta sahada rakiplere karşı büyük bir cesaret sergiliyor.

    Genç oyuncunun ısı haritaları, Real Madrid'in ceza sahası önünde ve hatta sahanın ortasında daha fazla bulunduğunu ve kanatlarda da destek verdiğini gösteriyor.

    Topu kolay kolay kaybetmez, bu da onu Real Madrid oyuncularının pasları için gelecek vaat eden bir isim haline getirir; sahanın ortasında önemli bir bağlantı noktası görevi görür.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    Bellingham, Real Madrid kadrosunda muazzam bir güç

    Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri olan Jude Bellingham'ın, özellikle savunma ve hücumdaki olağanüstü yetenekleri ve Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior'la kurduğu mükemmel uyum konusunda kimse itiraz etmez.

    Bellingham, birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneğinin yanı sıra, hücumda da etkili katkılarıyla öne çıkıyor ve özellikle ofansif orta saha pozisyonunda parlıyor.

    Bellingham, kaleye şut atma ve hücumları sonlandırma konusunda da yeteneklidir ve 2023 yazında takıma katıldığından beri Kraliyet Takımı kadrosundaki büyük önemini kanıtlamıştır.

  • Bellingham ve Petarş'ın karşılaştırması


     İkili'nin Real Madrid'deki istatistiklerine bakıldığında, doğru paslar, hücum katkıları ve hatta defansif görevler açısından birçok konuda terazi Bellingham'ın lehine eğiliyor.

    Bellingham, bu sezon tüm turnuvalarda 31 maçta forma giydi, toplam 2049 dakika sahada kaldı, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

    Pitarch ise 10 maçta forma giydi, toplam 510 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

    Bellingham'ın görevleri 3 pozisyon arasında değişiyor; 18 kez ofansif orta saha, 7 kez merkez orta saha ve 6 kez sol orta saha olarak sahaya çıktı.

    Pitarş ise 9 kez orta saha oyuncusu olarak, 1 maçta ise sol orta saha oyuncusu olarak sahaya çıktı.

    Uluslararası "SofaScore" sitesine göre iki oyuncuyu karşılaştırdığımızda, Bellingham'ın hücum, isabetli pas, top kaybı, şut ve yerden ve havadan top kazanma gibi tüm konularda üstün olduğunu görüyoruz.

    Genç oyuncu sadece top kaybı ortalamasında geride kalıyor. Örneğin La Liga'da top kaybı ortalaması maç başına 7 iken, Bellingham'ın ortalaması maç başına 8,4'tür.

    Bellingham'ın rakamı, genç takım arkadaşına kıyasla çok sayıda hücum denemesi yapması ve maç sayısındaki büyük fark (20'ye karşı 5) nedeniyle daha yüksek olabilir.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Arbeloa'nın elindeki seçenekler nelerdir?


    Bellingham ve Petarş'ın Real Madrid'in maç kadrosunda yer almasıyla birlikte, son maçlarda kadroda parlayan yeteneklerin varlığı göz önüne alındığında, İngiliz oyuncunun dönüşünün olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu konusunda tartışmalar yoğunlaşıyor.

    Buna ek olarak, önümüzdeki dönemde takımın sistemine hangisinin daha uygun olduğu da tartışılıyor.

    Bellingham'ın çok yönlülüğü, Petar'ın orta sahadaki olağanüstü yetenekleri ve genç yaşına rağmen rakiplere karşı gösterdiği cesaret göz önüne alındığında, Arbeloa'nın önünde birkaç seçenek olduğu görülüyor.

    İlk seçenek, Bellingham'a güvenmektir; çünkü Bellingham, Petar'dan ayıran hücum yetenekleri ve engin tecrübesiyle öne çıkmaktadır. Bu durumda, hazır orta saha oyuncularının çokluğu nedeniyle Petar'dan vazgeçilecektir.

    İkinci seçenek ise Arbeloa'nın ikiliyi kadroda birlikte kullanmasıdır, özellikle de Bellingham'ın ofansif orta saha pozisyonunda çok başarılı olması ve Vinicius ile Mbappé'ye yardımcı olması nedeniyle.

    Aynı zamanda, daha çok savunmaya yönelen bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkan Pitarch ile birlikte, sahada hücumda başarılı bir yıldız ve top hakimiyeti, kontrolü ve savunma görevlerinde parlayan bir diğer oyuncu arasında uyumlu bir ikili oluşturulabilir.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR