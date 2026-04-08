"Tiago Petarş mı, yoksa Jude Bellingham mı?"... Bu soru, özellikle İngiliz oyuncunun sakatlıktan dönüp Kraliyet Takımı'nda kademeli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Real Madrid taraftarları arasında sıkça dile getiriliyor.
Bu sorunun tekrarlanmasının nedeni, Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı son dönemde, Petarş'ın oynadığı maçlarda gösterdiği parlak performans.
İki oyuncu arasında karşılaştırmalar çoğaldı, özellikle de Álvaro Arbeloa'nın dün Bayern Münih maçında Tiago'yu ilk 11'de oynatırken, Bellingham'ı yedek kulübesinde tutması nedeniyle.
Arbeloa, skoru dengelemek ve Bayern'in hücumuna karşı koymak için Bellingham'ı oyuna soktu ve Petarş'ın yerine onu sahaya sürdü.