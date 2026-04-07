Bellingham tehlikede... Mucize çocuk, Real Madrid yıldızlarının ayaklarının altından halıyı nasıl çekti?

Tiago Petarš, bu akşam Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile oynanacak maçta Real Madrid'in ilk onbirini yönetmeye hazırlanıyor. 18 yaşındaki genç oyuncu, "Kraliyet"in kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline geldi; öyle ki, Bernabéu'da "Tiago ve diğer 10 kişi" sloganı atılıyor.
Çeviri:
Değerli bir hazine
İspanyol "AS" gazetesine göre, Petarş şu anda "gençlik paha biçilmez bir hazinedir" sözünü somutlaştırıyor. Takımdaki ilk maçına çıkalı henüz 50 gün olan oyuncu – tam olarak 17 Şubat'ta "Da Luz" stadyumunda – o zamanlar kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde vazgeçilmez bir parça haline geldi. Ancak bu oyuncunun Bernabéu'ya uyum sağlaması her şeyi değiştirdi ve takıma sezonun kritik bir döneminde "adrenalin" enjeksiyonu yaptı; böylece kulüp, yaşadığı onca şeyin ardından onunla birlikte çeyrek finale yükseldi.
Real Madrid, Bavyera devi ile karşılaşmasına tamamen hak ettiği bir şekilde başlayacak. Rakamlar, Tiago'nun varlığında takımın daha iyi olduğunu kanıtladı ve oyuncu da takımla birlikte gelişiyor.
Teknik direktör Arbeloa, önceki "Son Moix" maçında, bu geceki karşılaşma için yıldız oyuncularının fiziksel olarak en iyi durumda olmalarını sağlamak amacıyla Tiago ve Vinicius Junior'u dinlendirmek gibi mantıklı bir karar almıştı. Bu da ikilinin Bayern Münih karşısında ilk 11'de yer alacağını teyit ediyor.
Bellingham'ın kenara itilmesi
Tiago, A takımdaki 10. maçına çıkarak yeni bir döneme giriyor. Bu maçların 5’i, sadece en seçkin takımların katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış. Kamavinga ve Arda Güler gibi isimleri geride bırakarak ilk 11’de yer almayı başaran Tiago, bu maçta yedinci kez ilk 11’de sahaya çıkacak. Hatta Güler'in durumu, bu "elmas"ın yedek kulübesinde oturmasına bağlı hale geldi; Bellingham tam olarak iyileşip geri dönse bile durum böyle. Takım, Tiago'nun ilk 11'de olduğu maçlarda sadece bir kez, Getafe karşısında mağlup oldu.
Tiago'nun kısa kariyeri, ilk takımdan sadece 14 oyuncunun çağrıldığı bir gecede Balados'a karşı galibiyete katkıda bulunmasıyla başlayan, Elche'ye karşı alınan büyük galibiyet ve "derbi" zaferi ile devam eden ve en büyük başarı olan Manchester City'yi elemeye kadar uzanıyor. Bu karşılaşmada rakibin tehlikesini sınırlayıp Camavinga'yı pozisyonundan uzaklaştırarak resmi olarak yerini sağlamlaştırdı ve tüm dünyanın Madrid'in düşüşünü beklediği bir ortamda bile sarsılmadı. Ancak takım futbol sahnesindeki "ebediliğini" kanıtladı ve City'yi kendi kalesinde devirdi. Bu parlak performans, kulübün gelecek sezondan itibaren onu A takıma kalıcı olarak yükseltme kararı almasına neden oldu. Ayrıca
Dünya Kupası Kapıları
O günden beri Tiago'nun yeteneği tartışılmaz hale geldi; o, topu ileriye taşımaya yardımcı olan bir "joker" oyuncu ve maçın gerekliliklerine göre hızlı oyun veya içe doğru penetrasyon yapma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip; ayrıca son pas ve şut konusunda da öne çıkıyor. Bu parlak performansı, onu "Atlas Aslanları"nı temsil etmesi için ikna etmek için yoğun çaba sarf eden Fas milli takımının dikkatini çekti. Ancak oyuncunun tutumu net ve kesin; İspanya milli takımında oynamak istediğini hiç saklamıyor.
Tiago'nun İspanya A Milli Takımı'na çağrılması artık sadece bir zaman meselesi, ister Dünya Kupası kadrosunda olsun ister sonrasında, özellikle de genç kategorilerde başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiği için. Bugün ise "Santiago Bernabéu"da ilk 11'de yer alacak ve Godwin Bellingham'ın %100 hazır olmaması da onun lehine işliyor. Teknik ekip, Bellingham'ı Münih'teki rövanş maçı için dinlendirmeyi tercih ediyor. Böylece Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşırken tek bir sloganla sahaya çıkacak: "Çocuk" Tiago dokunulmaz.