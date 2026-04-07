Bellingham tehlikede... Mucize çocuk, Real Madrid yıldızlarının ayaklarının altından halıyı nasıl çekti?

İspanyol "AS" gazetesine göre, Petarş şu anda "gençlik paha biçilmez bir hazinedir" sözünü somutlaştırıyor. Takımdaki ilk maçına çıkalı henüz 50 gün olan oyuncu – tam olarak 17 Şubat'ta "Da Luz" stadyumunda – o zamanlar kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde vazgeçilmez bir parça haline geldi. Ancak bu oyuncunun Bernabéu'ya uyum sağlaması her şeyi değiştirdi ve takıma sezonun kritik bir döneminde "adrenalin" enjeksiyonu yaptı; böylece kulüp, yaşadığı onca şeyin ardından onunla birlikte çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, Bavyera devi ile karşılaşmasına tamamen hak ettiği bir şekilde başlayacak. Rakamlar, Tiago'nun varlığında takımın daha iyi olduğunu kanıtladı ve oyuncu da takımla birlikte gelişiyor.

Teknik direktör Arbeloa, önceki "Son Moix" maçında, bu geceki karşılaşma için yıldız oyuncularının fiziksel olarak en iyi durumda olmalarını sağlamak amacıyla Tiago ve Vinicius Junior'u dinlendirmek gibi mantıklı bir karar almıştı. Bu da ikilinin Bayern Münih karşısında ilk 11'de yer alacağını teyit ediyor.