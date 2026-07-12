Bellingham, Haaland'a: "O benim kardeşim." İki arkadaş arasındaki maçın özeti

Norveç-İngiltere 1-2, 2026 Dünya Kupası çeyrek finali, arkadaşlar Erling Haaland ve Jude Bellingham arasındaki uzaktan çekişmeye de sahne oldu; bu çekişmeyi, İngiltere’nin galibiyetini belirleyen iki golü atan Bellingham kazandı.





Maçın ardından İngiltere'nin 10 numarası, Haaland ve onunla arasındaki dostluktan da bahsetti: "İnsanlar bizi 90 dakika boyunca rakip olarak gördü, ama ben sadece kardeşim olarak gördüm. Nasıl hissettiğini biliyordum çünkü ben de aynı şeyleri yaşamıştım. Bu yüzden doğruca yanına gittim. Kameralar ya da manşetler için değil, sadece ona bir sonucun asla kim olduğunu belirlemeyeceğini hatırlatmak için. Yarın da o her zaman kardeşim olacak."



