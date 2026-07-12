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FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bellingham, Haaland'a: "O benim kardeşim." İki arkadaş arasındaki maçın özeti

Dünya Kupası
İngiltere
Norveç
J. Bellingham
E. Haaland

Norveç-İngiltere 1-2 maçı, aynı zamanda Dortmund'da eski takım arkadaşları olan iki oyuncu arasındaki karşılaşmaydı

Norveç-İngiltere 1-2, 2026 Dünya Kupası çeyrek finali, arkadaşlar Erling Haaland ve Jude Bellingham arasındaki uzaktan çekişmeye de sahne oldu; bu çekişmeyi, İngiltere’nin galibiyetini belirleyen iki golü atan Bellingham kazandı.


Maçın ardından İngiltere'nin 10 numarası, Haaland ve onunla arasındaki dostluktan da bahsetti: "İnsanlar bizi 90 dakika boyunca rakip olarak gördü, ama ben sadece kardeşim olarak gördüm. Nasıl hissettiğini biliyordum çünkü ben de aynı şeyleri yaşamıştım. Bu yüzden doğruca yanına gittim. Kameralar ya da manşetler için değil, sadece ona bir sonucun asla kim olduğunu belirlemeyeceğini hatırlatmak için. Yarın da o her zaman kardeşim olacak."


  • DORTMUND’DA BİRLİKTE

    Bellingham ve Haaland, 2020'den 2022'ye kadar iki sezon boyunca Borussia Dortmund'da birlikte oynadılar; 2022'de Norveçli oyuncu Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz oyuncu ise 2023'te Real Madrid'e transfer oldu.

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  • BELLINGHAM VE HAALAND'IN MAÇININ VİDEOSU



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