Bellingham'a kırmızı kart çıktı, Real Madrid kazanamadı

Gettyİdil Erin TetikBellingham'a kırmızı kart çıktı, Real Madrid kazanamadıJ. BellinghamReal MadridLa LigaOsasuna - Real MadridOsasunaJude Bellingham, La Liga'da Real Madrid'in Osasuna'ya karşı oynadığı maçın ilk yarısının sonunda doğrudan kırmızı kart gördü.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaBellingham hakeme itiraz nedeniyle oyundan atıldıReal Madrid, Osasuna ile berabere kaldıAncelotti de tartışmalı kararlar nedeniyle sarı kart gördüGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱