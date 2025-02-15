Jude Bellingham Real Madrid 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

Bellingham'a kırmızı kart çıktı, Real Madrid kazanamadı

J. BellinghamReal MadridLa LigaOsasuna - Real MadridOsasuna

Jude Bellingham, La Liga'da Real Madrid'in Osasuna'ya karşı oynadığı maçın ilk yarısının sonunda doğrudan kırmızı kart gördü.

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  • Bellingham hakeme itiraz nedeniyle oyundan atıldı
  • Real Madrid, Osasuna ile berabere kaldı
  • Ancelotti de tartışmalı kararlar nedeniyle sarı kart gördü
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