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Beklenmedik bir dönüş... Barcelona, Torres'e karşı tutumunu değiştirdi

Transfers
La Liga
F. Torres
Barcelona
İspanya

Barcelona, 2027 yazında Katalan kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan oyuncusu Ferran Torres'e yönelik önceki tutumunu değiştirdi.

Barcelona, başlangıçta oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlamak üzere 2026 yılının Eylül veya Ekim ayını beklemeyi tercih etmişti.

Ancak "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemek için teklif sunma işlemlerini hızla başlatmaya karar verdi.

Torres'in mevcut sözleşmesinde bir yıl daha var ve bu nedenle Barcelona'nın teklifi 3 veya 4 yıl daha uzayabilir; bu da oyuncunun menajeriyle yapılacak ilk görüşmelerin sonucuna göre belirlenecek.

Robert Lewandowski'nin ayrılmasıyla birlikte Ferran Torres'in rolü daha da önem kazandı ve bu durum, Marcus Rashford'un satın alma opsiyonunun kullanılmaması sonrasında dolaylı olarak da pekiştirildi.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Frenkie de Jong'un senaryosu

    Barcelona, geçtiğimiz aylarda Torres'in geleceği konusunda sessizliğini korudu; çünkü Frenkie de Jong'un son sözleşme yenilemesi öncesinde olduğu gibi, önümüzdeki Eylül veya Ekim aylarında bu konuyu ele almak için yeterli zaman olduğu düşünülüyordu. 

    Hollandalı orta saha oyuncusu son sezonuna girdiğinde Barcelona endişelenmemiş ve Eylül 2025'te onunla bir anlaşmaya varılmış, ardından aynı yılın 15 Ekim'inde yeni sözleşmesi imzalanmıştı.

    Kulübün niyeti, Ferran Torres ile de aynı yaklaşımı benimsemekti, ancak şimdi takvimi öne çekmeye ve onun dosyasına erken başlamaya karar verdi. 

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