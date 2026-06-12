Beklenmedik bir dönüş... Barcelona, Torres'e karşı tutumunu değiştirdi

Barcelona, 2027 yazında Katalan kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan oyuncusu Ferran Torres'e yönelik önceki tutumunu değiştirdi.

Barcelona, başlangıçta oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlamak üzere 2026 yılının Eylül veya Ekim ayını beklemeyi tercih etmişti.

Ancak "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemek için teklif sunma işlemlerini hızla başlatmaya karar verdi.

Torres'in mevcut sözleşmesinde bir yıl daha var ve bu nedenle Barcelona'nın teklifi 3 veya 4 yıl daha uzayabilir; bu da oyuncunun menajeriyle yapılacak ilk görüşmelerin sonucuna göre belirlenecek.

Robert Lewandowski'nin ayrılmasıyla birlikte Ferran Torres'in rolü daha da önem kazandı ve bu durum, Marcus Rashford'un satın alma opsiyonunun kullanılmaması sonrasında dolaylı olarak da pekiştirildi.