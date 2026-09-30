Bazen dahi, bazen aptal gibi görünüyor: Tuchel, Arnold'un düğümünü nasıl çözdü?

Daily Mail gazetesi maç sonrası yaptığı analiz haberinde şunları yazdı: "Trent Alexander Arnold, Tuchel yönetiminde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tuchel, sonunda Real Madrid oyuncusuna güvenmekten başka seçeneğinin kalmadığı noktaya ulaşmış gibi görünüyordu."

Gazete şöyle devam etti: "İngiltere'nin uzun süreler boyunca topa sahip olmayı beklediği düşünüldüğünde, onun tercih edilmesinin bir mantığı vardı ve nitekim öyle de oldu."

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı kendi bölgesine çekildi, İngiltere Milli Takımı ise kanat beklerini öne ve yanlara doğru itti. Belki de olması gerekenden fazla ileride konumlandılar ve bu da kanat oyuncularının oynaması için ihtiyaç duyduğu alanları boğdu, hücumun son üçte birlik bölgesini kalabalıklaştırdı.

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İlk yarıda İngiltere sol taraftan çok daha fazla tehlike yarattı; burada Lewis Hall ve Anthony Gordon ikilisi, doğal bir uyum sayesinde başarılı bir ortaklık kurdu. Bu uyumu ise Bukayo Saka ile Alexander Arnold sağ tarafta yakalayamadı.

Tuchel maç sonrası şöyle konuştu: "Onun bu tür belirleyici pasları verebileceğinden hiçbir zaman şüphe duymadık."

Şunları ekledi: "İkinci yarıda daha geriden oynaması, ilk yarıda ileri çıkmasından ona daha uygundu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak, iyi ve profesyonel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Elbette kırmızı kart, her zaman olduğu gibi, maça ciddi şekilde etki ediyor ve erken gelen bir kırmızı kart bazen görevi psikolojik açıdan daha da karmaşık hale getiriyor."



