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Bazen dahi, bazen aptal gibi görünüyor: Tuchel, Arnold'un düğümünü nasıl çözdü?

Çek Cumhuriyeti - İngiltere
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
UEFA Nations League A
T. Alexander-Arnold
A. Gordon
J. Bellingham
T. Tuchel
Çekya
İngiltere
Almanya

Anında etki

İngiltere Milli Takımı, üç puan, iki gol ve gol yemeyen bir kaleyle döndü ve UEFA Uluslar Ligi kampanyasını doğru yola koydu.

Thomas Tuchel, bir saatten fazla süre 10 kişi oynayan ve Alman teknik direktörün denemeleri için faydalı bir ev sahibi konumundaki Çek Milli Takımı'nın büyük yardımıyla galibiyet formülünü buldu.

  • Alexander-Arnold değişimin merkezinde

    Daily Mail gazetesi maç sonrası yaptığı analiz haberinde şunları yazdı: "Trent Alexander Arnold, Tuchel yönetiminde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tuchel, sonunda Real Madrid oyuncusuna güvenmekten başka seçeneğinin kalmadığı noktaya ulaşmış gibi görünüyordu."

    Gazete şöyle devam etti: "İngiltere'nin uzun süreler boyunca topa sahip olmayı beklediği düşünüldüğünde, onun tercih edilmesinin bir mantığı vardı ve nitekim öyle de oldu."

    Çek Cumhuriyeti Milli Takımı kendi bölgesine çekildi, İngiltere Milli Takımı ise kanat beklerini öne ve yanlara doğru itti. Belki de olması gerekenden fazla ileride konumlandılar ve bu da kanat oyuncularının oynaması için ihtiyaç duyduğu alanları boğdu, hücumun son üçte birlik bölgesini kalabalıklaştırdı.

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    İlk yarıda İngiltere sol taraftan çok daha fazla tehlike yarattı; burada Lewis Hall ve Anthony Gordon ikilisi, doğal bir uyum sayesinde başarılı bir ortaklık kurdu. Bu uyumu ise Bukayo Saka ile Alexander Arnold sağ tarafta yakalayamadı.

    Tuchel maç sonrası şöyle konuştu: "Onun bu tür belirleyici pasları verebileceğinden hiçbir zaman şüphe duymadık."

    Şunları ekledi: "İkinci yarıda daha geriden oynaması, ilk yarıda ileri çıkmasından ona daha uygundu."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak, iyi ve profesyonel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Elbette kırmızı kart, her zaman olduğu gibi, maça ciddi şekilde etki ediyor ve erken gelen bir kırmızı kart bazen görevi psikolojik açıdan daha da karmaşık hale getiriyor."


  • Anında etki: Tuchel'in yaptığı değişiklik Arnold'a kapıyı açıyor

    Daily Mail şöyle devam etti: "Tuchel'in yaptığı taktik değişikliği anında etkisini gösterdi. Bazen işler teknik direktörün lehine gelişir, bazense gelişmez. Bazen teknik direktör bir dahi gibi görünür, bazense bir aptal gibi."

    Devre arasında Myles Lewis-Skelly'nin yerine Eberechi Eze girince İngiltere, forvet Harry Kane'in arkasında Morgan Rogers'ın da varlığıyla çift 10 numarayla ve 4-1-4-1 dizilişinde oynadı.

    Elliott Anderson tek başına ön libero görevini üstlendi ve bunun ilk etkisi, Alexander-Arnold'ın Saka ile birlikte içeriye doğru çıkabilmesi için cazip bir kanalın açılması oldu.

    Bu durum, Alexander-Arnold'a tehlikeli bir bölgede topa ulaşma imkânı tanıdı ve ardından Gordon'a muhteşem bir orta gönderdi; Gordon da bu topu kafayla ağlara yolladı.

    Gordon, uzak direkteki topa hücum etmesiyle tam bir övgüyü hak ediyor. Anlaşılan Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana gerçekten daha fazla özgüven kazanmış durumda.

    Ancak övgü Alexander-Arnold'a da gidiyor. Bir oyuncusu eksik bir takım karşısında oynanan ikinci yarı, tam da onun gibi bir yeteneğin parladığı koşulları hazırladı; zira büyük ölçüde savunma sorumluluklarından kurtulmuş ve hareket serbestisine kavuşmuştu.

    Alexander-Arnold bu meydan okumaya karşılık verdi, İngiltere'nin öne geçmesine yardımcı oldu ve 71. dakikada oyuna giren genç Rio Ngumoha'yı kanatları altına alarak deneyimli oyuncu rolüne de yükseldi.

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  • Gordon parlamaya devam ediyor, Bellingham ise sırasını bekliyor

    Anthony Gordon, maçın en dikkat çeken oyuncularından biriydi ve bu durum özellikle ilk yarıda Lewis Hall ile sol kanatta kurduğu göz alıcı uyumla kendini gösterdi.

    Ardından bu parlak performansının taçlanması, öne geçiren golle geldi; Gordon, Alexander-Arnold'un ortasını değerlendirerek uzak direkten bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

    Rapor, Gordon'un Barcelona'ya transferinden bu yana daha özgüvenli göründüğüne dikkat çekti; bu da hareketliliğine ve kale önündeki fırsatı değerlendirme becerisine yansıdı.

    Öte yandan Tuchel, bir gol arayışıyla Jude Bellingham'a başvurma isteğine direndi ve bunun yerine Eze'nin yaratıcılığına, beklenmedik çözümler üretme kabiliyetine, ayrıca takımın topu daha hızlı paylaşarak bütün olarak daha çabuk hareket etmesine yöneldi.

    Daha keskin hareketlilik, Çek Milli Takımı'nı savunma düzeninden çıkardı.

    Gordon öne geçiren golü atar atmaz ev sahibi ekip zaman zaman hücum girişimlerinde bulunmaya başladı ve maç yeniden açıldı.

    İngiltere, milli takım kaptanının 87. uluslararası golünü kaydetmesinin ardından kısa bir süre sonra Harry Kane'in yerine Bellingham'ın oyuna girmesinden önce iki gollü üstünlük yakalamıştı.

    Rapor şu sözlerle son buldu: "Kane, maça etki etmek için harika bir performans sergilemek zorunda olmadığını kanıtladı; bu da onun büyük bir forvet ve golcü olarak sahip olduğu potansiyelin bir işareti."

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