Bazen dahi, bazen aptal gibi görünüyor: Tuchel, Arnold'un düğümünü nasıl çözdü?

Anthony Gordon, maçın en dikkat çeken oyuncularından biriydi ve bu durum özellikle ilk yarıda Lewis Hall ile sol kanatta kurduğu göz alıcı uyumla kendini gösterdi.
Ardından bu parlak performansının taçlanması, öne geçiren golle geldi; Gordon, Alexander-Arnold'un ortasını değerlendirerek uzak direkten bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Rapor, Gordon'un Barcelona'ya transferinden bu yana daha özgüvenli göründüğüne dikkat çekti; bu da hareketliliğine ve kale önündeki fırsatı değerlendirme becerisine yansıdı.
Öte yandan Tuchel, bir gol arayışıyla Jude Bellingham'a başvurma isteğine direndi ve bunun yerine Eze'nin yaratıcılığına, beklenmedik çözümler üretme kabiliyetine, ayrıca takımın topu daha hızlı paylaşarak bütün olarak daha çabuk hareket etmesine yöneldi.
Daha keskin hareketlilik, Çek Milli Takımı'nı savunma düzeninden çıkardı.
Gordon öne geçiren golü atar atmaz ev sahibi ekip zaman zaman hücum girişimlerinde bulunmaya başladı ve maç yeniden açıldı.
İngiltere, milli takım kaptanının 87. uluslararası golünü kaydetmesinin ardından kısa bir süre sonra Harry Kane'in yerine Bellingham'ın oyuna girmesinden önce iki gollü üstünlük yakalamıştı.
Rapor şu sözlerle son buldu: "Kane, maça etki etmek için harika bir performans sergilemek zorunda olmadığını kanıtladı; bu da onun büyük bir forvet ve golcü olarak sahip olduğu potansiyelin bir işareti."
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