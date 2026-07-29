Bayern Münihli yönetici, Michael Olise'yi Real Madrid ile ilişkilendiren haberlere de değinerek oyuncunun ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.
Şunları söyledi: "Michael ile Dünya Kupası boyunca iletişim halinde kaldık. Kendisine, ülkesinin milli takımında olduğu gibi 11 numaralı formayı giymek isteyip istemediğini sorduk, ancak o 17 numarayı korumayı tercih etti. Söylentiler devam etti, ama hiçbir gerçeklik payı yok. İzninin ardından normal şekilde geri dönecek ve onun gibi bir oyuncuya sahip olmaktan son derece mutluyuz."
Öte yandan Eberl, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın yanı sıra Portekizli João Palhinha'nın da yeni sezonda kulübün planları içinde yer almadığını yeniden vurguladı. Bu açıklama, Bayern'in sezona hazırlık kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Wehen Wiesbaden karşısında aldığı yenilgi sonrasında hem kendisinin hem de oyuncunun birbirinden farklı açıklamalar yapmasının ardından geldi.
Eberl açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ayrılığa açık üç oyuncumuz var. Bayern'de gelecekleri yok. Kalmaya karar verirlerse durum zor olacak, çünkü onları planlarımıza dahil etmiyoruz ve takımda bir rolleri olmayacak. Bu, Sacha Boey, João Palhinha ve Bryan Zaragoza için geçerli."
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