Eberl şunları söyledi: "Bu yaz transfer söylentilerini her okuduğumda gülümsüyordum. Nathaniel Brown ve Ismail Sibari transferlerini çok hızlı bir şekilde tamamladık ve transferlerimizin bittiğinin açık olduğunu düşünüyordum. Bizimle ilişkilendirilen isimlere gülümsüyordum, çünkü bu söylentilerin gerçekle yüzde 0 alakası yoktu."

Sportif direktör, Brown ile anlaşmanın nedenlerinden bahsederek şunları söyledi: "Nathaniel (Brown) Bavyera eyaletinin Amberg şehrinden geliyor. Dünya Kupası sırasında neler yapabileceğini açıkça gördük. Eintracht Frankfurt'ta büyük bir gelişim gösterdi ve oyunu okuma konusunda yüksek bir zekaya sahip. Geleceği önünde ve onunla anlaşma fırsatı doğduğunda bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. İnanılmaz derecede çok yönlü bir oyuncu."

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