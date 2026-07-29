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Bayern Münih transfer kapısını kapatıyor: 11 numara sorusu Olise'nin geleceğini belirleyecek

Transfers
M. Olise
A. Davies
N. Brown
Fransa
Kanada
Almanya

Rehberdeki üç isim yolcu: Davies'in durumu netleşti

Bayern Münih, Faslı İsmail Saibari ve genç Alman Nathaniel Brown'ın yanı sıra Senegalli Bara Sabuko Ndiaye ile anlaşmayla yetinerek yaz transfer dönemini kapattı.

Bavyera ekibi ayrıca, geçtiğimiz haftalarda takımı çevreleyen ve iki yıldız Michael Olise ile Alphonso Davies'in geleceğine ilişkin söylenti seline de son verdi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, yeni transfer Nathaniel Brown'ın tanıtımına özel düzenlenen basın toplantısında, kulübün yaz transferlerini kesin olarak tamamladığını doğruladı.

Bayern, bu yaz Saibari, Brown ve Ndiaye'yi kadrosuna katmak için 100 milyon avronun biraz üzerinde harcama yaptı.

  • Brown ile anlaşmanın nedenleri

    Eberl şunları söyledi: "Bu yaz transfer söylentilerini her okuduğumda gülümsüyordum. Nathaniel Brown ve Ismail Sibari transferlerini çok hızlı bir şekilde tamamladık ve transferlerimizin bittiğinin açık olduğunu düşünüyordum. Bizimle ilişkilendirilen isimlere gülümsüyordum, çünkü bu söylentilerin gerçekle yüzde 0 alakası yoktu."

    Sportif direktör, Brown ile anlaşmanın nedenlerinden bahsederek şunları söyledi: "Nathaniel (Brown) Bavyera eyaletinin Amberg şehrinden geliyor. Dünya Kupası sırasında neler yapabileceğini açıkça gördük. Eintracht Frankfurt'ta büyük bir gelişim gösterdi ve oyunu okuma konusunda yüksek bir zekaya sahip. Geleceği önünde ve onunla anlaşma fırsatı doğduğunda bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. İnanılmaz derecede çok yönlü bir oyuncu."

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  • Alphonso Davies'in ayrılığı mı? İşte net yanıt

    Buna karşılık Eberl, Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası serüveni sırasında yaşadığı fiziksel sorunların, Bavyera ekibinin onun yerine Alman milli oyuncu Nathaniel Brown'u getirme arayışına dair spekülasyonlar doğurmasının ardından, Alphonso Davies'in mevcut transfer döneminde ayrılması fikrini tamamen reddetti.

    Şunları söyledi: "Alphonso Davies'in transferinin söz konusu olmadığını teyit edebilirim. Konrad Laimer ve Josip Stanisic gerektiğinde sol bek mevkisini kapattılar; Luis Diaz, Arijon Ibrahimovic, Nathaniel Brown ve Davies ile birlikte sol tarafta yeterli seçeneğe sahibiz."

    Eberl ayrıca, Bayern'in yeni bir sol kanat oyuncusuyla anlaşma yönündeki ilk planından vazgeçtiğine dair daha önce dile getirilenleri de doğrulayarak şöyle açıkladı: "Başlangıçta sol tarafı hücumda güçlendirmek istiyorduk, ancak bunu yapmadık. Ismail Sibari ve Brown sayesinde daha esnek hale geldik."

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  • Ounas hakkındaki söylentiler ve gitme listesindeki üç isim

    Bayern Münihli yönetici, Michael Olise'yi Real Madrid ile ilişkilendiren haberlere de değinerek oyuncunun ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.

    Şunları söyledi: "Michael ile Dünya Kupası boyunca iletişim halinde kaldık. Kendisine, ülkesinin milli takımında olduğu gibi 11 numaralı formayı giymek isteyip istemediğini sorduk, ancak o 17 numarayı korumayı tercih etti. Söylentiler devam etti, ama hiçbir gerçeklik payı yok. İzninin ardından normal şekilde geri dönecek ve onun gibi bir oyuncuya sahip olmaktan son derece mutluyuz."

    Öte yandan Eberl, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın yanı sıra Portekizli João Palhinha'nın da yeni sezonda kulübün planları içinde yer almadığını yeniden vurguladı. Bu açıklama, Bayern'in sezona hazırlık kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Wehen Wiesbaden karşısında aldığı yenilgi sonrasında hem kendisinin hem de oyuncunun birbirinden farklı açıklamalar yapmasının ardından geldi.

    Eberl açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ayrılığa açık üç oyuncumuz var. Bayern'de gelecekleri yok. Kalmaya karar verirlerse durum zor olacak, çünkü onları planlarımıza dahil etmiyoruz ve takımda bir rolleri olmayacak. Bu, Sacha Boey, João Palhinha ve Bryan Zaragoza için geçerli."

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