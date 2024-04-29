getty imagesCan ÖzerBayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Real Madrid itirafıBayern MünihThomas TuchelReal MadridŞampiyonlar LigiBayern Münih - Real MadridThomas Tuchel, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowTuchel'in Bayern'i Real Madrid mücadelesine hazır2019-20'den bu yana ilk kez yarı finale yükseldilerÇeyrek finalde Arsenal'i toplamda 3-2 yendilerHaberin devamı aşağıda