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Can Özer

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Real Madrid itirafı

Bayern MünihThomas TuchelReal MadridŞampiyonlar LigiBayern Münih - Real Madrid

Thomas Tuchel, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

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  • Tuchel'in Bayern'i Real Madrid mücadelesine hazır
  • 2019-20'den bu yana ilk kez yarı finale yükseldiler
  • Çeyrek finalde Arsenal'i toplamda 3-2 yendiler
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