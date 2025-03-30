FC Bayern München v Celtic FC - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Bayern Münih'te Thomas Müller depremi!

T. MuellerBayern MünihBundesliga I

Thomas Müller, kulübüyle sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından 2024-25 sezonunun sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Müller yazın Bayern'den ayrılmaya hazırlanıyor
  • Bayern oyuncuya iki kez sözleşme uzatma teklifiyle yaklaştı
  • Müller'in MLS'e gitmesi gündemde
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