Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerBayern Münih'te Thomas Müller depremi!T. MuellerBayern MünihBundesliga IThomas Müller, kulübüyle sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından 2024-25 sezonunun sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMüller yazın Bayern'den ayrılmaya hazırlanıyorBayern oyuncuya iki kez sözleşme uzatma teklifiyle yaklaştıMüller'in MLS'e gitmesi gündemdeFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱