Olise, son milli takım arasında popülaritesinde çarpıcı bir yükseliş yaşadı. Yetenekli sağ kanat oyuncusu Fransa Milli Takımı formasıyla bir dizi olağanüstü, baskın performans sergiledi. Zinedine Zidane liderliğindeki yeni dönemde, Olise dört maçta dört gol ve iki asist kaydetti.

Hücum oyuncusu şimdi bu hafta sonu Bundesliga’nın yeniden başlaması öncesinde Almanya’ya dönmeye hazırlanıyor. Yaklaşan bu yurt içi maçlar, onun sahada göz kamaştıran form grafiğini sürdürmesi için mükemmel bir fırsat sunarken, aynı zamanda Bayern yönetimi üzerinde yönetim katında daha fazla baskı kurmasına da imkan verecek.