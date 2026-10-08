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Bayern Münih, Michael Olise'yi takımda tutmak için kendi transfer kurallarını çiğnemeye hazır
Olise uluslararası sahnede parlıyor
Olise, son milli takım arasında popülaritesinde çarpıcı bir yükseliş yaşadı. Yetenekli sağ kanat oyuncusu Fransa Milli Takımı formasıyla bir dizi olağanüstü, baskın performans sergiledi. Zinedine Zidane liderliğindeki yeni dönemde, Olise dört maçta dört gol ve iki asist kaydetti.
Hücum oyuncusu şimdi bu hafta sonu Bundesliga’nın yeniden başlaması öncesinde Almanya’ya dönmeye hazırlanıyor. Yaklaşan bu yurt içi maçlar, onun sahada göz kamaştıran form grafiğini sürdürmesi için mükemmel bir fırsat sunarken, aynı zamanda Bayern yönetimi üzerinde yönetim katında daha fazla baskı kurmasına da imkan verecek.
- AFP
Bayern geleneği bozmaya hazır
Perde arkasında Bayern Münih, forvetle mümkün olan en kısa sürede kazançlı bir sözleşme uzatması için görüşmek istiyor. Bild gazetecisi Christian Falk'a göre kulüp, oyuncunun geleceğine ilişkin çevresinin son derece spesifik bir talebini artık tamamen kabul etmeye yatkın.
Habere göre Bayern, herhangi bir yeni anlaşmaya bir serbest kalma maddesi eklemeye istekli. Bu, tarihsel olarak oyuncu sözleşmelerine bu tür ayrılık maddeleri koyma konusunda oldukça isteksiz olan kulüpten önemli bir iyi niyet göstergesi anlamına geliyor.
200 milyon avroluk ayrılık stratejisi
Önerilen serbest kalma bedelinin dudak uçuklatan 200 milyon euroya ulaşacağı bildiriliyor. Bu devasa değerleme, hücum oyuncusuna, günün birinde başka bir yerde yeni bir meydan okuma aramaya karar vermesi halinde Allianz Arena'dan ayrılması için belirlenmiş, ancak son derece pahalı bir yol sunmak amacıyla hazırlandı.
Bayern, en değerli oyuncusunu korumaya ve Fransız futbolcuyu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlamaya kararlı. Geçen yaz kanat oyuncusunu İspanya devi Real Madrid'e sansasyonel bir transferle ilişkilendiren ısrarlı söylentiler, bu sözleşme görüşmelerindeki aciliyeti önemli ölçüde artırdı.
- AFP
Güçlü bir niyet beyanı
Olise'nin önceliği, göz kamaştıran milli takım formunu doğrudan kulüp futboluna taşımak olmaya devam edecek. Almanya'nın en üst ligindeki bir başka baskın performans, devam eden bu kritik sözleşme görüşmeleri öncesinde onun elini daha da güçlendirecektir.
İki taraf da yeni anlaşmayı başarıyla resmiyete dökebilirse, bu Bundesliga kulübünün niyetini çok güçlü biçimde ortaya koyan dev bir mesaj olacaktır. Eşi benzeri görülmemiş 200 milyon avroluk madde, Madrid'in ve gelecekteki diğer taliplerin onu Münih'ten koparmak için transfer rekorlarını tamamen parçalamak zorunda kalacağı anlamına gelecektir.
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