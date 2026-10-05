Sky Germany'nin haberine göre Bayern Münih, uzun vadeli planlamasında önemli bir başarıya imza attı; Kane, kendisini 2029'a kadar kulüpte tutacak yeni sözleşme için prensipte anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki forvet, Tottenham Hotspur'dan transferinden bu yana büyük etki yarattı ve Bavyera devi, sembol golcüsünün gelecek yıllarda da hücum hattının odak noktası olarak kalmasını sağlamak için hızlı davrandı.

Nihai evraklar henüz imzalanmamış olsa da, görüşmelerdeki önemli engellerin aşıldığı ve bunun hem kulüp yönetimine hem de taraftarlara büyük moral verdiği belirtiliyor.



