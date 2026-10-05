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Bayern Münih istediğini aldı! Harry Kane, 2029'a kadar yeni sözleşmeyi prensipte kabul etti
Kane geleceğini Allianz Arena'ya bağladı
Sky Germany'nin haberine göre Bayern Münih, uzun vadeli planlamasında önemli bir başarıya imza attı; Kane, kendisini 2029'a kadar kulüpte tutacak yeni sözleşme için prensipte anlaşmaya vardı.
33 yaşındaki forvet, Tottenham Hotspur'dan transferinden bu yana büyük etki yarattı ve Bavyera devi, sembol golcüsünün gelecek yıllarda da hücum hattının odak noktası olarak kalmasını sağlamak için hızlı davrandı.
Nihai evraklar henüz imzalanmamış olsa da, görüşmelerdeki önemli engellerin aşıldığı ve bunun hem kulüp yönetimine hem de taraftarlara büyük moral verdiği belirtiliyor.
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Kane'in Bayern'deki geleceği şekilleniyor
Bu gelişme, Kane'in değerinin hiç olmadığı kadar yükseldiği bir dönemde geldi; golcü oyuncu şu anda 2026 Ballon d'Or için önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor. Bitiricilikteki yüksek yüzdesi ve sahadaki liderliği, Bayern'in yurt içi rekabetindeki üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olurken Avrupa sahnesinde de korkulan bir güç olarak kalmasını sağladı.
Fabrizio Romano'ya göre yeni sözleşmede maaş konusunda prensip anlaşmasına varıldı; toplam süre ve performansa bağlı maddelere ilişkin özel detaylar ise şu anda iki taraf arasında netleştiriliyor. Bu anlaşma, kariyerinin son dönemlerinde Premier League'e olası bir dönüşe dair süren tüm spekülasyonları sona erdiriyor.
Bundesliga'da rekor kıran bir makine
Kane'in Almanya'daki etkisi tam anlamıyla tarihi oldu; Kuzey Londra'da sergilediği verimlilikle gol rekorlarını yıkmayı sürdürdü. 2023'te Allianz Arena'ya gelişinden bu yana, tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 154 maçta 152 gole ulaşarak şaşırtıcı bir istatistik yakaladı.
Bu üst düzey gol oranı, onu Almanya'nın en üst lig tarihindeki çeşitli kilometre taşlarına en hızlı ulaşan oyuncu yaptı. Dikkat çekici şekilde, eylülde 100 gol barajına Bundesliga tarihinin en hızlı ulaşan oyuncusu olarak resmen kabul edildi; yaklaşık yarım asır boyunca kırılamayan bir rekoru aşmak için sadece 98 maça ihtiyaç duydu.
- Getty Images Sport
Tuchel, forvetin eşsiz DNA'sının altını çizdi
Bayern'de Kane'i çalıştıran İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, golcünün performansını bu denli üst seviyede tutmasını sağlayan etkenlere dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Tuchel'e göre Kane'in bireysel rekorların peşinden yorulmadan gitmesi, başarısının temel bir parçası ve her elit santrfor için gerekli bir özellik.
Tuchel kısa süre önce Kane'i öne çıkaran psikolojik yapıyı daha ayrıntılı şekilde anlatırken şunları söyledi: "Bence dünyadaki bütün 9 numaralar, hangi ligde ya da altyapı futbolunda olursa olsun, biraz farklı inşa edilmiştir. Bunu sadece takımları kazansın diye yapmazlar, aynı zamanda kendileri için de yaparlar, rekorlar için yaparlar. Kaç gol atabilirim, kaç asist yapabilirim, ligin en golcü oyuncusu kim, kimi geçmem gerekiyor, sıradaki rekor nerede? Bu seviyede olup da bu bireysel hedefleri belirlememiş ve bunların kendisini sınırına kadar zorlamadığı hiçbir golcü bulamazsınız. Onu motive eden şey de bu. Harry'nin yapısı böyle."
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