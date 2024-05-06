Getty/GOALCan ÖzerBayern Münih'e bir kötü haber de Zinedine Zidane'danZinedine ZidaneBayern MünihReal Madrid - Bayern MünihŞampiyonlar LigiBundesligaReal MadridReal Madrid'in eski patronu Zinedine Zidane'ın adı Bayern Münih'te yakında boşalacak olan koltukla anılıyordu ancak Zidane görevi reddetti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowZidane, Bayern işi hakkında sorgulanıyorİşi kabul etmeyeceğini söylediMadrid'in çarşamba günü Bayern'i yenmesini umuyorHaberin devamı aşağıda