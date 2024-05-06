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Zinedine Zidane Bayern MunichGetty/GOAL
Can Özer

Bayern Münih'e bir kötü haber de Zinedine Zidane'dan

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Real Madrid'in eski patronu Zinedine Zidane'ın adı Bayern Münih'te yakında boşalacak olan koltukla anılıyordu ancak Zidane görevi reddetti.

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  • Zidane, Bayern işi hakkında sorgulanıyor
  • İşi kabul etmeyeceğini söyledi
  • Madrid'in çarşamba günü Bayern'i yenmesini umuyor
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