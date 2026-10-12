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Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer'den Real Madrid'e Michael Olise için tavizsiz uyarı: Uzak durun
Bayern Münih yönetimi transfer iddialarını reddetti
Hainer, Bayern'in Olise'yi takımda tutma kararlılığını Madrid'in artan ilgisine rağmen bir kez daha dile getirdi. Alman kulübünün başkanı, Bundesliga şampiyonunun çok güçlü bir konumda olduğunu ve Fransız yıldızın Münih'te uzun vadeli bir sözleşmesinin bulunduğunu vurguladı. Kanat oyuncusu hücum planlarının önemli bir parçası olmaya devam ederken Bayern, dışarıdan gelen mali baskıya boyun eğmeyi düşünmüyor.
- MIS
Kulübün patronu finansal istikrarı vurguluyor
Santiago Bernabeu'ya transfer olacağı yönündeki iddiaları önemsemeyen Hainer, Bayern Münih'in mali istikrarı sayesinde kilit oyuncularını satmak zorunda olmadığını vurguladı. Bild TV'ye konuşan başkan net bir mesaj verdi: “Bayern Münih, oyuncu satmaya ihtiyaç duyan bir kulüp değil. Kararlarımızı güçlü bir konumdan veriyoruz. Michael Olise'nin bizimle 2029'a kadar sözleşmesi var.
“Umarım ve dilerim ki bir noktada sözleşmesini uzatır. Harekete geçen Real Madrid de olsa başka biri de olsa kendimizi nasıl savunacağımızı iyi biliyoruz. Bayern Münih'in sunabileceği çok şey var.”
Almanya şampiyonu sözleşme uzatmayı hedefliyor
Bayern Münih'in yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmak istediği belirtiliyor ancak sportif direktör Max Eberl, resmî görüşmelerin henüz başlamadığını kabul etti. Transfer bedelinin 200 milyon avroyu aşabileceği yönündeki söylentilere rağmen Hainer, oyuncunun Münih'te mutlu olmasının uzun vadede kulüpte kalmasını sağlayacağına inanıyor.
Oyuncunun hızlı gelişimine dikkat çeken kulüp yöneticisi şunları ekledi: “Burada, Münih'te kendini çok rahat hissediyor. Bize ilk geldiğinde onu yalnızca futbolun içindekiler tanıyordu. Şimdi ise tüm futbol dünyası onu tanıyor.”
- Eibner
Süratli kanat oyuncusunu kıta sahnesinde bir sınav bekliyor
24 yaşındaki oyuncu sezona hızlı bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda çıktığı ilk sekiz maçta sekiz gol atıp dört asist yaptı. Olise, Bayern'in 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Viking'e konuk olacağı maçta Vincent Kompany'nin takımına öncülük etmeye hazırlanıyor. Avrupa'da da bu formunu sürdürmesi, Alman devinin kusursuz karnesini koruması ve şampiyonluk iddiasını kanıtlaması açısından kritik önem taşıyacak.
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