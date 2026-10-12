Santiago Bernabeu'ya transfer olacağı yönündeki iddiaları önemsemeyen Hainer, Bayern Münih'in mali istikrarı sayesinde kilit oyuncularını satmak zorunda olmadığını vurguladı. Bild TV'ye konuşan başkan net bir mesaj verdi: “Bayern Münih, oyuncu satmaya ihtiyaç duyan bir kulüp değil. Kararlarımızı güçlü bir konumdan veriyoruz. Michael Olise'nin bizimle 2029'a kadar sözleşmesi var.

“Umarım ve dilerim ki bir noktada sözleşmesini uzatır. Harekete geçen Real Madrid de olsa başka biri de olsa kendimizi nasıl savunacağımızı iyi biliyoruz. Bayern Münih'in sunabileceği çok şey var.”