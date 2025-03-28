Bayern Münih, Alphonso Davies için FIFA'dan tazminat alacak

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Alphonso Davies, Kanada ile milli görevdeyken sakatlandı ve şimdi FIFA, Bavyera ekibine ödeme yapacak.

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FIFA, Bayern'e sakatlık için tazminat ödeyecek

FIFA, kulüplere 7.5 milyon euro'ya kadar ödeme yapabilir GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱