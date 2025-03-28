Bayern Münih, Alphonso Davies için FIFA'dan tazminat alacak

Gettyİdil Erin TetikBayern Münih, Alphonso Davies için FIFA'dan tazminat alacakA. DaviesBayern MünihBundesliga IBayern Münih'in savunma oyuncusu Alphonso Davies, Kanada ile milli görevdeyken sakatlandı ve şimdi FIFA, Bavyera ekibine ödeme yapacak.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaDavies, Kanada ile milli görevdeyken sakatlandıFIFA, Bayern'e sakatlık için tazminat ödeyecekFIFA, kulüplere 7.5 milyon euro'ya kadar ödeme yapabilirGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱