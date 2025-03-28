Alphonso DaviesGetty
İdil Erin Tetik

Bayern Münih, Alphonso Davies için FIFA'dan tazminat alacak

A. DaviesBayern MünihBundesliga I

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Alphonso Davies, Kanada ile milli görevdeyken sakatlandı ve şimdi FIFA, Bavyera ekibine ödeme yapacak.

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Haberin devamı aşağıda
  • Davies, Kanada ile milli görevdeyken sakatlandı
  • FIFA, Bayern'e sakatlık için tazminat ödeyecek
  • FIFA, kulüplere 7.5 milyon euro'ya kadar ödeme yapabilir
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