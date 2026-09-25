Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Hollanda karşısında Mannschaft ile ilk kez sahaya çıktığı ve UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 sona eren maçta, Amsterdam'da herkesin gözünün üzerinde olduğu isimdi. Rakip Hollanda'nın başında Xavi bulunuyordu.
Foot Mercato sitesinin aktardığına göre Klopp, 4-2-3-1 dizilişiyle ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymiş 7 oyunculu bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti. Bu isimler; savunmacılar Brown, Schlotterbeck ve Tah, orta saha oyuncuları Kimmich, Nmecha ve Amiri ile forvet Kai Havertz'di.
Savunmada yeni transfer Trou sağ bek mevkiinde forma giyerken, Klopp kanatlarda oynama görevini Schade ve Karim Adeyemi'ye verdi; kalede ise ter Stegen yeniden görev aldı.
Klopp'un başlangıcı kötü olabilirdi; Virgil van Dijk çeyrek saatin ardından bir gol kaydetti, ancak sonunda video yardımcı hakem teknolojisi Almanları kurtardı.
Birkaç dakika sonra Kai Havertz, 30. dakikada Quinten Timber ile girdiği bir mücadelenin ardından sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Yunus Bin Talip girdi.
Bu acı bir darbe oldu, ancak Klopp'un ekibinin öne geçmesine engel olmadı; hatta 4 kez dünya şampiyonu olan Almanlar, Felix Nmecha'nın 32. dakikada kaydettiği golle galibiyet yolunda olduklarını düşündü. Fakat Alman Milli Takımı, uzatma dakikalarında Cody Gakpo'nun 92. dakikada beraberliği getiren golüyle şok yaşadı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu beraberlik hayal kırıklığı yarattı ve Yunanistan'ın birinci seviyedeki ikinci grubun zirvesine tek başına oturmasına imkân tanıdı. Ancak Almanya'da bu sonuç kayda değer herhangi bir tartışmaya yol açmadı; hatta tam tersine.