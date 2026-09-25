Maçın ardından Jürgen Klopp, oyuncularının performansından büyük ölçüde memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Birçok bireysel performanstan ve sergilediğimiz tutkudan çok memnundum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Daha güzel ve daha heyecanlı bir futbol ortaya koyabiliriz, bu kesin. Bugün son derece yorucuydu. Burada galibiyet almayı çok isterdik, ancak bu puanı almak iyi bir sonuç."

Kaptan Joshua Kimmich de teknik direktörle aynı fikirde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Zorlu bir maçtı, her şey mükemmel değildi ama pek çok olumlu yön vardı. İkinci yarıda Hollanda kontrolü ele geçirdi ve sert bir şekilde savunma yapmak zorunda kaldık. Beraberliğin hak edilmiş bir sonuç olduğunu düşünüyorum."

Almanya'da da taraftarlar milli takımın performansını övdü. Milli takımla ilgili her konuda sert eleştirileriyle tanınan Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus ise bu kez Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü överek şunları söyledi: "Klopp takıma savaşçı bir ruh aşıladı ve milli takım da buna karşılık verebildi. İyi bir başlangıçtı. Sonuçtan ve sergilediğimiz ruhtan memnun olabiliriz. Ancak hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğu açık."

Alman Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki görüntüsüne kıyasla sergilediği yeni ve daha güçlü savaşçı ruh, Alman basınının da öne çıkardığı iki noktadan biriydi.

Sport Bild gazetesi şöyle yazdı: "Alman Milli Takımı, bu yaz Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sırasında olduğundan çok daha sert bir şekilde savaşıyor ve daha da önemlisi, birbirleri için mücadele etmeye geri döndü. Klopp, grubun mükemmel bir şekilde yeniden kazandığı bu takım ruhunu ve birlik duygusunu temsil ediyor."

Welt gazetesi ise şöyle övdü: "Milli takım açısından işler nihayet rayına oturmaya başladı."

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "59 yaşındaki teknik direktörün ilk uluslararası maçının ardından kesin olan bir şey var: Klopp fark yaratma kapasitesine sahip ve bunun bir parçası olarak Alman Futbol Milli Takımı'nı doğru yöne taşıyor."