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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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Baskı ve mücadele ruhu: Klopp, Almanya'nın çehresini 90 dakikada değiştirdi

Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
J. Klopp
M. ter Stegen
Hollanda
Almanya

Dünya Kupası hayal kırıklığından Klopp ruhuna: Almanya parlaklığını yeniden kazanmaya başlıyor

Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Hollanda karşısında Mannschaft ile ilk kez sahaya çıktığı ve UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 sona eren maçta, Amsterdam'da herkesin gözünün üzerinde olduğu isimdi. Rakip Hollanda'nın başında Xavi bulunuyordu.

Foot Mercato sitesinin aktardığına göre Klopp, 4-2-3-1 dizilişiyle ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymiş 7 oyunculu bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti. Bu isimler; savunmacılar Brown, Schlotterbeck ve Tah, orta saha oyuncuları Kimmich, Nmecha ve Amiri ile forvet Kai Havertz'di.

Savunmada yeni transfer Trou sağ bek mevkiinde forma giyerken, Klopp kanatlarda oynama görevini Schade ve Karim Adeyemi'ye verdi; kalede ise ter Stegen yeniden görev aldı.

Klopp'un başlangıcı kötü olabilirdi; Virgil van Dijk çeyrek saatin ardından bir gol kaydetti, ancak sonunda video yardımcı hakem teknolojisi Almanları kurtardı.

Birkaç dakika sonra Kai Havertz, 30. dakikada Quinten Timber ile girdiği bir mücadelenin ardından sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Yunus Bin Talip girdi.

Bu acı bir darbe oldu, ancak Klopp'un ekibinin öne geçmesine engel olmadı; hatta 4 kez dünya şampiyonu olan Almanlar, Felix Nmecha'nın 32. dakikada kaydettiği golle galibiyet yolunda olduklarını düşündü. Fakat Alman Milli Takımı, uzatma dakikalarında Cody Gakpo'nun 92. dakikada beraberliği getiren golüyle şok yaşadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu beraberlik hayal kırıklığı yarattı ve Yunanistan'ın birinci seviyedeki ikinci grubun zirvesine tek başına oturmasına imkân tanıdı. Ancak Almanya'da bu sonuç kayda değer herhangi bir tartışmaya yol açmadı; hatta tam tersine.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Klopp fark yaratma gücüne sahip

    Maçın ardından Jürgen Klopp, oyuncularının performansından büyük ölçüde memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Birçok bireysel performanstan ve sergilediğimiz tutkudan çok memnundum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Daha güzel ve daha heyecanlı bir futbol ortaya koyabiliriz, bu kesin. Bugün son derece yorucuydu. Burada galibiyet almayı çok isterdik, ancak bu puanı almak iyi bir sonuç."

    Kaptan Joshua Kimmich de teknik direktörle aynı fikirde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Zorlu bir maçtı, her şey mükemmel değildi ama pek çok olumlu yön vardı. İkinci yarıda Hollanda kontrolü ele geçirdi ve sert bir şekilde savunma yapmak zorunda kaldık. Beraberliğin hak edilmiş bir sonuç olduğunu düşünüyorum."

    Almanya'da da taraftarlar milli takımın performansını övdü. Milli takımla ilgili her konuda sert eleştirileriyle tanınan Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus ise bu kez Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü överek şunları söyledi: "Klopp takıma savaşçı bir ruh aşıladı ve milli takım da buna karşılık verebildi. İyi bir başlangıçtı. Sonuçtan ve sergilediğimiz ruhtan memnun olabiliriz. Ancak hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğu açık."

    Alman Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki görüntüsüne kıyasla sergilediği yeni ve daha güçlü savaşçı ruh, Alman basınının da öne çıkardığı iki noktadan biriydi.

    Sport Bild gazetesi şöyle yazdı: "Alman Milli Takımı, bu yaz Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sırasında olduğundan çok daha sert bir şekilde savaşıyor ve daha da önemlisi, birbirleri için mücadele etmeye geri döndü. Klopp, grubun mükemmel bir şekilde yeniden kazandığı bu takım ruhunu ve birlik duygusunu temsil ediyor."

    Welt gazetesi ise şöyle övdü: "Milli takım açısından işler nihayet rayına oturmaya başladı."

    Gazete sözlerine şöyle devam etti: "59 yaşındaki teknik direktörün ilk uluslararası maçının ardından kesin olan bir şey var: Klopp fark yaratma kapasitesine sahip ve bunun bir parçası olarak Alman Futbol Milli Takımı'nı doğru yöne taşıyor."

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  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Klopp, Alman Milli Takımı'nın en büyük zaaflarını gideriyor

    Bild gazetesi ise heyecanını gizlemedi ve şunları yazdı: "Klopp, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan en büyük sorunu çoktan çözdü! Amsterdam'daki 1-1'lik beraberlikte takım, benzeri görülmemiş bir sağlamlık gösterdi. Teknik alandaki Klopp gibi, oyuncular da sürekli büyük bir kararlılık sergiledi ve her an kazanma açlıklarını kanıtladılar."

    Gazete ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Takım elindeki her şeyi ortaya koydu ve Hollanda karşısındaki klasik mücadeleye anında ve tüm gücüyle girdi; bu da tam olarak Klopp'un istediği şeydi. Klopp, milli takımın Dünya Kupası'ndaki en büyük zayıf noktalarını rekor bir sürede giderdi. Adeyemi ve Sané ile iki klasik kanat oyuncusuna dayandı; ayrıca takımın tamamı, onun takımlarına özgü olan yüksek pres anlayışını benimsedi. Pres, pres, pres."

    Bununla birlikte Sport Bild, bu akşam boyunca tartışmaya yol açan az sayıdaki konudan birine, Marc-André ter Stegen'in Alman Milli Takımı'nın kalesine yaptığı istikrarsız dönüşe dikkat çekti.

    Gazete şunları yazdı: "Dikkat çekici olan, son milli maçından 473 gün sonra Alman Milli Takımı'na dönen ter Stegen'in, oyun kurma aşamasında çok sayıda isabetsiz pas yapmasıydı. İlk yarının sonundan önce, 16 pasından yalnızca 9'unda başarılı oldu."

    Ancak gazete, Ajax Amsterdam kalecisinin araya girmenin ardından seviyesini yükseltmeyi başardığını ekledi: "İkinci yarıda Hollanda beraberliği yakalamak için baskı yaptı, fakat Klopp'un takımı direndi ve ter Stegen etkileyici birkaç kurtarış gerçekleştirdi."

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