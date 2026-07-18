Basel, Lichtsteiner: "Juventus'un forması insanı uçurur." Onun için bir pankart

Juventus hakkında: "Ne tür bir Juve bekliyorum? Onları oldukça iyi tanıyorum, bacakları ağır, Torino’da hava çok sıcaktı, kesinlikle zor olacak, ancak giydiğin forma ağırlık verir, aynı zamanda seni uçurur; bu yüzden yine de kaliteli bir kadro olduğu için Juve’nin oldukça iyi bir performans sergileyeceğini bekliyorum."





Bianconeri taraftarları Lichtsteiner’e şu pankartı açtılar: “Stephan, İsviçre’nin gururu, Bianconeri’nin savaşçısı”.