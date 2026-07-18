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LichtsteinerGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Basel, Lichtsteiner: "Juventus'un forması insanı uçurur." Onun için bir pankart

Juventus
Basel
S. Lichtsteiner

Eski Juventus oyuncusu İsviçreli futbolcu, bugünkü hazırlık maçı öncesinde konuştu

Juventus'ta oyuncu olarak yedi kez İtalya Şampiyonluğu kazanan Stephan Lichtsteiner, bugün Basel'in teknik direktörü olarak dostluk maçında Bianconeri ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi, eski bek oyuncusu Sky Sport mikrofonlarına şöyle konuştu: "Durumumuz oldukça iyi, bu ilk sınavımız, ilk maçımız; yoğun hazırlık döneminin ardından bacaklarımız biraz yorgun. Bugün, dinç ve oynamaya hevesli bir Basel bekliyorum; çok önemli bir rakiple karşılaşacağız, evet, merak ediyorum."

  • Juventus hakkında: "Ne tür bir Juve bekliyorum? Onları oldukça iyi tanıyorum, bacakları ağır, Torino’da hava çok sıcaktı, kesinlikle zor olacak, ancak giydiğin forma ağırlık verir, aynı zamanda seni uçurur; bu yüzden yine de kaliteli bir kadro olduğu için Juve’nin oldukça iyi bir performans sergileyeceğini bekliyorum."


    Bianconeri taraftarları Lichtsteiner’e şu pankartı açtılar: “Stephan, İsviçre’nin gururu, Bianconeri’nin savaşçısı”.

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