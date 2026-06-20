Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Başarıların bedeli… Dünya Kupası, Barcelona’nın acısını ikiye katlıyor

FEATURES
Barcelona
La Liga
Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası
Hollanda - İsveç
Hollanda
İsveç
Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Uruguay
Yeşil Burun Adaları
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
L. Yamal
Raphinha
F. de Jong
R. Araujo
İspanya
Brezilya
Haiti
ABD
Hollanda
İsveç
Uruguay
Cabo Verde
Suudi Arabistan

Dünya Kupası, Katalonya’da bir kabusa dönüşüyor… Hans Flick ise hasarı inceliyor

2026 Dünya Kupası, Barcelona üzerinde gölgesini hissettirmeye başladı; kulübün milli takımlarda forma giyen bazı oyuncuları, milli takımlarıyla oynadıkları maçlarda erken dönemde fiziksel sorunlar yaşarken, Katalan kulübü turnuvanın geri kalanını artan bir endişeyle takip ediyor.

Barcelona’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 16 oyuncusu yer alıyor; ancak İspanyol “Marca” gazetesinin yayınladığı bir habere göre, turnuvanın ilk günlerinde 3 oyuncunun sakatlık veya kas ağrıları yaşaması, teknik ekip ve spor yönetiminin endişelerini artırdı.

Ayrıca, sakatlıkların bu şekilde art arda yaşanması, Barça oyuncularının geçen sezon boyunca lig ve süper kupa ikilisini kazanmak için ne kadar büyük fiziksel efor sarf ettiklerini de yansıtıyor.

  • Araujo

    Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araújo, bu durumdan en çok etkilenen isim oldu; turnuva başlamadan önce milli takım kampından ayrılmak ve baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle tedavi görmek üzere Barselona’ya dönmek zorunda kaldı.

    Araujo, Suudi Arabistan ile oynanan açılış maçında forma giyemediği için, Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay milli takımında şu ana kadar hiç süre almadı; önümüzdeki Yeşil Burun Adaları maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Bielsa, oyuncunun bu sakatlığına kendisinin de sorumluluğu olduğunu kabul etmişti.

    • Reklam

  • De Jong

    Hollandalı Frenkie de Jong’un ise, teknik direktör Ronald Koeman’ın oyuncunun fiziksel bir sorun yaşadığını açıklamasının ardından, milli takımının İsveç ile oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda şüpheler var.

    Koeman, “Frenkie, karın bölgesinin alt kısmında bir rahatsızlık hissediyor” dedi.

    Hollandalı orta saha oyuncusu, 14 Haziran'da Japonya ile oynanan turnuvanın ilk maçında bu sorunu yaşamıştı; o maçta 90 dakika boyunca sahada kalmıştı.

  • Ravenia

    Son olarak sıra Brezilyalı Raphinha’ya geldi. Raphinha, ikinci turda Haiti ile oynanan maçta, ilk yarı bitmeden, tam olarak 40. dakikada, sağ bacağının arka kısmında kas ağrısı hissetmesi üzerine sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

    Brezilya milli takımı, sakatlığın turnuvada devam etmesini etkileyebileceği endişeleri üzerine, oyuncunun sakatlığın niteliğini ve olası devre dışı kalma süresini belirlemek için ek tıbbi muayenelerden geçeceğini doğruladı.

  • Yamal

    Endişeler sadece sakat oyuncularla sınırlı değil; Lamine Yamal, kendisini La Liga’nın son haftalarından uzak tutan sakatlığın ardından fiziksel durumuna hâlâ dikkatli bir şekilde yaklaşıyor.

    Genç kanat oyuncusu, İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta yaklaşık 20 dakika sahada kaldı ve henüz bir maçı baştan sona oynayabilecek kadar hazır olmadığını itiraf etti.

    Yamal, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Teknik direktörün istediği her şeye hazırım, ancak bir maçı baştan sona oynayabilecek durumda değilim. 90 dakika oynamak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum ve buna gerek de yok. Hâlâ uyum sürecindeyim ve şu an bir maçı baştan sona oynamak için uygun bir zaman değil.”