Başarıların bedeli… Dünya Kupası, Barcelona’nın acısını ikiye katlıyor

2026 Dünya Kupası, Barcelona üzerinde gölgesini hissettirmeye başladı; kulübün milli takımlarda forma giyen bazı oyuncuları, milli takımlarıyla oynadıkları maçlarda erken dönemde fiziksel sorunlar yaşarken, Katalan kulübü turnuvanın geri kalanını artan bir endişeyle takip ediyor.

Barcelona’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 16 oyuncusu yer alıyor; ancak İspanyol “Marca” gazetesinin yayınladığı bir habere göre, turnuvanın ilk günlerinde 3 oyuncunun sakatlık veya kas ağrıları yaşaması, teknik ekip ve spor yönetiminin endişelerini artırdı.

Ayrıca, sakatlıkların bu şekilde art arda yaşanması, Barça oyuncularının geçen sezon boyunca lig ve süper kupa ikilisini kazanmak için ne kadar büyük fiziksel efor sarf ettiklerini de yansıtıyor.