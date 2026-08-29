Real Madrid, İspanyol futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri hakkındaki kararını verdi. Barcelona ve Villarreal ile girdiği kızışan yarışın ardından oyuncuyu kadrosuna katmak için kesin bir anlaşmaya vardı.

Söz konusu isim, genç yıldız Sergio Martinez "19 yaşında" oldu. Oyuncu, kulübün hâlâ İkinci Lig'de mücadele ettiği geçen sezon Racing Santander'in A takımıyla sahne almasından bu yana büyük İspanyol kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde ayrılma fırsatı bulmasına rağmen oyuncu, Racing'in La Liga'ya yükseldiği sezonun sonuna kadar takımda kalmayı tercih etti.

Martinez, Racing formasıyla parlıyor. Nitekim La Liga'nın açılış haftasında Villarreal ile berabere kalınan 2-2'lik maçta bir gol kaydetti.