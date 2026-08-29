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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Barcelona ve Suudi Arabistan tekliflerini geride bıraktı: Real Madrid altın değerinde bir transfere imza attı

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
Racing Santander
S. Martinez
Barcelona
Villarreal
Atletico Madrid
Premier Lig
İspanya
Suudi Arabistan

2030'a kadar: Beyazların cazibesi çetin mücadeleyi sonuçlandırdı

Real Madrid, İspanyol futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri hakkındaki kararını verdi. Barcelona ve Villarreal ile girdiği kızışan yarışın ardından oyuncuyu kadrosuna katmak için kesin bir anlaşmaya vardı.

Söz konusu isim, genç yıldız Sergio Martinez "19 yaşında" oldu. Oyuncu, kulübün hâlâ İkinci Lig'de mücadele ettiği geçen sezon Racing Santander'in A takımıyla sahne almasından bu yana büyük İspanyol kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde ayrılma fırsatı bulmasına rağmen oyuncu, Racing'in La Liga'ya yükseldiği sezonun sonuna kadar takımda kalmayı tercih etti.

Martinez, Racing formasıyla parlıyor. Nitekim La Liga'nın açılış haftasında Villarreal ile berabere kalınan 2-2'lik maçta bir gol kaydetti.

  • Real Madrid'in cazibesi kararı belirledi

    Real Madrid, İspanyol gazetesi "AS"nin bugün cumartesi doğruladığına göre, Racing Santander orta saha oyuncusu Sergio Martínez Montero'yu 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

    Gazete, Martínez'in başlangıçta Real Madrid Castilla'nın kadrosuna katılacağını, ancak A takım antrenmanlarına da katılabileceğini belirtiyor. Bu adım, ona José Mourinho önderliğindeki teknik heyetin gözü önünde gelişme fırsatı tanıyacak.

    Martínez, geçen sezonun son bölümünde Racing'in A takımıyla boy göstermeye başlamış ve İspanya İkinci Ligi'nde 10 maçta forma giymişti.

    Gazete, Real Madrid'in cazibesinin ve A takıma ulaşma olasılığının, orta saha oyuncusunun kararında belirleyici iki etken olduğunu değerlendirdi.

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  • Barcelona, Atlético ve Villarreal: Transferi durdurma girişimleri

    "AS", son günlerde Racing ve oyuncuya, aralarında Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal'in de bulunduğu, ayrıca Premier Lig, Almanya Ligi ve Suudi Arabistan Ligi'nden kulüplerin yer aldığı bir dizi takımdan, oyuncunun rotasını değiştirmeye yönelik peş peşe temaslar geldiğini ortaya koydu.

    Ancak bu girişimlerin, önündeki diğer tekliflere rağmen Real Madrid forması giyme kararına sıkı sıkıya bağlı kalan Martinez'in tutumunu değiştirmediğini vurguladı.

    Ayrıca Real Madrid'in, oyuncunun sözleşmesindeki 3 milyon euroluk serbest kalma maddesini devreye sokmaya çalışmadığını, aksine müzakereler sırasında herhangi bir gerginlikten kaçınmak ve gelecekte Racing ile ilişkiyi bozmamak için Racing ile bir anlaşmaya varmaya çalıştığını belirtti.

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