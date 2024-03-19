Getty ImagesCan ÖzerBarcelona Teknik Direktörü Xavi'yi bekleyen 'El Clasico' tehlikesi!Xavi HernandezBarcelonaAtletico Madrid - BarcelonaAtletico MadridLaLigaReal Madrid - BarcelonaReal MadridBarcelona'nın patronu Xavi Hernandez, bu sezon La Liga'da ikinci kez oyundan atılmasının ardından üç maç ceza alabilir.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaXavi, Atletico maçında oyundan atıldıİkinci kırmızısı nedeniyle üç maç kaçırabilirEl Clasico'ya çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya