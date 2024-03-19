Barcelona'nın patronu Xavi Hernandez, bu sezon La Liga'da ikinci kez oyundan atılmasının ardından üç maç ceza alabilir.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Xavi, Atletico maçında oyundan atıldı

İkinci kırmızısı nedeniyle üç maç kaçırabilir

El Clasico'ya çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya