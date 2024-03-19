Xavi Barcelona 2023-24Getty Images
Can Özer

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi bekleyen 'El Clasico' tehlikesi!

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Barcelona'nın patronu Xavi Hernandez, bu sezon La Liga'da ikinci kez oyundan atılmasının ardından üç maç ceza alabilir.

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Haberin devamı aşağıda
  • Xavi, Atletico maçında oyundan atıldı
  • İkinci kırmızısı nedeniyle üç maç kaçırabilir
  • El Clasico'ya çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya

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