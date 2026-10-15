Arjantinli stoper Lisandro Martinez, İngiliz kulübünün sportif yönetimini açıkça eleştirmesinin ardından kulübü Manchester United ile gergin bir dönem yaşıyor ve takımdaki geleceği şüpheli hale geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan yenilginin ardından savunma oyuncusu, United'ın sportif direktörüne açıkça eleştiriler yöneltti ve takımın büyük kupalar için yarışabilmesi adına daha fazla transfer yapılmasını istedi. Bu sözler, İngiliz kulübünün yönetimi tarafından hoş karşılanmadı.
Açıklamalarının yarattığı tartışmanın ardından bir gün sonra Arjantinli futbolcu, sözlerinin nedenlerini açıklamak ve röportajının yol açtığı gerginliği yumuşatmak amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bildiri yayımladı.
Lisandro, öfke ve hayal kırıklığının etkisiyle konuştuğunu kabul etti; ancak amacının, Manchester United'ı yeniden büyük kupalar için mücadele eden bir takım haline getirmek için gerekli gördüğü hırsı talep etmek olduğunu savundu.
Sport gazetesi, Lisandro Martinez'in sözleşmesinin 2027 yazına kadar geçerli olduğunu ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunduğunu, ancak oyuncunun bu uzatmayı kabul etmeye niyetli olmadığını ve yeni adresinin İspanya olabileceğini aktardı.
"The Athletic" sitesine göre, Arjantin milli takımı oyuncusu, Manchester United'dan ayrılması durumunda İspanya'da oynamayı tercih ediyor.