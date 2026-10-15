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Barcelona, Real Madrid ve Atletico'nun önünde parlayan bedava transfer

Transfers
La Liga
Premier Lig
L. Martinez
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
M. United
İspanya
İngiltere

Arjantinli stoper Lisandro Martinez, İngiliz kulübünün sportif yönetimini açıkça eleştirmesinin ardından kulübü Manchester United ile gergin bir dönem yaşıyor ve takımdaki geleceği şüpheli hale geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan yenilginin ardından savunma oyuncusu, United'ın sportif direktörüne açıkça eleştiriler yöneltti ve takımın büyük kupalar için yarışabilmesi adına daha fazla transfer yapılmasını istedi. Bu sözler, İngiliz kulübünün yönetimi tarafından hoş karşılanmadı.

Açıklamalarının yarattığı tartışmanın ardından bir gün sonra Arjantinli futbolcu, sözlerinin nedenlerini açıklamak ve röportajının yol açtığı gerginliği yumuşatmak amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bildiri yayımladı.

Lisandro, öfke ve hayal kırıklığının etkisiyle konuştuğunu kabul etti; ancak amacının, Manchester United'ı yeniden büyük kupalar için mücadele eden bir takım haline getirmek için gerekli gördüğü hırsı talep etmek olduğunu savundu.

Sport gazetesi, Lisandro Martinez'in sözleşmesinin 2027 yazına kadar geçerli olduğunu ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunduğunu, ancak oyuncunun bu uzatmayı kabul etmeye niyetli olmadığını ve yeni adresinin İspanya olabileceğini aktardı.

"The Athletic" sitesine göre, Arjantin milli takımı oyuncusu, Manchester United'dan ayrılması durumunda İspanya'da oynamayı tercih ediyor.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında mevcut bir seçenek

    Bu olasılık, aralarında Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'in de bulunduğu İspanya Ligi'nin bazı büyük kulüplerinin ilgisine kapı aralıyor; ancak şu ana kadar bu kulüplerden herhangi biriyle görüşme yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

    Üç kulüp, Lisandro'yu, en üst seviyede büyük deneyime sahip solak bir stoper transfer ederek savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında erişilebilir bir alternatif olarak görebilir.

    Arjantinli savunma oyuncusu, Avrupa'nın elit sahalarında deneyim sahibi olmasının yanı sıra 2022 yılında Katar'da Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandı. İkili mücadelelerdeki gücü, savunmadaki sertliği, topu arkadan çıkarma ve oyun kurma becerisi onu öne çıkaran en belirgin özellikler arasında yer alıyor.

    Oyuncu sonunda adres değiştirmeye karar verirse, sözleşme durumu transferi kolaylaştıran belirleyici bir unsur olabilir; zira sözleşmesi uzatılmadan sona ererse bedelsiz oyuncu olarak takım değiştirebilir.

    Barcelona'ya gelince, Katalan kulübü geçen transfer döneminin son günlerinde solak bir stoperle anlaşma olasılığını değerlendirmişti. Dolayısıyla Lisandro sözleşmesini uzatmazsa, savunmayı düşük maliyetle güçlendirmek için ilgi çekici bir alternatif oluşturabilir.

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