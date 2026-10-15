Bu olasılık, aralarında Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'in de bulunduğu İspanya Ligi'nin bazı büyük kulüplerinin ilgisine kapı aralıyor; ancak şu ana kadar bu kulüplerden herhangi biriyle görüşme yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Üç kulüp, Lisandro'yu, en üst seviyede büyük deneyime sahip solak bir stoper transfer ederek savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında erişilebilir bir alternatif olarak görebilir.

Arjantinli savunma oyuncusu, Avrupa'nın elit sahalarında deneyim sahibi olmasının yanı sıra 2022 yılında Katar'da Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandı. İkili mücadelelerdeki gücü, savunmadaki sertliği, topu arkadan çıkarma ve oyun kurma becerisi onu öne çıkaran en belirgin özellikler arasında yer alıyor.

Oyuncu sonunda adres değiştirmeye karar verirse, sözleşme durumu transferi kolaylaştıran belirleyici bir unsur olabilir; zira sözleşmesi uzatılmadan sona ererse bedelsiz oyuncu olarak takım değiştirebilir.

Barcelona'ya gelince, Katalan kulübü geçen transfer döneminin son günlerinde solak bir stoperle anlaşma olasılığını değerlendirmişti. Dolayısıyla Lisandro sözleşmesini uzatmazsa, savunmayı düşük maliyetle güçlendirmek için ilgi çekici bir alternatif oluşturabilir.