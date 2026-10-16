Barcelona'nın yıldızı Ronny Bardghji, geçen sezon La Cartuja Stadı'nda Real Betis filelerini havalandırdığında zafer anlarını yaşadı, ancak süreklilik sağlayamadı ve yavaş yavaş yerini kaybetmeye başlayarak bugünkü durumuna geldi.
Barcelona, yarın cumartesi günü Real Betis'in geçici stadı La Cartuja'ya dönüyor; yani Ronny Bardghji'nin Katalan ekibinin forması altında İspanya La Liga'daki ilk ve tek golünü attığı sahneye. Oyuncunun bir de İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao karşısında attığı ikinci bir golü vardı.
İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Bardghji'nin çıkışı dikkat çekiciydi ve harika anlar yaşanabileceği izlenimini veriyordu, ancak bu parlaklık aylar geçtikçe solmaya başladı.
20 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu, geçen ağustos ayında bir antrenman seansında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığından şu anda iyileşme sürecinde bulunuyor.
Barcelona, oyuncuyu 2025 yazında Kopenhag'dan 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Futbolcunun sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.
Geçen yaz transfer döneminde ayrılığına fiilen karar verilmiş olmasına karşın, sakatlık bir bakıma Bardghji'nin geleceğinin netleşmesini ertelemiş oldu.