6 Aralık 2025'te, üst üste 4 maçta yedek kulübesinde oturan Roony Bardghji yeniden sahaya döndü ve teknik direktör Hansi Flick'in Lamine Yamal'ı üç gol kaydeden santrfor Ferran Torres'in arkasında oynatma kararı sonrasında maça ilk 11'de başladı.

Yamal, beşinci golü kaydederek gol şölenini noktaladı ve maç 5-3 sona erdi. Bu golden önceki, yani Barcelona'nın üçüncü golü ise İsveçli oyuncunun imzasını taşıdı.

Bardghji'nin golü, herkesin hâlâ hatırladığı o maçta muhteşemdi; geçen sezon Barcelona formasıyla toplam 872 dakika oynadığı 28 maç arasında en çok akılda kalan karşılaşma oldu.

31. dakikada İsveçli forvet, Pedri'den büyüleyici bir pas aldı, topu sol ayağıyla kontrol etti, ardından ceza sahasına girip füze gibi bir şut çıkardı. Kaleci Álvaro Valles, bu şutu durdurmak için hiçbir şey yapamadı.

Bardghji golü son derece özel bir şekilde, Japon çizgi film dizisi Naruto'nun karakterlerinden Sasuke'nin yaptığı Chidori hareketini taklit ederek kutladı.

La Cartuja'daki parlak performansı bununla da sınırlı kalmadı; zira birkaç dakika önce kusursuz bir pasla Ferran Torres'in Barcelona'ya 2-1 üstünlüğü getiren golünün de asistini yapmıştı.

Böylece Barcelona forması altındaki ilk golünü ve ilk asistini aynı maçta, aralarında 20 dakikayı geçmeyen bir farkla kaydetti.