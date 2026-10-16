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FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Barcelona'nın yıldızı: Zafer zirvesinden cehennemin dibine

FEATURES
La Liga
Barcelona
R. Bardghji
İspanya
İsveç

Barcelona'nın genç yıldızı: Umut veren bir çıkış, acı bir final

Barcelona'nın yıldızı Ronny Bardghji, geçen sezon La Cartuja Stadı'nda Real Betis filelerini havalandırdığında zafer anlarını yaşadı, ancak süreklilik sağlayamadı ve yavaş yavaş yerini kaybetmeye başlayarak bugünkü durumuna geldi.

Barcelona, yarın cumartesi günü Real Betis'in geçici stadı La Cartuja'ya dönüyor; yani Ronny Bardghji'nin Katalan ekibinin forması altında İspanya La Liga'daki ilk ve tek golünü attığı sahneye. Oyuncunun bir de İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao karşısında attığı ikinci bir golü vardı.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Bardghji'nin çıkışı dikkat çekiciydi ve harika anlar yaşanabileceği izlenimini veriyordu, ancak bu parlaklık aylar geçtikçe solmaya başladı.

20 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu, geçen ağustos ayında bir antrenman seansında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığından şu anda iyileşme sürecinde bulunuyor.

Barcelona, oyuncuyu 2025 yazında Kopenhag'dan 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Futbolcunun sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.

Geçen yaz transfer döneminde ayrılığına fiilen karar verilmiş olmasına karşın, sakatlık bir bakıma Bardghji'nin geleceğinin netleşmesini ertelemiş oldu.

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    Baradji'den unutulmaz bir füze

    6 Aralık 2025'te, üst üste 4 maçta yedek kulübesinde oturan Roony Bardghji yeniden sahaya döndü ve teknik direktör Hansi Flick'in Lamine Yamal'ı üç gol kaydeden santrfor Ferran Torres'in arkasında oynatma kararı sonrasında maça ilk 11'de başladı.

    Yamal, beşinci golü kaydederek gol şölenini noktaladı ve maç 5-3 sona erdi. Bu golden önceki, yani Barcelona'nın üçüncü golü ise İsveçli oyuncunun imzasını taşıdı.

    Bardghji'nin golü, herkesin hâlâ hatırladığı o maçta muhteşemdi; geçen sezon Barcelona formasıyla toplam 872 dakika oynadığı 28 maç arasında en çok akılda kalan karşılaşma oldu.

    31. dakikada İsveçli forvet, Pedri'den büyüleyici bir pas aldı, topu sol ayağıyla kontrol etti, ardından ceza sahasına girip füze gibi bir şut çıkardı. Kaleci Álvaro Valles, bu şutu durdurmak için hiçbir şey yapamadı.

    Bardghji golü son derece özel bir şekilde, Japon çizgi film dizisi Naruto'nun karakterlerinden Sasuke'nin yaptığı Chidori hareketini taklit ederek kutladı.

    La Cartuja'daki parlak performansı bununla da sınırlı kalmadı; zira birkaç dakika önce kusursuz bir pasla Ferran Torres'in Barcelona'ya 2-1 üstünlüğü getiren golünün de asistini yapmıştı.

    Böylece Barcelona forması altındaki ilk golünü ve ilk asistini aynı maçta, aralarında 20 dakikayı geçmeyen bir farkla kaydetti.

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    Bu duyguyu tarif edemiyorum

    Maçın ardından Bardghji, büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti ve kulübe olan bağlılığının altını çizdi. İsveçli forvet, "İnsanlar bu kulübü ne kadar sevdiğimi biliyor. Barcelona ile ilk golümü attıktan sonra hissettiklerimi anlatamam" dedi.

    Bu, pek çok manşete taşınan istisnai bir performanstı ve Roony Bardghji'nin takım içinde daha büyük bir rol üstlenmesinin yolunu açması bekleniyordu, ancak gerçek tamamen farklı oldu.

    İspanya La Liga'da İsveçli oyuncu ilk 11'e ancak 3 aydan fazla bir süre sonra, tam olarak mart ayının ortasında geri dönebildi; oysa öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında, Kral Kupası'nda Guadalajara karşısında ve Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde ilk 11'de başlama fırsatı bulmuştu.

    Süper Kupa maçında bir gol attı ve Raphinha'ya iki kritik asist yaparak Athletic Bilbao karşısında alınan 5-0'lık ezici galibiyete katkı sağladı. Bu, Barcelona kariyerindeki diğer büyük maçıydı.

    Bardghji, sezonun son bölümünde daha düzenli biçimde süre aldı, ancak Barcelona forması altındaki ilk günlerine damga vuran dinamizme ve özel dokunuşa artık sahip değildi.

    Yaz döneminde oyuncu transfer piyasasına çıkarıldı ve menajerinin Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılığa çok yakındı; kulübün, bir dizi genç oyuncuyla da izlediği, transferleri sırasında yüksek bedeller ödenmemiş futbolcuların satışından büyük mali gelir elde etme yönündeki yaklaşımı da bunda etkiliydi. Ancak diz sakatlığı her şeyi suya düşürdü.

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