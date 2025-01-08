Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Gill Clark ve Can Özer

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'dan PSG'ye tokat gibi cevap

L. YamalBarcelonaParis Saint-Germain1. LigTransfersLa Liga

Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal uzun vadeli geleceğini kulübe bağladı ve PSG'nin ilgisi karşısında sözleşmesini yenileme sözü verdi.

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  • Yamal, Barcelona için anahtar oyuncu haline geldi
  • PSG'nin ilgisini çekti
  • Katalan ekibiyle uzun vadeli anlaşma imzalamaya söz verdi
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