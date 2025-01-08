Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'dan PSG'ye tokat gibi cevap

Getty Images SportGill Clark ve Can ÖzerBarcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'dan PSG'ye tokat gibi cevapL. YamalBarcelonaParis Saint-Germain1. LigTransfersLa LigaBarcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal uzun vadeli geleceğini kulübe bağladı ve PSG'nin ilgisi karşısında sözleşmesini yenileme sözü verdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaYamal, Barcelona için anahtar oyuncu haline geldiPSG'nin ilgisini çektiKatalan ekibiyle uzun vadeli anlaşma imzalamaya söz verdiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱