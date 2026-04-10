FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Barcelona'nın Madrid'de geri dönüş yapacağını gösteren 5 faktör

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Atlético Madrid'e 0-2 yenilmesine rağmen, Barcelona'nın skoru tersine çevirip yarı finale yükselebileceğine inanmasını sağlayan birçok neden var.

Barcelona, 2015 yılından bu yana kulübün vitrininde eksik olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadelesine devam etmek amacıyla Atlético Madrid engelini aşmayı hedefliyor.

Barcelona, önümüzdeki Salı günü, çeyrek finalin ikinci ayağında, Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid'in konuğu olacak.

Görev zor olsa da, Barcelona'nın elinde, Atlético Madrid karşısında yeni bir remontada hayal etmesini sağlayan tarih, istatistikler, motivasyon ve teknik unsurlar bulunuyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın Atlético Madrid karşısında bir remontada'ya inanmasını sağlayan en önemli faktörleri sıraladı.

    Olumlu sonuçlar ve 10 geri dönüş

    Barcelona'nın, iyimserliği pekiştiren yakın zamana ait anıları var; zira Hans Flick'in takımının 2025 yılında Metropolitano Stadyumu'nda 0-2 geriden gelip maçı 4-2 kazanmayı başardığı bir maç var.

    Ayrıca bu sezon 0-1 geriden gelerek maçı 3-1'e çevirmiş ve uzatmalara gitmeyi başarmıştı.

    Ayrıca Barcelona, Spotify Camp Nou'da oynanan İspanya Kralı Kupası yarı final rövanş maçında Atlético Madrid'i 3-0 mağlup etmişti.

    Aynı zamanda, Barcelona bu sezon 10 geri dönüşe imza attı; 7'si La Liga'da, 3'ü ise Şampiyonlar Ligi'nde.

    Umut veren bir Avrupa skoru... ve De Jong'un dönüşü

    Görev ne kadar zor olsa da, Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde iki gol gerideyken 12 maçın 5'inde geri dönmeyi başardı; bu rakam umut veriyor, ancak bunların çoğu kendi sahasında gerçekleşti.

    Aynı zamanda, Katalan ekibi, orta sahaya büyük destek sağlayan Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong'u kadrosuna geri kazandıracak.

    Ayrıca, Pau Kubarsi'nin cezası nedeniyle kadroda yer almayacak olmasına rağmen, Pedri, La Liga'daki Katalonya derbisinde dinlendirilecek ve El Rojiblancos karşısında fiziksel olarak hazır olacak.

    Hayal kırıklığını güçlü bir motivasyona dönüştürmek

    Mağlubiyet, özellikle Lamine Yamal ve Gavi olmak üzere oyuncular üzerinde belirgin bir etki bıraktı; ancak bu hayal kırıklığı, soyunma odasında güçlü bir tepki vermek için güçlü bir motivasyona dönüştü.

    Maçın bitiminden sonra yenilginin şoku Yamal'ın yüzüne yansıdı; o, Gavi gibi çok etkilenmiş görünüyordu. Gavi ağlarken, diğer takım arkadaşları da aynı durumdaydı.

    Barça soyunma odası öfke ve skoru tersine çevirme azmiyle dolu ve teknik direktör Hans Flick buna en çok inanan kişi.

