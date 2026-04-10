Barcelona'nın Madrid'de geri dönüş yapacağını gösteren 5 faktör

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Atlético Madrid'e 0-2 yenilmesine rağmen, Barcelona'nın skoru tersine çevirip yarı finale yükselebileceğine inanmasını sağlayan birçok neden var.
Barcelona, 2015 yılından bu yana kulübün vitrininde eksik olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadelesine devam etmek amacıyla Atlético Madrid engelini aşmayı hedefliyor.
Barcelona, önümüzdeki Salı günü, çeyrek finalin ikinci ayağında, Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid'in konuğu olacak.
Görev zor olsa da, Barcelona'nın elinde, Atlético Madrid karşısında yeni bir remontada hayal etmesini sağlayan tarih, istatistikler, motivasyon ve teknik unsurlar bulunuyor.
"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın Atlético Madrid karşısında bir remontada'ya inanmasını sağlayan en önemli faktörleri sıraladı.
Pérez, Real Madrid'i yeniden yapılandırmak için planını ortaya koydu