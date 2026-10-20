Barcelona orta sahaya hakim olmakta zorlandı; Paris'li oyuncular sürekli pas seçenekleri bulurken, Pedri tek başına hatlar arasındaki bağlantıyı kurma yükünü taşıyor gibiydi.
Sorun yalnızca sayısal üstünlük değil, aynı zamanda Paris'in üçlüsü Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'in hareketleriydi; bu hareketler topu taşıyan oyuncuya baskıyı aşmak için çözümler sundu.
Paris baskıyı aşmayı başardığında, Barcelona savunması topu ileri bölgelerde geri kazanmak yerine geri çekilip boşlukları korumak zorunda kalıyordu. İşte burada sayısal topa sahip olmak ile fiili hakimiyet arasındaki fark ortaya çıkıyor; takım rakibinin son üçlü bölgeye kolayca ulaşmasını engelleyemiyorsa, topa sahip olmak ritmi dayatmak anlamına gelmiyor.
Flashscore sitesinin istatistiklerine göre, Barcelona topa sahip olma oranında yüzde 53'e karşı yüzde 47 ile ve pas isabetinde üstün olmasına rağmen, rakamlar hücum oyununun seyrinde daha net bir Paris hakimiyetini ortaya koyuyor; Paris 22 isabetsiz-isabetli şut çekerken Barcelona 18 şut denedi, bunların 15'i isabetliydi, Barcelona'nın ise yalnızca 5 isabetli şutu vardı. Paris 3,73'e karşı 2,19 beklenen gol (xG) elde ederken, 6'ya karşı 5 net fırsat yakaladı. Bu da Paris orta saha üçlüsünün (Vitinha, Neves ve Ruiz) görece daha az olan top hakimiyetini gerçek ve sürekli bir tehdide dönüştürmeyi başardığını teyit ediyor.
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