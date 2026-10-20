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Barcelona'nın itibarını tehdit eden bir kumar: Flick, Clasico hesaplarının bedelini Parc des Princes'te ödüyor

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
H. Flick
Fransa
İspanya
Almanya

Paris'te kaybedilmiş bir bahis

Barcelona'nın salı günü Paris Saint-Germain karşısında aldığı 2-4'lük mağlubiyet, teknik direktör Flick'in takımının orta sahaya hâkim olma, baskıyla başa çıkma ve savunma bölgelerini koruma konusundaki eksikliğini gözler önüne serdi.

Katalan ekibi iki kez beraberliği yakalamasına rağmen dengesini koruyamadı; Paris ise maçı tam bir özgüvenle noktalayana kadar tehdidini sürdürdü.

Fark, Barcelona'nın her golünün ardından Paris'in inisiyatifi hızla yeniden ele geçirebilme becerisinde açıkça ortaya çıktı. Bu da Barcelona'nın yeniden kazanmayı umduğu UEFA Şampiyonlar Ligi yarışında kilit bir nokta; zira bugün yaşandığı gibi, takımı maçın en zor anlarında koruyan denge olmadığında bireysel yetenek yeterli olmuyor.


  • Orta sahadaki savaş: Pedri tek başına yetmiyor

    Barcelona orta sahaya hakim olmakta zorlandı; Paris'li oyuncular sürekli pas seçenekleri bulurken, Pedri tek başına hatlar arasındaki bağlantıyı kurma yükünü taşıyor gibiydi.

    Sorun yalnızca sayısal üstünlük değil, aynı zamanda Paris'in üçlüsü Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'in hareketleriydi; bu hareketler topu taşıyan oyuncuya baskıyı aşmak için çözümler sundu.

    Paris baskıyı aşmayı başardığında, Barcelona savunması topu ileri bölgelerde geri kazanmak yerine geri çekilip boşlukları korumak zorunda kalıyordu. İşte burada sayısal topa sahip olmak ile fiili hakimiyet arasındaki fark ortaya çıkıyor; takım rakibinin son üçlü bölgeye kolayca ulaşmasını engelleyemiyorsa, topa sahip olmak ritmi dayatmak anlamına gelmiyor.

    Flashscore sitesinin istatistiklerine göre, Barcelona topa sahip olma oranında yüzde 53'e karşı yüzde 47 ile ve pas isabetinde üstün olmasına rağmen, rakamlar hücum oyununun seyrinde daha net bir Paris hakimiyetini ortaya koyuyor; Paris 22 isabetsiz-isabetli şut çekerken Barcelona 18 şut denedi, bunların 15'i isabetliydi, Barcelona'nın ise yalnızca 5 isabetli şutu vardı. Paris 3,73'e karşı 2,19 beklenen gol (xG) elde ederken, 6'ya karşı 5 net fırsat yakaladı. Bu da Paris orta saha üçlüsünün (Vitinha, Neves ve Ruiz) görece daha az olan top hakimiyetini gerçek ve sürekli bir tehdide dönüştürmeyi başardığını teyit ediyor.

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  • Baskı, yüksek savunmanın bedelini ortaya koyuyor

    Barcelona, yüksek pres ve savunma hattını ileri taşıma stratejisine güvendi. Bu strateji başarılı olduğunda ona hücumda üstünlük sağlasa da, hızlı pas yapmayı ve defans oyuncularının arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi bilen, rakibini nerede vurup acıtacağını iyi bilen bir takım karşısında tehlikeli hale geliyor.

    İşte burada Faslı yıldız Ashraf Hakimi'nin rolü öne çıktı. Sürekli ortalar yaparak Ruiz'in attığı dördüncü golü hazırladı ve böylece Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol üreten Afrikalı oyuncu olarak Samuel Eto'o'nun rekoruna (20) bir adım daha yaklaştı. Bugün ayrıca eski Liverpool ve mevcut Trabzonspor yıldızı Mohamed Salah'ın asist sayısına (19) ulaştı.

     Désiré Doué de ileri hattın arkasındaki boşlukları değerlendirerek ilk golü kaydetti ve bir kornerden ikinci golü hazırlayarak maçın adamı ödülünü aldı.

    Dolayısıyla sorun yalnızca arka hattın ileri çıkmasında değil, topu taşıyan oyuncuya yeterli presin uygulanmamasında ve pas açılarını kapatmanın zorluğundaydı.

    Şunu da okuyun: 19 yıldır yaşanmayan olay: Paris ve Barcelona'nın hesaplarını altüst eden acil kararlar

  • Clasico'nun bedeli: Rodri'nin yokluğu mağlubiyete mi neden oldu?

    Hansi Flick'in Rodri Hernandez'i yedek kulübesinde tutma kararı etkili oldu, ancak bu karar tek başına yenilgiyi açıklamıyor. Teknik direktör, önceki üç maçı eksiksiz oynayan oyuncusunu dinlendirmek istediğini, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico öncesinde Marc Bernal'e olan güvenini vurgulayarak açıkladı.

    Ancak Rodri sadece başka bir oyuncuyla yeri doldurulabilecek bir orta saha oyuncusu değildi; takımın baskı altında topu çıkarmasına yardımcı olacak, tempoyu ayarlayacak, orta saha ile savunma arasında dengeyi sağlayacak ve zaman zaman topu elinde tutarak rakibin hızlı geçiş fırtınasını ve sert hücumunu yatıştıracak bir oyuncuya ihtiyacı vardı.

    Barcelona bu rolleri gereken şekilde telafi etmeyi başaramazken, Pedri birçok sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldı. Hata mutlaka Rodri'yi dinlendirmekte değildi, aksine onun yokluğunda Paris karşısında dayanabilecek bir sistem oluşturamamaktaydı. Bu da Rodri her eksik olduğunda ortaya atılacak bir soru olarak kalacak: Yeri nasıl doldurulacak?

    Yük yönetimi önemlidir, ancak bu büyüklükte bir maçta dengeyi bozacak şekilde olmamalıdır. 

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  • Değişiklikler: Soru işaretleri uyandıran kararlar

    Pedri ve Raphinha'nın 60. dakikada oyundan alınması, özellikle Barcelona'nın oyun organizasyonunu koruma ve Paris'in baskısına direnme ihtiyacı göz önüne alındığında soru işaretleri doğurdu. Rodri'nin oyuna girmesi de sorunu tamamen çözmedi. Ayrıca, olumlu bir performans sergileyen Espart'ın değiştirilmesi ve maç boyunca zayıf bir mardoman sunmasına rağmen Gordon'un sahada tutulması, yapılan değişikliklerin oyuncuların ortaya koyduğu performansla ve takımın ihtiyacıyla ne kadar örtüştüğü konusunda tartışmanın kapısını aralıyor; ayrıca bu dakikalar, takımın dönüşün ardından dengesini koruyamadığını gözler önüne serdi.

    Bu geceki Paris Saint-Germain karşılaşmasında Xavi Espart, 74 dakika sahada kaldıktan sonra beraberlik golünü kaydetti; kaleyi bulan bir şutu ve 0,29'luk xG değeriyle birlikte yüzde 84 isabetle 43 pas gerçekleştirdi, 4 müdahale kazandı ve 5 kez topu geri kazandı.

    ESPN istatistiklerine göre Anthony Gordon, Paris Saint-Germain karşısında 90 dakikanın tamamını oynadı; yalnızca 48 top temasıyla hiçbir gol ya da asist kaydedemedi, xG değeri sıfır, xA değeri 0,16 oldu, kaleyi bulan herhangi bir şutu ya da genel anlamda herhangi bir şutu olmadı, sadece bir ikili mücadele kazandı ve bir topa müdahale etti.

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  • Paris'in hakimiyetinden bir ders: Barcelona ile kupa zaferi hayali arasındaki mesafe hâlâ uzak mı?

    Paris, skor her değiştiğinde hücuma devam etme ve inisiyatifi geri alma yeteneğini gösterdi. Buna karşılık Barcelona, daha çok alanları değerlendirmeye ve bireysel anlara dayandı; ancak fırsatlarını sürekli bir üstünlüğe dönüştüremedi. Fark burada ortaya çıkıyor: Barcelona tehlikeli anlar yaratıyor, kupanın sahibi ise kendi oyun anlayışını dayatabiliyor ve tekrarlayan bir tehdit düzenini kurarak maçı istediği yöne çekebiliyor.

    Başka bir açıdan maç, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde ciddi anlamda yarışabilmek için hâlâ daha fazla dengeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Takımın farkı yaratabilecek oyuncuları var ve iki kez geri dönerek kararlılığını gösterdi; ancak yetenekleri ve hücum gücü, orta saha ve savunmadaki sorunlarını telafi etmeye yetmedi. Buna karşılık Paris'in birden fazla çözümü vardı; etkili bir şekilde baskı yaptı, alanları değerlendirdi, hücuma devam etti ve gol yedikten sonra soğukkanlılığını kaybetmedi. Bunlar, kupayı kazanmayı hedefleyen her takımın ihtiyaç duyduğu özellikler.

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