Barcelona, yüksek pres ve savunma hattını ileri taşıma stratejisine güvendi. Bu strateji başarılı olduğunda ona hücumda üstünlük sağlasa da, hızlı pas yapmayı ve defans oyuncularının arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi bilen, rakibini nerede vurup acıtacağını iyi bilen bir takım karşısında tehlikeli hale geliyor.

İşte burada Faslı yıldız Ashraf Hakimi'nin rolü öne çıktı. Sürekli ortalar yaparak Ruiz'in attığı dördüncü golü hazırladı ve böylece Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol üreten Afrikalı oyuncu olarak Samuel Eto'o'nun rekoruna (20) bir adım daha yaklaştı. Bugün ayrıca eski Liverpool ve mevcut Trabzonspor yıldızı Mohamed Salah'ın asist sayısına (19) ulaştı.

Désiré Doué de ileri hattın arkasındaki boşlukları değerlendirerek ilk golü kaydetti ve bir kornerden ikinci golü hazırlayarak maçın adamı ödülünü aldı.

Dolayısıyla sorun yalnızca arka hattın ileri çıkmasında değil, topu taşıyan oyuncuya yeterli presin uygulanmamasında ve pas açılarını kapatmanın zorluğundaydı.