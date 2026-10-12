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"Barcelona'nın hazinesi" Conte'yi hayrete düşürdü: Olağanüstü bir iş yapıyorlar

A. Conte
X. Espart
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
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Real Betis - Barcelona
Real Betis
La Liga
İspanya
İtalya
Türkiye

"Bu oyuncuya şaşırdım"

İtalyan teknik direktör, "The Athletic" sitesine verdiği uzun röportajda, Katalan kulübünün genç yeteneklerle yaptığı çalışmaya duyduğu hayranlığı itiraf etti.

Napoli, Inter, Chelsea ve İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, Barcelona'nın alt yaş kategorisi takımlarındaki çalışma sistemini yakından görmek amacıyla "La Masia" akademisini ziyaret etme isteğini de dile getirdi.

La Masia akademisi, özellikle son yıllarda yeni transferler konusunda kendisini oldukça kısıtlayan mali krizlerinde Barcelona'nın başvurduğu bir hazine niteliği taşıyor.


  • Barcelona'nın hazinesi: Perde arkasındaki zorlu çalışma

    Conte, Mundo Deportivo gazetesinin bazı bölümlerini aktardığı röportajda Barcelona hakkında şöyle konuştu: "Olağanüstü bir iş yapıyorlar."

    İtalyan teknik direktör şunları ekledi: "La Masia'dan gelen bu gençlerin 18 yaşında, Barcelona gibi bir takıma ve 100 bin seyircinin önünde bu kadar akıcı biçimde uyum sağladığını, futbolu bu kadar kolay oynadığını gördüğünüzde, altyapıda sahne arkasında ne kadar yoğun bir emek harcandığını anlıyorsunuz; çünkü A takım teknik direktörüyle tam bir uyum içinde çalışıyorlar."

    İtalya Ligi'nde beş, Premier Lig'de bir şampiyonluk yaşayan Conte sözlerini şöyle sürdürdü: "Altyapılarını ziyaret etmeyi çok istiyorum. Net ve çok iyi tanımlanmış, A takımla tamamen uyumlu bir yapıya sahipler."

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  • İspart sürprizi

    İtalyan teknik direktör, bu sezon Barcelona'nın maçlarından birini izlerken dikkatini çeken bir durumu örnek gösterdi; o maçta daha önce hiç duymadığı genç sol kanat beki Xavi Espart'ın adını duymuştu.

    Conte şöyle açıkladı: "Barcelona'nın bir maçını izliyordum ve daha önce bilmediğim bir isim duydum: genç sol bek Xavi Espart. DAZN'ın spikeri şöyle bir şey söyledi: Bu oyuncu geçen sezon sadece dört maçta, her birinde yalnızca 10 dakika forma giydi ve bu yıl onu kiralık olarak göndermek istiyorlardı."

    Şunları ekledi: "Buna rağmen ilk 11'de yer alıyordu ve inanılmaz bir rahatlıkla oynuyordu."

    Şöyle devam etti: "Anthony Gordon kanatta oynuyordu, Espart ise içeriye doğru hareket ediyordu. Bir gol asisti yaptı ve büyük bir karakter gösterdi."

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