İtalyan teknik direktör, "The Athletic" sitesine verdiği uzun röportajda, Katalan kulübünün genç yeteneklerle yaptığı çalışmaya duyduğu hayranlığı itiraf etti.
Napoli, Inter, Chelsea ve İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, Barcelona'nın alt yaş kategorisi takımlarındaki çalışma sistemini yakından görmek amacıyla "La Masia" akademisini ziyaret etme isteğini de dile getirdi.
La Masia akademisi, özellikle son yıllarda yeni transferler konusunda kendisini oldukça kısıtlayan mali krizlerinde Barcelona'nın başvurduğu bir hazine niteliği taşıyor.