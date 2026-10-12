Conte, Mundo Deportivo gazetesinin bazı bölümlerini aktardığı röportajda Barcelona hakkında şöyle konuştu: "Olağanüstü bir iş yapıyorlar."

İtalyan teknik direktör şunları ekledi: "La Masia'dan gelen bu gençlerin 18 yaşında, Barcelona gibi bir takıma ve 100 bin seyircinin önünde bu kadar akıcı biçimde uyum sağladığını, futbolu bu kadar kolay oynadığını gördüğünüzde, altyapıda sahne arkasında ne kadar yoğun bir emek harcandığını anlıyorsunuz; çünkü A takım teknik direktörüyle tam bir uyum içinde çalışıyorlar."

İtalya Ligi'nde beş, Premier Lig'de bir şampiyonluk yaşayan Conte sözlerini şöyle sürdürdü: "Altyapılarını ziyaret etmeyi çok istiyorum. Net ve çok iyi tanımlanmış, A takımla tamamen uyumlu bir yapıya sahipler."