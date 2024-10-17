Barcelona, Lewandowski transferinde Kıbrıs'ta nasıl dolandırıldı?

GettyRichard Mills ve Can ÖzerBarcelona, Lewandowski transferinde Kıbrıs'ta nasıl dolandırıldı?R. LewandowskiBarcelonaBayern MünihBundesliga ILa LigaTransfersBarcelona'nın Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten transferinden sahte bir menajer tarafından '1 milyon euro dolandırıldığı' bildirildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowLewandowski Bayern'i Barça ile takas ettiSahte menajer Barça'yı 1 milyon euro'luk anlaşma için 'dolandırdı'Sonunda parayı telafi etmeyi başardıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda