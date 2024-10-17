Barcelona, Lewandowski transferinde Kıbrıs'ta nasıl dolandırıldı?

Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten transferinden sahte bir menajer tarafından '1 milyon euro dolandırıldığı' bildirildi.

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Sahte menajer Barça'yı 1 milyon euro'luk anlaşma için 'dolandırdı'

Sonunda parayı telafi etmeyi başardı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱 Haberin devamı aşağıda