Robert Lewandowski Barcelona 2024Getty
Richard Mills ve Can Özer

Barcelona, Lewandowski transferinde Kıbrıs'ta nasıl dolandırıldı?

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Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten transferinden sahte bir menajer tarafından '1 milyon euro dolandırıldığı' bildirildi.

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  • Lewandowski Bayern'i Barça ile takas etti
  • Sahte menajer Barça'yı 1 milyon euro'luk anlaşma için 'dolandırdı'
  • Sonunda parayı telafi etmeyi başardı
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