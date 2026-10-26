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Barcelona kadın ödüllerinde hakimiyetini sürdürüyor: Putellas 2026 Ballon d'Or'un sahibi oldu

Barça için yeni bir tarihi sezon

Barcelona kulübü, bu pazartesi akşamı Londra Palladium tiyatrosunda düzenlenen Ballon d'Or töreninde, 2026 Altın Top ödüllerinin kadınlar kategorisine tam anlamıyla damga vurdu.

Barcelona'nın eski kaptanı Alexia Putellas, 2026 yılı Kadınlar Altın Top ödülünü kazandı. İspanyol orta saha yıldızı, rakamlar ve kupalarla dolu bir sezonun ardından kadın futbolunun zirvesine geri döndü.

2022'de ön çapraz bağ yırtığı yaşayan Putellas, sahalara dönmek için büyük bir mücadele verdi. O günden bu yana ise alışılmış dünya standartlarındaki seviyesini yeniden yakaladı. Geçen sezon Barcelona forması altında tüm müsabakalarda 24 gol atıp 13 asist yaparken, bunların yedi gol ve yedi asisti yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşti.

Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Katalan kulübündeki 14 başarılı sezonun ardından ayrılığını açıklayarak London City Lionesses'e katıldı.

Bu ödülle birlikte Putellas, daha önce 2021 ve 2022 yıllarında kazandığı Kadınlar Altın Top ödülünün ardından bireysel kariyerine yeni bir kupa daha eklemiş ve kadın futbolu tarihinin en öne çıkan oyuncuları arasındaki yerini pekiştirmiş oldu.

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  • Vicky Lopez: Barcelona'nın cevheri, kadınlar ödüllerinin açılışını yapıyor

    Genç yetenekler kategorisinde ise İspanyol Vicky López, en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödülü İngiliz yıldız Lucy Bronze takdim etti. Ödüle beş oyuncu aday gösterilmişti: Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea), Felicia Schröder (İsveç, Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (İspanya, Barcelona), Lily Yohannes (Amerika Birleşik Devletleri, Lyon); ancak sonunda açıklanan isim, Katalan kulübünün akademisinin durmaksızın yetenek ürettiğini bir kez daha kanıtlayan Barcelonalı López oldu.

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  • 2026 Ballon d'Or En İyi Teknik Direktör Ödülü

    Barcelona'nın ödülleri López ile sınırlı kalmadı; teknik direktör Pere Romeu de Barcelona takımını başta Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok başarıya taşıdığı olağanüstü bir sezonun ardından 2026 yılının en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

    Ödülü, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u üç gol geride kalmasının ardından tarihi bir geri dönüşle 3-3'lük skora taşıyıp penaltılarla zafere ulaştıran ünlü İstanbul mucizesinin sahibi İspanyol teknik direktör Rafa Benítez takdim etti. Romeu, Barcelona Kadın Takımı'nın son muhteşem sezonunun arkasındaki gerçek mimar olarak kabul ediliyor.

    İspanyol Cata Coll ise Barcelona'nın Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna giden yolda kilit bir rol oynamasının ardından 2026'nın en iyi kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

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  • Barcelona kadın futbolunun en iyi kulübü

    Katalan kulübü ayrıca 2026 En İyi Kadın Futbol Kulübü ödülünü de kazandı ve böylece Barcelona'nın bu kategorideki hakimiyeti perçinlendi.

    Barcelona kadın takımı bu ödülü daha önce iki kez kazanmıştı: 2023'te (ilk edisyon) ve 2024'te; 2025'te ise ikinci oldu.

    2025-26 sezonunda ise Pere Romeu'nun takımı dört kupa kazanarak tarihi bir başarıya imza attı; İspanya Ligi, Kraliçe Kupası, İspanya Süper Kupası ve elbette Şampiyonlar Ligi (dördüncü kez) zaferlerini elde etti.

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  • Charlyne Corral: Ballon d'Or yarışında ödül kazanan ilk Meksikalı

    Pachuca'nın oyuncusu Meksikalı forvet Charlyn Corral, 2026 yılının en iyi kadın forveti ödülüne layık görülerek bu ödülü kazanan ilk Meksikalı oyuncu oldu.



    Kadınlar Gerd Müller Ödülü olarak bilinen bu ödül, oyuncunun geçen sezon boyunca sergilediği üstün golcü performansının karşılığı oldu. Söz konusu ödül, dünyanın en iyi kadın oyuncusuna verilen Kadın Ballon d'Or'dan ayrı bir ödül olarak kabul ediliyor.

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