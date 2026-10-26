Barcelona kulübü, bu pazartesi akşamı Londra Palladium tiyatrosunda düzenlenen Ballon d'Or töreninde, 2026 Altın Top ödüllerinin kadınlar kategorisine tam anlamıyla damga vurdu.

Barcelona'nın eski kaptanı Alexia Putellas, 2026 yılı Kadınlar Altın Top ödülünü kazandı. İspanyol orta saha yıldızı, rakamlar ve kupalarla dolu bir sezonun ardından kadın futbolunun zirvesine geri döndü.

2022'de ön çapraz bağ yırtığı yaşayan Putellas, sahalara dönmek için büyük bir mücadele verdi. O günden bu yana ise alışılmış dünya standartlarındaki seviyesini yeniden yakaladı. Geçen sezon Barcelona forması altında tüm müsabakalarda 24 gol atıp 13 asist yaparken, bunların yedi gol ve yedi asisti yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşti.

Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Katalan kulübündeki 14 başarılı sezonun ardından ayrılığını açıklayarak London City Lionesses'e katıldı.

Bu ödülle birlikte Putellas, daha önce 2021 ve 2022 yıllarında kazandığı Kadınlar Altın Top ödülünün ardından bireysel kariyerine yeni bir kupa daha eklemiş ve kadın futbolu tarihinin en öne çıkan oyuncuları arasındaki yerini pekiştirmiş oldu.