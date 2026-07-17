Barcelona efsanelerinin yardımıyla… İspanya, Messi’yi Arjantin’den kapmaya çalıştı

İspanya’nın eski genç milli takım koordinatörü Genis Meléndez, Lionel Messi’nin Arjantin milli takımına katılmadan önce İspanya milli takımında oynaması için İspanya’nın yaptığı girişimlerin ayrıntılarını açıkladı.

Meléndez, AS gazetesine verdiği röportajda, Messi’nin Barcelona’da genç bir oyuncu olduğu dönemde, başta Gerard Piqué ve Cesc Fàbregas olmak üzere kulüpteki bazı takım arkadaşlarının yardımıyla onu İspanya forması giymeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"Onun bizimle oynamasını sağlamaya çalıştık çünkü Barcelona'da Alex García adında bir arkadaşım var. O, Messi'nin genç takımlarında antrenörlük yapmıştı ve bana sürekli bu Arjantinli oyuncuyu İspanya için oynamaya ikna etmem gerektiğini söylerdi" diye ekledi.

Messi’nin 1987 doğumlu nesle ait olduğunu ve bu neslin Piqué ile Fabregas’ı da içerdiğini açıklayan oyuncu, İspanya genç milli takımında 7 ya da 8 Barcelona oyuncusu bulunduğunu ve hepsinin Messi’yi İspanya’ya katılmaya ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Piqué ve Fabregas’ın Messi’ye gerçekten baskı yapıp yapmadıkları sorulduğunda ise, “Evet, ikisi de aynı kuşağa aitti. Messi 13 yaşındayken onun benimle oynamasını istiyordum. Alex García da onu ikna etme fikrine çok hevesliydi” diye yanıtladı.

Ve şöyle ekledi: “Albasiti’de düzenlenen İspanya Gençler Şampiyonası sırasında, o 14 yaşındayken onunla tekrar konuştum ve ‘Lütfen, bizimle oynamalısın’ dedim.”