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Barcelona efsanelerinin yardımıyla… İspanya, Messi’yi Arjantin’den kapmaya çalıştı

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
G. Pique
C. Fabregas
Barcelona
İspanya

İspanya’nın eski genç milli takım koordinatörü Genis Meléndez, Lionel Messi’nin Arjantin milli takımına katılmadan önce İspanya milli takımında oynaması için İspanya’nın yaptığı girişimlerin ayrıntılarını açıkladı.

Meléndez, AS gazetesine verdiği röportajda, Messi’nin Barcelona’da genç bir oyuncu olduğu dönemde, başta Gerard Piqué ve Cesc Fàbregas olmak üzere kulüpteki bazı takım arkadaşlarının yardımıyla onu İspanya forması giymeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"Onun bizimle oynamasını sağlamaya çalıştık çünkü Barcelona'da Alex García adında bir arkadaşım var. O, Messi'nin genç takımlarında antrenörlük yapmıştı ve bana sürekli bu Arjantinli oyuncuyu İspanya için oynamaya ikna etmem gerektiğini söylerdi" diye ekledi.

Messi’nin 1987 doğumlu nesle ait olduğunu ve bu neslin Piqué ile Fabregas’ı da içerdiğini açıklayan oyuncu, İspanya genç milli takımında 7 ya da 8 Barcelona oyuncusu bulunduğunu ve hepsinin Messi’yi İspanya’ya katılmaya ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Piqué ve Fabregas’ın Messi’ye gerçekten baskı yapıp yapmadıkları sorulduğunda ise, “Evet, ikisi de aynı kuşağa aitti. Messi 13 yaşındayken onun benimle oynamasını istiyordum. Alex García da onu ikna etme fikrine çok hevesliydi” diye yanıtladı.

Ve şöyle ekledi: “Albasiti’de düzenlenen İspanya Gençler Şampiyonası sırasında, o 14 yaşındayken onunla tekrar konuştum ve ‘Lütfen, bizimle oynamalısın’ dedim.”

  • messi(C)Getty Images

    Arjantin, Messi'nin yeteneğini nasıl keşfetti?

    Meléndez, Arjantin’in başlangıçta Messi’nin durumundan tam olarak haberdar olmadığını ve bunun Arjantin Futbol Federasyonu’nun onu kadrosuna katmak için hızlıca harekete geçmesinin nedenlerinden biri olduğunu açıkladı.

    “Ben konuşkan biriyim ve Arjantinli El Gráfico dergisine verdiğim bir röportajda, Barcelona’nın muhteşem bir Arjantinli oyuncuya sahip olduğundan bahsetmiştim,” dedi.

    Ve şöyle devam etti: “Ancak belirleyici an, 2003 yılında Finlandiya’da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde yaşandı. Messi daha önce Arjantin Milli Takımı’na çağrılmamıştı ve o dönemki teknik direktörleri Hugo Toccali bana, ‘Barcelona’nın harika bir oyuncusu olduğu doğru mu?’ diye sordu. Ben de evet cevabını verdim ve ona, ‘Eğer onu kadroya almazlarsa, Dünya Kupası’nda onları yeneceğiz’ dedim.”

    "Bana, onu milli takıma çağırmak için bir maç düzenleyeceklerini söyledi. Bu da 2003 yılının Kasım ayında gerçekleşti ve Arjantin, Messi’yi resmi olarak kadrosuna kattı" diye ekledi.

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  • Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images

    İspanya’nın ciddi girişimleri

    Meléndez, İspanya’nın girişimlerinin son derece ciddi olduğunu vurguladı ve Messi’nin 2005 Gençler Dünya Kupası sırasında verdiği bir röportajda İspanya forması giyme olasılığının gerçek olduğunu kendisinin de kabul ettiğini açıkladı.

    "Piqué ve Fabregas sürekli onunla iletişime geçiyorlardı. 15 ve 16 yaş altı milli takımlarla turnuvalara katılıyorduk ve Barcelona'daki takım arkadaşları da onu bize katılmaya ikna etmeye çalışıyordu" dedi.

    Lionel Messi’nin bu fikri herhangi bir zamanda kabul etme olasılığı sorulduğunda ise, “Asla. Fikrini hiç değiştirmedi” diye yanıtladı.

    Ve şöyle ekledi: "Vicente del Bosque’nin bir gün bana ‘Onu İspanya için oynamaya ikna etmeyi başarsaydın, Dünya Kupası’nı iki ya da üç kez daha kazanmış olurduk’ dediğini hatırlıyorum."

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    Lamine Yamal ile benzer bir deneyim

    Meléndez, İspanya Futbol Federasyonu’nun Messi’nin deneyiminden ders çıkardığını belirterek, “Lamine Yamal henüz 9 yaşındayken onu zaten takip ediyorduk ve Fas’ın bundan haberdar olmasını istemiyorduk. Ben ayrıldıktan sonra, onu genç milli takımlara çağıran kişi Julen Guerrero’ydu” dedi.

    Meléndez, İspanya Milli Takımı’nın şu anki teknik direktörü Luis de la Fuente ile sözleşme imzalanmasındaki rolünden de bahsetti.

    “Onu sadece 3 aylığına işe aldım, ancak o günümüze kadar kaldı. Julen Lopetegui’nin 21 yaş altı milli takımına geçmesinden sonra 19 yaş altı milli takım için bir teknik direktöre ihtiyacım vardı” dedi.

    Ve şöyle ekledi: “Iñaki Saiz’i aradım ve uygun bir aday olup olmadığını sordum, o da bana o sırada herhangi bir işte çalışmayan Luis de la Fuente’yi önerdi.”

    "Görüşmeden sonra ona 3 aylık bir sözleşme teklif ettim, ardından devam etmesine karar verdik. Daha sonra, Marco Asensio, Jesús Vallejo, Rodri, Dani Ceballos, Mikel Merino ve Borja Mayoral'ın yer aldığı kadroyla 19 yaş altı milli takımını Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı" diye devam etti.

    Meléndez, konuşmasının sonunda 2017 yılında düzenlenen bir antrenörlük kursunda Arjantinli teknik direktör Lionel Scaloni’nin eğitim sürecine de göz kulak olduğunu açıkladı.

    “Scaloni, Leo Franco ve Montsi Tomi’nin yanında her zaman ilk sırada otururdu ve uygulamalı derslerde son derece çalışkan bir öğrenciydi. Onunla ilgili harika anılarım var,” diye ekledi.

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