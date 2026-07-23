De Jong'un maaşı, takım içindeki en yüksek maaşlar arasında yer alıyor; bu durum kulübün, başka oyuncuları kadroya kaydetmek için kullanabileceği önemli bir meblağı serbest bırakmasına imkân tanıyacak.

De Jong'un bu hafta içinde takım antrenmanlarına dönmesi bekleniyor, ancak takım antrenmanlarına normal şekilde katılmayacak, ayrıca takımın İngiltere'deki kampına da gitmeyecek.

Barcelona'nın, teknik direktör Hans Flick'in yeni projesine ağır bir darbe niteliğindeki bu durumda, oyuncunun yokluğunun süresini ve rehabilitasyon yöntemini açıklaması gerekiyor.

Flick, Hollandalı milli oyuncunun yokluğunu, kendisinin kadrodaki temel unsurlardan biri olması nedeniyle büyük bir aksilik olarak değerlendiriyor.

Buna karşılık Barcelona, yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı düşünmüyor; zira yönetim bu bölgenin iyi bir şekilde kapatıldığı görüşünde ve savunma hattının önünde ön libero rolünü üstlenebilecek oyunculara fırsat vermeyi tercih ediyor.

Mevcut alternatifler arasında en dikkat çekeni Marc Bernal olarak öne çıkıyor ve bu fırsat, kulübe geldiğinden bu yana Flick'in büyük güvenini kazanan genç oyuncu için gerçek bir çıkış noktası olabilir.

De Jong'un sakatlığına gelince, bu durum Marc Casadó'nun konumunu etkilemeyecek; zira kulüp, tüm taraflar için uygun bir transfer anlaşmasına ulaşmak amacıyla akademi oyuncusuna sunulan teklifleri hâlâ değerlendiriyor.