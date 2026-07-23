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Frenkie de JongGetty Images

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Barcelona, De Jong'un zor bir karara vereceği onayı bekliyor

La Liga
Barcelona
F. de Jong
Hollanda
İspanya
Hollanda

Barcelona kulübü yeni sezona Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong olmadan başlayacak; ancak kulübün, oyuncunun diz sakatlığının ciddiyetini ve beklenen sahalardan uzak kalma süresini henüz belirlemesi gerekiyor. 

Katalan kulübü, kesin teşhise ulaşmak için Hollandalı oyuncunun tatilinden dönmesini bekliyor; ancak mevcut göstergeler pek iç açıcı görünmüyor.

"Sport" gazetesi, sakatlığın ciddiyeti doğrulanması halinde Barcelona'nın niyetinin, A takımın maaş tavanında daha fazla alan açmak amacıyla oyuncuyu uzun süreli sakatlar listesine kaydetmek olacağını aktardı; bu, oyuncunun kendisinin de onayıyla gerçekleştirilmesi gereken bir işlem. 

Barcelona içinde, bu meselenin Hollanda Milli Takımı ve oyuncu tarafından yönetiliş şekli nedeniyle bir rahatsızlık hali mevcut ve kulüp, konuyu bu hafta kesin olarak çözüme kavuşturmak istiyor.

  • Frenkie de JongGetty

    De Jong'un yokluğu 4 ayı aşabilir

    De Jong, Dünya Kupası'ndan dizinde ciddi bir sakatlıkla döndü; raporlara göre kendini zorlamak ve ülkesinin milli takımının son maçlarında forma giymek zorunda kalmıştı. 

    Orta saha oyuncusu, izin döneminde kulübe ait spor tesisine gitmeye karar verdi ve burada sakatlığın niteliğini teyit etmek amacıyla sağlık ekibi tarafından ayrıntılı ve kapsamlı testlerden geçti.

    Testler gerçekten yapıldı ve ilk tahminler, sakatlık süresinin 4 ayı aşabileceğine işaret ediyor.

    Bu senaryoda, oyuncunun en azından önümüzdeki aralık ayından önce hazır olamayacağı teyit edilirse, Barcelona uzun süreli sakatlık seçeneğini devreye sokmaya yönelecek. 

    Katalan kulübü, sakatlık nedeniyle FIFA'dan 2 milyon avroyu aşabilecek bir tazminat alacak; ayrıca oyuncunun takım kadrosuna dönene kadarki maaşının orantılı kısmından yararlanabilecek.

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  • barcelona-frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Barcelona yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor mu?

    De Jong'un maaşı, takım içindeki en yüksek maaşlar arasında yer alıyor; bu durum kulübün, başka oyuncuları kadroya kaydetmek için kullanabileceği önemli bir meblağı serbest bırakmasına imkân tanıyacak.

    De Jong'un bu hafta içinde takım antrenmanlarına dönmesi bekleniyor, ancak takım antrenmanlarına normal şekilde katılmayacak, ayrıca takımın İngiltere'deki kampına da gitmeyecek. 

    Barcelona'nın, teknik direktör Hans Flick'in yeni projesine ağır bir darbe niteliğindeki bu durumda, oyuncunun yokluğunun süresini ve rehabilitasyon yöntemini açıklaması gerekiyor.

    Flick, Hollandalı milli oyuncunun yokluğunu, kendisinin kadrodaki temel unsurlardan biri olması nedeniyle büyük bir aksilik olarak değerlendiriyor.

    Buna karşılık Barcelona, yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı düşünmüyor; zira yönetim bu bölgenin iyi bir şekilde kapatıldığı görüşünde ve savunma hattının önünde ön libero rolünü üstlenebilecek oyunculara fırsat vermeyi tercih ediyor.

    Mevcut alternatifler arasında en dikkat çekeni Marc Bernal olarak öne çıkıyor ve bu fırsat, kulübe geldiğinden bu yana Flick'in büyük güvenini kazanan genç oyuncu için gerçek bir çıkış noktası olabilir. 

    De Jong'un sakatlığına gelince, bu durum Marc Casadó'nun konumunu etkilemeyecek; zira kulüp, tüm taraflar için uygun bir transfer anlaşmasına ulaşmak amacıyla akademi oyuncusuna sunulan teklifleri hâlâ değerlendiriyor.

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