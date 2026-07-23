Barcelona kulübü yeni sezona Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong olmadan başlayacak; ancak kulübün, oyuncunun diz sakatlığının ciddiyetini ve beklenen sahalardan uzak kalma süresini henüz belirlemesi gerekiyor.
Katalan kulübü, kesin teşhise ulaşmak için Hollandalı oyuncunun tatilinden dönmesini bekliyor; ancak mevcut göstergeler pek iç açıcı görünmüyor.
"Sport" gazetesi, sakatlığın ciddiyeti doğrulanması halinde Barcelona'nın niyetinin, A takımın maaş tavanında daha fazla alan açmak amacıyla oyuncuyu uzun süreli sakatlar listesine kaydetmek olacağını aktardı; bu, oyuncunun kendisinin de onayıyla gerçekleştirilmesi gereken bir işlem.
Barcelona içinde, bu meselenin Hollanda Milli Takımı ve oyuncu tarafından yönetiliş şekli nedeniyle bir rahatsızlık hali mevcut ve kulüp, konuyu bu hafta kesin olarak çözüme kavuşturmak istiyor.