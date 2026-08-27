Barcelona'dan Atletico'nun tiksintisine yanıt: Kırmızı çizgiyi aştınız

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki gerginlik, Perşembe akşamı Monaco'da Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası sırasında Julian Alvarez nedeniyle patlak verdi.

"Sport" gazetesi, Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in Katalan kulübüne yönelik açıklamaların dozunu ilk yükselten kişi olduğunu belirtti.

Birkaç dakika sonra Rafa Yuste, Julian Alvarez'in geleceğinin merkezinde yer aldığı bu meselede Barcelona'nın tutumunu savunmak için aynı sertlikte karşılık verdi.

İlk ateşi açan kişi Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı oldu. Gil Marin, Movistar+ kanalında Arjantinli forvetin durumuyla ilgili sert bir mesaj verdi.

"Julian gerçekten acı çekiyor, çünkü onu kandırmaya ve kafasını karıştırmaya kendini adamış kişiler var. Üzgünüm, çünkü onu iyi tanıyorum; harika bir oyuncu ve harika bir insan, ama tam bir kafa karışıklığı içinde" dedi.

Ardından yetkili, Juan Laporta'nın Katalan kulübünün Arjantinli forveti transfer etmeye çalışmaya hâlâ hazır olduğunu alenen tekrarlamasının ardından oklarını doğrudan Barcelona'ya yöneltti.

Gil Marin, "Bu bizi daha da öfkelendiriyor, çünkü Barcelona'nın sahteliğinden, ahlak ve profesyonellik yoksunluğundan tiksiniyoruz" dedi.

Şunları da ekledi: "Hiçbir koşulda Barcelona ile pazarlık yapmayacağımızı vurgulamaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Kulübün genel müdürü ve yönetiminden birinci derecede sorumlu kişi olarak herkesin desteğine sahibim. Oyuncu Barcelona'ya satılmayacak."