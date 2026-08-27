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Goal.com
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Julian AlvarezGetty Images

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Barcelona'dan Atletico'nun tiksintisine yanıt: Kırmızı çizgiyi aştınız

Transfers
La Liga
J. Alvarez
Atletico Madrid
Barcelona
İspanya
Arjantin

Barcelona ile Atletico arasında savaş: Tiksinti duygusu ve kırmızı çizginin aşılması

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki gerginlik, Perşembe akşamı Monaco'da Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası sırasında Julian Alvarez nedeniyle patlak verdi.

"Sport" gazetesi, Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in Katalan kulübüne yönelik açıklamaların dozunu ilk yükselten kişi olduğunu belirtti. 

Birkaç dakika sonra Rafa Yuste, Julian Alvarez'in geleceğinin merkezinde yer aldığı bu meselede Barcelona'nın tutumunu savunmak için aynı sertlikte karşılık verdi.

İlk ateşi açan kişi Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı oldu. Gil Marin, Movistar+ kanalında Arjantinli forvetin durumuyla ilgili sert bir mesaj verdi.

"Julian gerçekten acı çekiyor, çünkü onu kandırmaya ve kafasını karıştırmaya kendini adamış kişiler var. Üzgünüm, çünkü onu iyi tanıyorum; harika bir oyuncu ve harika bir insan, ama tam bir kafa karışıklığı içinde" dedi.

Ardından yetkili, Juan Laporta'nın Katalan kulübünün Arjantinli forveti transfer etmeye çalışmaya hâlâ hazır olduğunu alenen tekrarlamasının ardından oklarını doğrudan Barcelona'ya yöneltti.

Gil Marin, "Bu bizi daha da öfkelendiriyor, çünkü Barcelona'nın sahteliğinden, ahlak ve profesyonellik yoksunluğundan tiksiniyoruz" dedi.

Şunları da ekledi: "Hiçbir koşulda Barcelona ile pazarlık yapmayacağımızı vurgulamaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Kulübün genel müdürü ve yönetiminden birinci derecede sorumlu kişi olarak herkesin desteğine sahibim. Oyuncu Barcelona'ya satılmayacak."

  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    Rafa Yuste geri adım atmıyor

    Barcelona'nın cevabı gecikmedi; kulübün başkan yardımcısı Rafa Yuste, Monaco'dan aynı yayın organına konuşarak Gil Marin'in kendisine yönelttiği suçlamalara duyduğu öfkeyi dile getirdi.

    Yuste şöyle konuştu: "Beni şaşırtan şey, onu tanımasına rağmen edepten ve saygıdan yoksun bu açıklamaları yapabilmiş olması. Hiç anlam veremediğim bir kırmızı çizgiyi aştı. Bunlar beni öfkelendiren ve katılmadığım açıklamalar."

    Yuste, Barcelona'nın hamlelerini savunarak kulübün, Julian Alvarez ile anlaşma isteği konusunda herhangi bir ihlal yaptığını düşünmediğini vurguladı.

    Şu açıklamayı yaptı: "Biz rakibe saygı duyan, Atletico Madrid'e ve oyunculara saygı duyan bir kulübüz. Eğer bir oyuncu bir kulübe gelmek istiyorsa, onunla anlaşmaya çalışırız."

    Yuste ayrıca daha önce Enrique Cerezo ve Gil ailesinin fertleriyle yaptığı görüşmeden de bahsetti.

    Şunları söyledi: "Selamlaştık, çünkü insanın hayatta edepli olması gerekir. Gil ailesi ve Başkan Cerezo ile birkaç kelime konuştuk ve onlara daha önce söylediğim şeyi söyledim: Biz sakiniz ve vicdanımız rahat."

    Transfer piyasasının kapanmasına birkaç gün kala, Barcelona hâlâ Julian Alvarez transferini bitmiş saymayı reddediyor; Atletico Madrid ise oyuncunun transferi konusunda Katalan kulübüyle asla masaya oturmayacağı yönündeki tutumunu sürdürüyor.

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