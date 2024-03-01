Barcelona'da Xavi'nin yerini alacak isim belli oldu

@FCBarcelonaİdil Erin TetikBarcelona'da Xavi'nin yerini alacak isim belli olduBarcelonaRoberto De ZerbiTransfersLaLigaArsenalPremier LeagueMikel ArtetaHans-Dieter FlickBrighton & Hove AlbionXavi HernandezMikel Arteta seçeneğinden vazgeçen Barcelona, teknik direktör Xavi'nin koltuğuna oturtacağı en iyi adayı belirledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBarça artık Hansi Flick ile ilgilenmiyorDe Zerbi ismi ön plana çıktıArteta ihtimali de suya düştü