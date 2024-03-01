Xavi Hernandez Barcelona Rueda de Prensa 2024@FCBarcelona
İdil Erin Tetik

Barcelona'da Xavi'nin yerini alacak isim belli oldu

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Mikel Arteta seçeneğinden vazgeçen Barcelona, teknik direktör Xavi'nin koltuğuna oturtacağı en iyi adayı belirledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Barça artık Hansi Flick ile ilgilenmiyor
  • De Zerbi ismi ön plana çıktı
  • Arteta ihtimali de suya düştü

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