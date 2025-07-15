Barcelona’da soğuk rüzgarlar: Ter Stegen takımdan ayrı çalışıyor

Getty Imagesİdil Erin TetikBarcelona’da soğuk rüzgarlar: Ter Stegen takımdan ayrı çalışıyorM. ter StegenBarcelonaLa LigaJ. GarciaH. FlickMarc-André ter Stegen ile Barcelona arasındaki anlaşmazlık, pazartesi günü yeni bir boyut kazandı. Alman kaleci, sezon öncesi hazırlıklarına bireysel antrenmanla başladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaTeknik direktör Flick yeni bir sayfa açmak istiyorYeni transfer Garcia, ilk 11’in favorisiuTer Stegen ise formasını bırakmaya niyetli değilGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱