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İdil Erin Tetik

Barcelona’da soğuk rüzgarlar: Ter Stegen takımdan ayrı çalışıyor

M. ter StegenBarcelonaLa LigaJ. GarciaH. Flick

Marc-André ter Stegen ile Barcelona arasındaki anlaşmazlık, pazartesi günü yeni bir boyut kazandı. Alman kaleci, sezon öncesi hazırlıklarına bireysel antrenmanla başladı.

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