Barcelona'da Lionel Messi'nin mirası Lamine Yamal'a kaldı

Getty/GOALİdil Erin TetikBarcelona'da Lionel Messi'nin mirası Lamine Yamal'a kaldıL. YamalL. MessiA. FatiBarcelonaLa LigaBarcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, 2025-26 sezonunda formasında Lionel Messi'nin mirasını taşıyacak.Makaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinHaberin devamı aşağıdaYamal, Barcelona'nın ikonik 10 numaralı formasını devralacakFati’nin Monaco’ya transferi numarayı boşa çıkardıResmi forma tanıtımı 2 Temmuz’da yapılacakGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱