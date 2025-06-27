GFX Lamine Yamal Lionel MessiGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Barcelona'da Lionel Messi'nin mirası Lamine Yamal'a kaldı

L. YamalL. MessiA. FatiBarcelonaLa Liga

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, 2025-26 sezonunda formasında Lionel Messi'nin mirasını taşıyacak.

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