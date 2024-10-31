Barcelona'da Dani Olmo depremi: 55 milyon euro ödemişlerdi...

Getty Images SportRichard Mills ve Can ÖzerBarcelona'da Dani Olmo depremi: 55 milyon euro ödemişlerdi...D. OlmoBarcelonaP. VictorA. ChristensenLa LigaBarcelona'nın Dani Olmo ve Pau Victor'u sezonun ikinci yarısı için kaydettirip kaydettiremeyeceği konusunda endişelerinin arttığı bildiriliyor. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBarça, oyuncuları kaydetmekte sorun yaşadıOcak ayında başka sorunlar da rapor edildiOlmo, Victor & Christensen etkilendiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda