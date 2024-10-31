Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Richard Mills ve Can Özer

Barcelona'da Dani Olmo depremi: 55 milyon euro ödemişlerdi...

D. OlmoBarcelonaP. VictorA. ChristensenLa Liga

Barcelona'nın Dani Olmo ve Pau Victor'u sezonun ikinci yarısı için kaydettirip kaydettiremeyeceği konusunda endişelerinin arttığı bildiriliyor.

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  • Barça, oyuncuları kaydetmekte sorun yaşadı
  • Ocak ayında başka sorunlar da rapor edildi
  • Olmo, Victor & Christensen etkilendi
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