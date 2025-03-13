Barcelona burgers Raphinha 2025Getty/GOAL
İdil Erin Tetik

Barcelona, Benfica galibiyetini 700 euro'yla kutladı

BarcelonaŞampiyonlar LigiL. YamalShowbizRaphinhaBarcelona - BenficaBenfica

Barcelona, Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi zaferini kutlarken, burgerlere 700 €'dan fazla harcama yaptıkları ortaya çıktı.

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  • Barcelona, Portekizli rakibini geçerek rahat bir galibiyet aldı
  • Avrupa'da çeyrek finale yükseldi
  • 700 euro'luk kutlama yaptı
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