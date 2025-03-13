Barcelona, Benfica galibiyetini 700 euro'yla kutladı

Getty/GOALİdil Erin TetikBarcelona, Benfica galibiyetini 700 euro'yla kutladıBarcelonaŞampiyonlar LigiL. YamalShowbizRaphinhaBarcelona - BenficaBenficaBarcelona, Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi zaferini kutlarken, burgerlere 700 €'dan fazla harcama yaptıkları ortaya çıktı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaBarcelona, Portekizli rakibini geçerek rahat bir galibiyet aldıAvrupa'da çeyrek finale yükseldi700 euro'luk kutlama yaptıGOAL'ü WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱