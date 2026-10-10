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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Yosua Arya
Çeviri:

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 'kibirli' Real Madrid'e sert sözlerle yüklendi

Barcelona
Real Madrid
La Liga

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid'e sert bir saldırı başlatarak rakibini kibirli olmakla ve kulübünü itibarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir kampanya yürütmekle suçladı. Laporta, devam eden Negreira davasında Barcelona'nın tamamen aklanacağında ısrar ederken ezeli rakiplerinin güvenilirliğini de sorguladı.

  • Laporta ezeli rakiplere sert çıktı

    Laporta, kurumsal davranışları ve devam eden 'Negreira davası' konusundaki süregelen tutumları nedeniyle Madrid'i kamuoyu önünde eleştirdi. Barcelona Başkanı, rakiplerinin Katalan kulübünü zayıflatmak için anlatıyı manipüle ettiğine inanıyor. Laporta, cumartesi sabahı Sitges'te düzenlenen bir anma etkinliğinde basının karşısına çıkarak bu fırsatı kulübünü güçlü şekilde savunmak için kullandı. Madrid yönetimini doğrudan hedef alan Laporta, onların dikkatleri Barcelona'nın şu an sahadaki başarısından bilerek uzaklaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

  • perez laportaGetty Images

    Tam bir beraat öngörüsü

    Laporta, Barcelona'nın 'Negreira davası'nda kısa süre içinde adını temize çıkaracağından tamamen emin olmaya devam ediyor. Hukuki soruşturma, kulübün eski bir hakem yetkilisine yaptığı iddia edilen ödemelerle ilgili ve bu konu İspanyol futbolunda en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

    "Madrid'de dikkatleri başka yöne çekmek için başka konular konuşuluyor," diyen Laporta'nın sözlerini Mundo Deportivo aktardı. "Mahkemede yargılanmadan önce bizi mahkum etmeye çalıştıklarını söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Bize yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğu giderek daha net ortaya çıkıyor. Bu süreç Barca'nın aklanmasıyla sona erecek.

    "Barca'nın imajına amansız ve sürekli şekilde zarar vermeye çalışanlar, iddialarını geri çekmek zorunda kalacak. Konuyu gündemde tutmak için hukuki süreci mümkün olduğunca uzatıyorlar ama bu hiçbir yere varmıyor. Bu, Barca'yı itibarsızlaştırma girişimi. Bunu masumca yaptıklarına inanmıyorum."

  • Acil öz eleştiri talebi

    Laporta, devam eden hukuki anlaşmazlıkların ötesinde, Madrid'in son dönemdeki kurumsal kararlarını da hedef aldı. Özellikle, hem futbol hem de basketbolda son Avrupa Futbol Kulüpleri ve EuroLeague toplantılarındaki dikkat çekici yokluklarına vurgu yaptı. Ona göre bu ani yalnızlaşma, kulübün itibarına ciddi zarar veriyor.

    "Ulusal ve uluslararası düzeyde prestij, takdir ve güvenilirlik kaybeden bir kulübün tavrı hakkında çok şey söylüyor," dedi Laporta. "Bu çok açık. Çok gururlu, çok kibirli bir tavır seçiyorlar ve ne yaptıklarını kendileri bilir. Özeleştiri yapmalılar."

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  • LaportaGetty Images

    Futbol sahasına odaklanıyor

    Saha dışındaki gerilimlere ve kurumsal sürtüşmelere rağmen Laporta, Barcelona'nın son derece olumlu ivmesini vurgulamakta kararlı. Hansi Flick'in ekibi, yurt içi ve Avrupa'daki mücadelelerini sürdürürken bu "tatlı anı" korumaya çalışacak. Kulüp, sahada futbolunun konuşmasına izin vermeyi umarken, devam eden hukuki meselelerin de sonunda mahkemelerde sonuca ulaşmasını bekliyor.

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