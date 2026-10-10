Laporta, Barcelona'nın 'Negreira davası'nda kısa süre içinde adını temize çıkaracağından tamamen emin olmaya devam ediyor. Hukuki soruşturma, kulübün eski bir hakem yetkilisine yaptığı iddia edilen ödemelerle ilgili ve bu konu İspanyol futbolunda en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

"Madrid'de dikkatleri başka yöne çekmek için başka konular konuşuluyor," diyen Laporta'nın sözlerini Mundo Deportivo aktardı. "Mahkemede yargılanmadan önce bizi mahkum etmeye çalıştıklarını söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Bize yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğu giderek daha net ortaya çıkıyor. Bu süreç Barca'nın aklanmasıyla sona erecek.

"Barca'nın imajına amansız ve sürekli şekilde zarar vermeye çalışanlar, iddialarını geri çekmek zorunda kalacak. Konuyu gündemde tutmak için hukuki süreci mümkün olduğunca uzatıyorlar ama bu hiçbir yere varmıyor. Bu, Barca'yı itibarsızlaştırma girişimi. Bunu masumca yaptıklarına inanmıyorum."