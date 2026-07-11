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Gianluca Minchiotti

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Balotelli: "Ibrahimovic, Milan'ın yöneticisi mi? Zlatan, Zlatan'ın yöneticisi..."

M. Balotelli
AC Milan

Eski milli takım forveti: "Bugün bile İtalya'da benden daha iyi futbolcu görmüyorum"

Mario Balotelli, SportMediaset’e özel bir röportajda şunları söyledi: “Al Ittifaq mı? Burada mutluyum, proje iyi ve bu takımın gelişme potansiyeli var. Ayrıca Dubai’de yaşamak güzel. Ne kadar devam edeceğimi bilmiyorum, ama antrenman yapma, ter dökme, sahaya çıkma ve gol atma tutkum olduğu sürece kesinlikle devam edeceğim. Gerçi futbolun etrafındaki tüm bu şeyler beni sıkmaya başlıyor.” SuperMario, resmi maçlarda ilk kez kardeşi Enock ile birlikte oynayabilecek: “Fiziksel olarak bir canavar, iyi iş çıkaracak. Ve ben de onun canını sıkacağım...”.


SERIE A HAKKINDA

“15 yıl önceki İtalyan futbolunu özlüyorum; nasıl olduğunu, nasıl oynandığını ve o dönemdeki futbolcuları. Serie A’nın tekrar zirveye dönmesini isterim. İtalya’ya geri dönmem zor; kendime Genoa’nın son denemem olacağını söylemiştim ama kulüp her şeyi mahvetti. Yazık, çünkü şehir harikaydı, takım güçlüydü, taraftarlar muhteşemdi.”


"Sadece kalite açısından bakarsak, bugün bile İtalya’da benden daha iyi futbolcular görmüyorum; tabii ki modern futbol, daha fazla koşan ve fiziksel olarak daha güçlü oyuncuları tercih ediyor. Benim gibi oyuncular görmüyorum; çok sayıda iyi futbolcu var ama benim oyun stilime sahip olanlar yok."


MİLLİ TAKIM

Dünya Kupası’nda İtalya formasıyla atılan son gol, 12 yıl önce İngiltere’ye karşı onun golüydü: “Bu gurur duyulacak bir şey değil, aksine üzücü bir durum. Çok uzun yıllar geçti.”


  • IBRA

    Milan'ın yöneticisi Ibrahimovic hakkında: "Cevap vermem mi gerekiyor? (gülüyor, ed.) Zlatan, Zlatan'ın yöneticiliğini yapıyor... Onun yaptığı her şeye %100 kendini adadığını biliyorum."


    GONCALO RAMOS

    “Serie A, yabancı bir forvet için zorlu bir lig. Güçlü oyuncuların burada kötü performans gösterip, sonra yeniden toparlanarak yurtdışında tekrar iyi performans sergilediğini gördüm.”



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  • JUVENTUS

    "Geçmişte Juve'ye yakın mıydım? Evet, Manchester City'den sonra. Sonra Milan'a gittim, bu yüzden pişmanlık duymuyorum, bu benim seçimimdi. Elbette o dönemki Juve güçlü bir takımdı."


    ALLEGRI

    "Son zamanlarda onunla ilgili pek çok eleştiri okudum ama Milan’da onunla çalıştığımda ondan çok hoşlanmıştım. Hâlâ oysa, başarılı olacaktır.” Ve nitekim, Inter ile birlikte Azzurri’yi de gelecek sezonun şampiyonluk favorileri arasında gösteriyor. Bir de sürpriz bir eklemeyle: Roma.”





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