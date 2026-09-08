2026 dünya futbolunun zirvesine ulaşma yarışı, Fransız "France Football" dergisinin "Ballon d'Or" ödülüne aday gösterilen son 30 kişilik listeyi açıklamasının ardından resmen başladı. Ödülün sahibinin, 26 Ekim'de düzenlenmesi planlanan merakla beklenen bir törenle açıklanması bekleniyor. Liste, oyunun büyük yıldızları arasındaki rekabetin fitilini ateşlerken, altı oyuncuyla yoğun bir İspanyol varlığına ve Arjantinli efsane Lionel Messi'nin dikkat çeken dönüşüne sahne oldu.
Buna karşılık, açıklama; son derece rekabetçi liste ve beklenmedik elemeler nedeniyle dünya çapında sportif ve medyatik bir tartışma fırtınası kopardı. Zira mevcut sürümde, son dönemde Avrupa ve dünya sahalarında boy gösteren önemli isimlerin yokluğuna tanık olundu; başta Portekizli Cristiano Ronaldo ve Mısırlı yıldız Muhammed Salah gelmek üzere, geçen sezon kulüplerin ve milli takımların başarılarının mimarlarından bazılarının da sürpriz bir şekilde listede yer almaması dikkat çekti.
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