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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Ballon d'Or dünya basınını alev alev sardı: kutlamalar, şok ve bir dizi soru işareti

Real Madrid
Barcelona
Paris Saint-Germain
Bayern Münih
L. Yamal
H. Kane
İspanya
Fransa
Almanya
İngiltere

Ballon d'Or mercek altında

2026 dünya futbolunun zirvesine ulaşma yarışı, Fransız "France Football" dergisinin "Ballon d'Or" ödülüne aday gösterilen son 30 kişilik listeyi açıklamasının ardından resmen başladı. Ödülün sahibinin, 26 Ekim'de düzenlenmesi planlanan merakla beklenen bir törenle açıklanması bekleniyor. Liste, oyunun büyük yıldızları arasındaki rekabetin fitilini ateşlerken, altı oyuncuyla yoğun bir İspanyol varlığına ve Arjantinli efsane Lionel Messi'nin dikkat çeken dönüşüne sahne oldu.

Buna karşılık, açıklama; son derece rekabetçi liste ve beklenmedik elemeler nedeniyle dünya çapında sportif ve medyatik bir tartışma fırtınası kopardı. Zira mevcut sürümde, son dönemde Avrupa ve dünya sahalarında boy gösteren önemli isimlerin yokluğuna tanık olundu; başta Portekizli Cristiano Ronaldo ve Mısırlı yıldız Muhammed Salah gelmek üzere, geçen sezon kulüplerin ve milli takımların başarılarının mimarlarından bazılarının da sürpriz bir şekilde listede yer almaması dikkat çekti.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid'in altı İspanyoldan gurur duyması ve La Liga şampiyonlarının yokluğuna şaşkınlık

    İspanyol "Marca" gazetesi, İspanyol futbolunun 6 adayla yoğun bir şekilde temsil edilmesine odaklanarak Lionel Messi'nin ödül yarışına dönüşünü memnuniyetle karşıladı. Ancak gazete, geçen sezon La Liga şampiyonluğundaki belirleyici rollerine ve ilkinin "La Roja" ile Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen, Barcelonalı ikili Pedri ve Raphinha'nın beklenmedik şekilde listede yer almamasına duyduğu şaşkınlığı gizlemedi. Gazete ayrıca Cristiano Ronaldo'nun üst üste dördüncü yıl da listede bulunmayışına, geçen edisyonda dördüncü sırada yer alan Mohamed Salah'ın adaylıktan çıkarılmasına ve Paris Saint-Germain ile tüm kupaları kazanan Désiré Doué'nin listede olmamasına da dikkat çekti.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal, yıllar süren hasretin ardından Altın Kupa'yı Camp Nou'ya geri getirmeyi hayal ediyor

    Kendi cephesinden "Mundo Deportivo" gazetesi, ödüle aday gösterilen Barcelona üçlüsüne dikkat çekti: Lamine Yamal, Rodri ve Pau Cubarsi. Gazete, ödülün 2019 yılında Messi'nin sekizinci kez kazanmasından bu yana Katalan kulübünün vitrinine girmediğini belirtti. Gazete, henüz 19 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Yamal'ın altına ilk kez kavuşmak için güçlü şanslara sahip olduğunu; bunun, geçen yıl Ousmane Dembele'nin ardından ikinci sırada yer almasının ardından üçüncü adaylığı olduğunu değerlendirdi. Aynı zamanda Pedri, Raphinha ve Dani Olmo'nun yokluğuna şaşırdığını ifade etti.

  • Harry KaneGetty Images

    "Bayern'in katili" İngilizlerin çeyrek asırlık kuraklığına son verecek mi?

    İngiltere'de "Daily Mail" gazetesi, Bayern Münih ile geçirdiği tarihi sezonun ardından forvet oyuncusu Harry Kane'in güçlü varlığına odaklandı. Bu sezon Kane, 73 gol atarak takımını Bundesliga ve kupa zaferine taşıdı; bu da onu, hemşehrileri Declan Rice ve Jude Bellingham ile beklenen rekabete rağmen yarışta zorlu bir isim haline getiriyor.

    Aynı bağlamda "Mirror" gazetesi, Kane'in kariyerinin en iyisi olan bu sezonun, Michael Owen'ın 2001 yılındaki tarihi başarısından bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olması için yeterli olup olmadığını sorguladı.

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    Calcio'da şok, PSG'den güç gösterisi

    İtalyan basınına derin bir hayal kırıklığı hâkim oldu. "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın listede yer almamasına karşın Yeşil Burun Adaları kalecisi "Vozinha"nın bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gazete ayrıca İtalyan oyuncuların çarpıcı bir şekilde listenin dışında kalmasından ve İtalya Ligi temsilinin yalnızca Inter Milan'dan tek bir oyuncuyla sınırlı olmasından duyduğu endişeyi ifade etti.

    Buna karşılık Fransız "L'Équipe" gazetesi, Paris'in ezici üstünlüğünü kutlama havasına büründü. Zira Paris Saint-Germain, üst üste iki yıl listede 9 oyuncuyla temsil edilen tarihteki ilk kulüp oldu.

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    Bayern Münih'ten çifte hırs ve geleceğin yeteneği için beklenti

    Alman tarafında ise "Bild" gazetesi, 30 kişilik aday listesinde Bayern Münih'ten 4 oyuncunun yer aldığını öne çıkararak Bavyera devinin bu küresel organizasyondaki güçlü varlığını övdü.

     Gazete ayrıca genç Lennart Karl'ın en iyi yükselen oyuncu ödülü yarışına dahil olmasına özel bir önem atfederek, onu Alman futbolunun geleceğinin en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterdi.