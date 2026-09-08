İngiltere'de "Daily Mail" gazetesi, Bayern Münih ile geçirdiği tarihi sezonun ardından forvet oyuncusu Harry Kane'in güçlü varlığına odaklandı. Bu sezon Kane, 73 gol atarak takımını Bundesliga ve kupa zaferine taşıdı; bu da onu, hemşehrileri Declan Rice ve Jude Bellingham ile beklenen rekabete rağmen yarışta zorlu bir isim haline getiriyor.

Aynı bağlamda "Mirror" gazetesi, Kane'in kariyerinin en iyisi olan bu sezonun, Michael Owen'ın 2001 yılındaki tarihi başarısından bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olması için yeterli olup olmadığını sorguladı.