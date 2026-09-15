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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Bağırış çağırış yok, kaos yok: Maresca efsanelere halef olma lanetini kırdı mı?

FEATURES
P. Guardiola
E. Maresca
S. Ferguson
A. Bouaddi
M.City - Norwich City
M.City
Norwich City
Lig Kupası
M.City - Sunderland
Sunderland
Premier Lig
İspanya
İtalya
İskoçya
Fas
İngiltere

Gürültülü müzik ve hatta sessizlik!

Enzo Maresca'nın görevi, modern futbolun en zor teknik direktörlük görevlerinden biri olacaktı. Kulübün tarihini yazan, İngiltere'de ve Avrupa'da rekabetin şeklini değiştiren bir dönemin ardından, Pep Guardiola gibi bir efsanenin yerine Manchester City'ye gelen bir teknik direktör, kendisini aynı mirası koruma zorunluluğuyla karşı karşıya buluyor; üstelik selefiyle yapılan bitmek bilmeyen kıyaslamaların ortasında.

Ancak sezonun ilk haftalarının ardından, Maresca'nın bu görevi birçok kişinin beklediğinden daha az karmaşık bir işmiş gibi ele aldığı görülüyor. Teknik direktör, Manchester City'yi Premier Lig'in başında dört maçlık bir galibiyet serisine taşıdı ve takım, puan tablosunun zirvesini Arsenal ile paylaştı; erken belirtiler ise şampiyonluk mücadelesinin yeniden bu iki takım arasında sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

En önemli galibiyet ise olumlu sonuçlar serisinde yalnızca yeni bir kazanç olmakla kalmadı, en zorlu yerde ve koşullarda geldi; City, Phil Foden'in kırmızı kart görmesinin ardından maçın büyük bir bölümünü on kişiyle oynamak zorunda kalmasına rağmen, Old Trafford'dan Manchester United karşısında 1-0'lık değerli bir galibiyetle döndü.

Sonucun kendisinden daha önemli olan ise takımın tepkisiydi. City oyuncuları paniğe kapılmış ya da şaşkına dönmüş bir halde görünmediler; aksine sona kadar sükûnetlerini korudular. Bu, belki de Maresca döneminin başlangıcında en çok hayranlık uyandıran özellik haline geldi.

  • Enzo MarescaGetty

    Sahada sakinlik, antrenmanlarda gürültülü müzik

    Maresca'nın kişiliğinin belki de en önemli özelliklerinden biri, baskıyla başa çıkma biçiminde yatıyor. Teknik direktör, geçtiğimiz eylül ayına dair anılarını hatırladı; o dönemde Chelsea'yi çalıştırıyordu ve kalecisi Robert Sanchez, Old Trafford'da Manchester United karşısında oynanan maçın başlamasından sadece beş dakika sonra kırmızı kart görmüştü.

    O akşam tamamen farklıydı. Maresca çok erken değişiklikler yapmak zorunda kaldı; ilk yedi dakika içinde iki oyuncu değişikliğine gitti ve takımının şeklini fiilen beş savunmacılı bir düzene çevirdi, ancak sonucu maçın bitiş düdüğüne kadar koruyamadı.

    Yaklaşık bir yıl sonra Maresca, aynı durumla başa çıkmada çok daha olgun görünüyordu. Kırmızı karttan sonra köklü değişiklikler yapmak için acele etmedi; aksine takımına, olan biteni anlamak ve buna uyum sağlamak için yeterli zamanı tanıdı. Rayan Cherki'yi sağ tarafa çekmesi ve devre arasında onu Iliman Ndiaye ile değiştirmesi, maçtaki en dikkat çekici taktiksel kararlarından biriydi.

    Bu sükûnet yalnızca sahadaki bir davranış değildi; teknik direktörün saha dışındaki kişiliğinin de bir parçası hâline geldi. Basın toplantılarında Maresca gülümseyen ve sakin bir görüntü çiziyor, sorulara Manchester City taraftarının Guardiola yıllarında alışkın olduğu tablodan tamamen farklı bir üslupla yaklaşıyor.

    Manchester United karşısında alınan galibiyetin ardından, Erling Haaland ve onun bu sezonki performansı sorulduğunda Maresca, ünlü bir sözden esinlenen bir ifadeyle gülümseyerek yanıt verdi: "Mutlu bir eş, mutlu bir hayat demektir. Bizim için ise mutlu bir Erling, mutlu bir hayat demektir."

    Basit ve neşeli bir cümle, ancak yeni teknik direktörün kişiliğinden çok şey yansıtıyor. Maresca, Guardiola'nın bir başka versiyonunu yaratmaya çalışmıyor; aksine kendisi olmakta kararlı görünüyor. Bu bilgi "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

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  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    Guardiola'ya benzemiyor: İşte asıl fikir

    Manchester City, Maresca'nın göreve getirildiğini duyurduğu andan itibaren Guardiola ile karşılaştırılması kaçınılmazdı. Zira Maresca yalnızca başarılı bir takım devralmadı; kazanmaya alışmış bir sistem, net bir kimliğe sahip futbolu izlemeye alışmış bir taraftar kitlesi ve yıllarca günlük yaşamlarının ayrıntılarına derin izler bırakan bir teknik direktörün yönetimi altında çalışmış oyuncular devraldı.

    Ancak iki adam arasındaki fark teknik alanda bile göze çarpıyor. Guardiola maçlar boyunca oldukça hareketliydi; sürekli bağırıyor, oyuncularını yönlendiriyor ve neredeyse her ayrıntıya tepki veriyordu. Maresca ise daha sakin görünüyor; çoğu zaman kollarını göğsünde kavuşturmuş, neredeyse hiç kıpırdamadan duruyor ve müdahale etmeden önce maçı izliyor.

    Dikkat çekici olansa bu sakinliğin fikir eksikliği ya da zayıf bir etki anlamına gelmemesi. Aksine Maresca, kişiliğini farklı bir şekilde ortaya koymak istiyor gibi görünüyor.

    Antrenmanlar bile gözle görülür bir değişime sahne oldu; müzik çalışma ortamının bir parçası hâline geldi ve Maresca'nın bizzat "bum, bum, bum" tarzı olarak tanımladığı gürültülü house müziği çalınmaya başlandı.

    Teknik direktör için fikir basit: oyuncuları daha mutlu kılmak. Bunun da sahadaki performanslarına yansıyabileceğine inanıyor. Böylece Maresca, Guardiola'nın mirasını silmeye çalışmıyor; aksine ona kendi kişiliğinden bir şeyler ekliyor.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Diaz, kulis arkasında değişen şeyi açıkladı

    Maresca'nın yarattığı değişim yalnızca genel atmosferle sınırlı kalmıyor, teknik ve antrenman detaylarına kadar uzanıyor. Manchester City'nin yeni kaptanı Ruben Dias, takımın son yıllarda üzerine inşa edildiği temeller hâlâ yerinde olmakla birlikte, teknik direktörün kendi fikirlerini kattığını açıkladı.

    Dias, antrenmanlardan başlayıp baskı yapma tarzı ve savunma yöntemiyle ilgili bazı detaylara kadar uzanan net değişiklikler bulunduğunu ve bunların Maresca'nın kendine özgü fikirlerini yansıttığını söyledi.

    Ancak Portekizli defans oyuncusu, aynı zamanda takımın oyun tarzında net bir süreklilik olduğunun altını çizdi. Bu da belki de Maresca'nın erken dönemdeki başarısının anahtarlarından biri.

    Zira o, Manchester City'ye sıfırdan başlamak için gelmedi ve başarısını kanıtlamış bir sistemi yıkmaya çalışmadı; bunun yerine temeli korumayı ve takıma kendi imzasını kazandıracak kademeli değişiklikler yapmayı seçti.

    Dias, birçok şeyin değiştiğini, ancak takımın kimliğinin ve oyun tarzının kulübün alışkın olduğu şeye hâlâ çok yakın olduğunu söyledi. İşte çelişki de burada yatıyor: Maresca, City'yi değiştiriyor ama onu tamamen değiştirmeye çalışmıyor.

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    Guardiola ile karşılaştırmalar bir baskı oluşturmuyor

    Maresca'nın göreve getirildiğinin açıklanmasından bu yana, onun görevi ile David Moyes'in 2013 yılında Manchester United'da Sir Alex Ferguson'ın yerine geçtiği dönem arasında pek çok kıyaslama ortaya çıktı. O tecrübe, kulüp efsanelerinin yerine gelen teknik direktörlerin en meşhur başarısızlık hikâyelerinden biriydi.

    Moyes, Ferguson'ın Manchester United'ın başında geçirdiği 27 yılın ardından Old Trafford'a adım attı, ancak beklentilerin büyüklüğüne dayanamadı ve görevden alınmadan önce on aydan fazla dayanamadı. İşte bu nedenle Maresca, Guardiola gibi bir teknik direktörün yerine geçmenin olağanüstü riskler taşıdığının gayet iyi farkında.

    Tanıtım basın toplantısı sırasında teknik direktör, Ferguson ve Arsene Wenger gibi başka örneklere de değinerek, kulüplerin uzun süre başlarında bulunan teknik direktörlerin ayrılışının ardından farklı derecelerde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

    Ancak Maresca bu kıyaslamaları bir tehdit olarak değerlendirmedi. Aksine, Guardiola hakkındaki konuşmaların devam edeceğini açıkça dile getirdi, fakat bunun "kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını" vurguladı; bu da belki şimdiye kadarki çalışma tarzının pek çok yönünü açıklıyor.

  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    Arsenal tokadının ardından güçlü bir başlangıç

    Mariscá'nın başlangıcının tamamen mükemmel olmadığını unutmak kolay. Zira Manchester City, Community Shield maçında Arsenal karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi almıştı; bu sonuç, yeni teknik direktörün bu büyüklükte bir takımı yönetme kabiliyetine dair erkenden bir soru işareti kapısı açabilecek bir sonuçtu.

    Ancak yanıt hızlı geldi. City, art arda beş galibiyete ulaşan bir seri elde etti; bunların arasında Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında alınan galibiyet de vardı. Ardından Premier Lig'deki güçlü çıkışını sürdürdü.

    Sonra Old Trafford'da Manchester United karşısında kazanılan galibiyet, Mariscá'nın başlangıcına ekstra bir ivme kazandırdı; bunun nedeni yalnızca rakibin önemi değil, aynı zamanda takımın maçın koşullarıyla başa çıkma biçimiydi.

    İşte tam da bu, başlangıcı ilgi çekici kılan şey. Mariscá sadece kazanmıyor; takım aynı zamanda dengesini kaybetmeden krizlerle nasıl başa çıkacağını öğreniyor gibi görünüyor.

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    Asıl sınav şimdi başlıyor

    Bununla birlikte, büyük sorular hâlâ ertelenmiş durumda. Manchester City, yeni teknik direktörüyle henüz ilk adımlarını attı; sezon uzun ve rekabet, haftalar geçtikçe daha da acımasız olacak.

    Kulüp, yaz transfer döneminde kadrosunda köklü değişiklikler de yaptı; bu da Maresca'nın sadece Guardiola'nın halefi olmakla kalmayıp, aynı zamanda takımın yeni bir versiyonunu inşa etmeye çalıştığı anlamına geliyor.

    Lig Kupası'ndaki şampiyonluğu savunma yolculuğu, Etihad Stadyumu'nda Norwich City ile yapılacak karşılaşmayla başlıyor; ardından üç gün sonra Premier Lig'de Sunderland'ı ağırlayacak.

    Maresca bu iki maçı iki yeni galibiyetle geçmeyi başarırsa, Manchester City kariyerine neredeyse kusursuz bir başlangıç yapmaya yaklaşacak. Ancak rakamlardan daha önemli olan, baskıyla başa çıkma biçimini sürdürmesi olacak.

    Şimdiye kadar, Maresca görevin temel kuralını kavramış görünüyor: Guardiola olamaz ve olmasına da gerek yok.

    Nasıl kazanacağını bilen bir takım devraldı, ancak ona farklı bir şey sunmayı seçti: krizlerde sükûnet, saha dışında daha rahat bir kişilik ve antrenmanlarda ile maçlarda yeni fikirler.

    İşte bu yüzden, sezon başlamadan önce ürkütücü görünen "imkânsız görev" yavaş yavaş yaşayabilir bir projeye dönüşmeye başladı. Maresca henüz Guardiola'nın gölgesinden çıkmış değil, ancak kendi gölgesini oluşturmaya çoktan başladı.

Lig Kupası
M.City crest
M.City
MCI
Norwich City crest
Norwich City
NOR
Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
Sunderland crest
Sunderland
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