Ayub Bouadi... Brezilya'nın yıldızlarını alt eden Faslı orta saha oyuncusu

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, 18 yaşındaki oyuncunun kendine güvenini en iyi özetleyen an, MetLife Stadyumu'nda oynanan maçın 87. dakikasında yaşandı; o anda, pasından etkilendiğini göstermek için takım arkadaşı Youssef Belamri'yi alkışlarken, Oysa top hala ona doğru geliyordu.

Futbol dünyasında, kritik anlarda konsantrasyonun bozulmasını önlemek için, coşkulu alkışlar veya sırt sıvazlamalar gibi teşvik edici jestlerin, oyun durana kadar ertelenmesi veya en azından güvenli bir mesafeden yapılması gelenekseldir.

Bu nezaket gösterileri genellikle sahada daha acil görevler olduğunda, örneğin takımınızın savunma üçgeninde size doğru gelen bir pası kontrol etmek gibi, ve dünyanın en büyük turnuvasında başa baş giden bir maçın son dakikalarında, ancak Bouadi, topa dokunmadan önce kollarını kaldırıp Belamri'ye alkışlamak için yeterli zamanı ve alanı olduğunu çok iyi biliyordu.

Bu an, Fransız Lille yıldızının dün sergilediği büyük özgüven dolu performansı tam olarak yansıtıyordu; bu performans, başlı başına taraftarların coşkulu alkışlarını hak ediyordu.

Genç ve gelecek vaat eden yeteneklerin, genellikle büyük deneyim ve özel fiziksel gelişim gerektiren orta saha pozisyonunda Dünya Kupası turnuvalarında dikkatleri üzerine çekmesi çok nadirdir.