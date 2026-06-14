Genç yıldız Ayoub Bouadi, orta sahada sergilediği tarihi performansla Fas milli takımının Brezilya ile oynadığı maçın kahramanı oldu. Genç yaşına rağmen nadir görülen bir futbol olgunluğu sergileyen Bouadi, Atlas Aslanları’nı Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında heyecan verici bir 1-1 beraberliğe taşıdı.
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Ayub Bouadi... Brezilya'nın yıldızlarını alt eden Faslı orta saha oyuncusu
Nadir bir cesaret
İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, 18 yaşındaki oyuncunun kendine güvenini en iyi özetleyen an, MetLife Stadyumu'nda oynanan maçın 87. dakikasında yaşandı; o anda, pasından etkilendiğini göstermek için takım arkadaşı Youssef Belamri'yi alkışlarken, Oysa top hala ona doğru geliyordu.
Futbol dünyasında, kritik anlarda konsantrasyonun bozulmasını önlemek için, coşkulu alkışlar veya sırt sıvazlamalar gibi teşvik edici jestlerin, oyun durana kadar ertelenmesi veya en azından güvenli bir mesafeden yapılması gelenekseldir.
Bu nezaket gösterileri genellikle sahada daha acil görevler olduğunda, örneğin takımınızın savunma üçgeninde size doğru gelen bir pası kontrol etmek gibi, ve dünyanın en büyük turnuvasında başa baş giden bir maçın son dakikalarında, ancak Bouadi, topa dokunmadan önce kollarını kaldırıp Belamri'ye alkışlamak için yeterli zamanı ve alanı olduğunu çok iyi biliyordu.
Bu an, Fransız Lille yıldızının dün sergilediği büyük özgüven dolu performansı tam olarak yansıtıyordu; bu performans, başlı başına taraftarların coşkulu alkışlarını hak ediyordu.
Genç ve gelecek vaat eden yeteneklerin, genellikle büyük deneyim ve özel fiziksel gelişim gerektiren orta saha pozisyonunda Dünya Kupası turnuvalarında dikkatleri üzerine çekmesi çok nadirdir.
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Matematik dehası
Geleneksel görüşe göre, bu pozisyonda oynayan oyuncuların fiziksel olarak gelişmeleri uzun zaman alır; ayrıca orta sahadan oyunu yönlendirmek için gerekli taktiksel anlayışı tam olarak kavramaları da gerekir. Ancak fiziksel açıdan Bouadi herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. 185 cm boyunda, atletik bir yapıya sahip ve bitmek bilmeyen bir enerji rezervine sahip olan Bouadi, New Jersey'deki kavurucu güneşin altında oynanan maçın sonlarında yorgunluktan etkilenmeyen az sayıdaki oyuncudan biriydi.
Yaşına göre üstün olan futbol zekası, akademik geçmişi göz önüne alındığında şaşırtıcı gelmiyor. Oyuncu, matematik alanında üniversite diploması almak için okuyor ve alanlara ve doğru pozisyon almaya dair doğuştan gelen anlayışı göz önüne alındığında, geometri bilgisinin onun için bir güç kaynağı olduğu açık.
Alan algısına duyduğu bu güven üzerine, teknik direktör Mohamed Wahbi, Boadi'ye hareket etme konusunda tam özgürlük verdi. Boadi'nin boşlukları kapatma ve doğru zamanda takım arkadaşlarına destek olma yeteneğini bildiği için, her zaman pas vermeye hazırdı. Boadi'nin 87 top dokunuşuna ulaşan başka hiçbir Faslı oyuncu yoktu.
Oyuncunun top dokunuş haritası, bunların büyük bir kısmının hücum üçgeninin sağ kanadında gerçekleştiğini gösteriyor. Fas'ın en etkili oyuncusu Achraf Hakimi'nin bulunduğu bu kanatta, Faslılar saldırılarının %47'sini bu cepheden yönlendirdi ve Bouadi, sayısal üstünlük yaratmak ve Paris Saint-Germain'in bekini serbest bırakmak için bu tarafa doğru hareket etti.
Hassas paslarının yanı sıra, Bouadi'nin topu ileriye doğru yaptığı uzun koşular da öne çıktı ve bu, Fas'ın ilerlemesine ve ilk yarıda tamamen düzensiz bir performans sergileyen Brezilya orta sahasını delmesine yardımcı oldu.
Bouadi, maç boyunca 53 kez topu ileriye taşıdı ve en yakın rakibi olan Faslı orta saha oyuncusu Ezzedine Ounahi'den 15 fark attı. Bunun bir örneği, Bouadi'nin kendi ceza sahasının kenarından başlattığı bir ataktı.
Aslan yürekli bir genç
Bouadi'nin gerçek parlaklığı, top rakibin elindeyken açıkça ortaya çıktı; yavaş tempoya alışmış Brezilya milli takımını şaşırtan yüksek ve agresif baskıyı yönetmeye katkıda bulundu.
Bouadi, maçın ilk dakikasından itibaren bu tarzı dayatmaya başladı; maçın ilk dakikasında Casemiro'ya baskı uyguladı ve orta sahada nominal olarak savunma rolüne sahip olmasına rağmen, bu erken dakikalardaki paslaşmalar sırasında sahanın ilerleyen bölgelerinde düzenli olarak yer aldı.
Genç oyuncu, pozisyonuyla ilgili geleneksel ve zorlu görevlerden kaçınmadı; tam tersine, sert mücadelelerde güçlü bir şekilde atıldı ve ikinci toplar için şiddetle savaştı.
Kulüp düzeyinde, Bouadi, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Lille'de forma giyiyor ve geçen sezonu 17 yaşında başlamasına rağmen oyunun fiziksel yönünden keyif aldı.
The Athletic gazetesinden alınan ve özel ölçütler kullanılarak oyuncuları karşılaştıran grafikte, Bouadi'nin Avrupa'nın beş büyük ligindeki orta saha oyuncuları arasında top kazanma yüzdesinde %92'lik bir oranla yer aldığı görülüyor. Bu, sadece %8'lik bir kesimin onu geride bıraktığı anlamına geliyor. Ligde 2329 dakika oynadı ve bu, Avrupa'nın beş büyük liginde en çok dakika oynayan dördüncü genç oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu da, agresif oyun stiline rağmen yüksek dayanıklılık kapasitesini teyit ediyor.
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Vinícius'un tuzağından kaçmak
Fas milli takımı, şok edici bir başlangıcın ardından dün nispeten gerilemeye başladı; rakibin top hakimiyetini ele geçirmesine rağmen, ilk yarıda 11 kez dokunduğu Brezilya ceza sahası içinde ikinci yarıda sadece 2 kez dokunabildi. Ancak Bouadi’nin sakinliği ve orta sahanın derinliklerindeki istikrarı sayesinde savunma gerçek bir tehdit hissetmedi, ve takım sıkı savunma düzenini korudu.
Bu sakinlik, Brezilya'nın hücum üçgeninde baskı kurma girişimlerini boşa çıkarmaya da yardımcı oldu. Bouadi, yoğun baskı altında defalarca markajdan kurtulmayı başardı.
Bir pozisyonda, Buaidi, Brezilya'nın yıldızı Vinícius Júnior tarafından ceza sahası içinde ve sırtı sahaya dönük olarak takip edilmesine rağmen, sakin bir şekilde Real Madrid'in kanat oyuncusunu omzuyla uzaklaştırmayı başardı ve topu kaleci Yassine Bono'ya geri pasladı.
Ardından Bono, ceza sahası kenarında ona yine yüksek ve yavaş bir pas gönderdi; bu, Bouadi'den Vinícius Júnior'u atlatmak için mükemmel bir dokunuş gerektiren isabetsiz bir karardı ve bir kez daha top kontrolü mükemmeldi, bu da ona bir faul kazandırdı ve tehlikeden kurtulmasını sağladı.
Bu performans, orta sahada ve en büyük spor sahnesinde olağanüstü ve olgun bir performanstı ve bu durum kesinlikle Avrupa'nın dört bir yanındaki büyük ve seçkin kulüplerin dikkatini çekecektir.
Bununla birlikte, transfer spekülasyonları bekleyebilir, çünkü Bouadi'nin odak noktası şu anda tamamen Fas milli takımının bu dünya şampiyonasında zafere ulaşmasına yardımcı olmak.
- Getty Images Sport
Dil ve Ayak Şampiyonu
Maçtan sonra "The Athletic" gazetesi muhabiri David Ornstein'a yaptığı açıklamada Bouadi şunları söyledi: "Şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanıyorum ve bu konuya şu anda cevap veremem. Elbette, bazı kulüplerin beni transfer etmekle ilgilendiğini bilmek beni gerçekten mutlu ediyor, ancak şu anda tüm dikkatim Fas ile Dünya Kupası'na odaklanmış durumda ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi vereceğiz."
Bu yanıt, oyuncunun olgunluğunu yansıtıyordu. Bouadi'nin yetenekleri, akademide edindiği hitabet ve nezaket becerilerini de içeriyor. 2023 yılında, Fransa'nın dört bir yanındaki profesyonel akademilerden oyuncuların katıldığı hitabet ve halka hitap yarışmasını kazanmıştı.
Cumartesi gecesi ABD'nin New Jersey kentinde, genç yıldız Ayub Bouadi, saha içinde net ve etkileyici bir yanıt vermeyi tercih etti.