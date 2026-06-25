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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Ateşli bir mesajla… Pedri, Alvarez transferi serisine damgasını vurdu

Transfers
La Liga
Barcelona
Atletico Madrid
Pedri
J. Alvarez
İspanya

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Pedri, Dünya Kupası’nı kazanan 2010 kuşağı ile İspanyol futbol tarihine kendi sayfasını yazmaya çalışan mevcut kadro arasındaki benzerlik ve farklılıklardan bahsetti.

Marca gazetesi, Pedri’nin Teledeporte kanalına verdiği röportajdaki açıklamalarını yayınladı.

Pedri, “Futbolun, 2010’da oynanan futbola kıyasla çok değiştiğini düşünüyorum” dedi.

"2010 kuşağı muhteşem bir futbol sergiliyordu, saha içinde harika bir uyum içindeydi ve çok kaliteli oyunculara sahipti" diye ekledi.

Pedri, iki dönem arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak istemedi ve modern futbolun fiziksel açıdan daha güçlü, temposu daha hızlı ve daha doğrudan hale geldiğini, düşünme ve karar verme süresinin ise daha kısa olduğunu açıkladı.

Ancak Pedri, 2010 milli takımı ile şu anki milli takım arasında açık bir ortak nokta olduğunu ve bunun da kazanma zihniyeti olduğunu belirtti.

“Benzerlikler, her şeyden önce, tıpkı onların yaptığı gibi, Euro’yu kazandıktan sonra buraya gelmiş olmamızda yatıyor. Umarım onların başardığını biz de başarabiliriz,” dedi.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez'i çok beğeniyorum... Ve Barcelona'da en iyi oyuncuların olmasını istiyorum

    Aynı zamanda Pedri, Atlético Madrid’in yıldızı Arjantinli forvet Julián Álvarez’e hayranlığını gizlemedi.

    "Alvarez'i çok beğeniyorum ve her zaman onun Barcelona'nın en iyi oyuncularından biri olmasını istediğimi söylerdim" dedi.

    "Bu transferin gerçekleşmesi için pek çok şeyin olması gerekiyor. Kulübün işlerine karışmak istemiyorum, ancak transferin gerçekleşmesini umuyorum; bu kesinlikle memnuniyetle karşılanacaktır" diye ekledi.

    Barcelona, hücumunu güçlendirmek için Alvarez’i temel hedef olarak görüyor; ancak Atlético Madrid, Barça’ya karşı büyük öfke duyuyor ve oyuncusunun kalmasında ısrarcı davranıyor.

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