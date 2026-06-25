Ateşli bir mesajla… Pedri, Alvarez transferi serisine damgasını vurdu

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Pedri, Dünya Kupası’nı kazanan 2010 kuşağı ile İspanyol futbol tarihine kendi sayfasını yazmaya çalışan mevcut kadro arasındaki benzerlik ve farklılıklardan bahsetti.

Marca gazetesi, Pedri’nin Teledeporte kanalına verdiği röportajdaki açıklamalarını yayınladı.

Pedri, “Futbolun, 2010’da oynanan futbola kıyasla çok değiştiğini düşünüyorum” dedi.

"2010 kuşağı muhteşem bir futbol sergiliyordu, saha içinde harika bir uyum içindeydi ve çok kaliteli oyunculara sahipti" diye ekledi.

Pedri, iki dönem arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak istemedi ve modern futbolun fiziksel açıdan daha güçlü, temposu daha hızlı ve daha doğrudan hale geldiğini, düşünme ve karar verme süresinin ise daha kısa olduğunu açıkladı.

Ancak Pedri, 2010 milli takımı ile şu anki milli takım arasında açık bir ortak nokta olduğunu ve bunun da kazanma zihniyeti olduğunu belirtti.

“Benzerlikler, her şeyden önce, tıpkı onların yaptığı gibi, Euro’yu kazandıktan sonra buraya gelmiş olmamızda yatıyor. Umarım onların başardığını biz de başarabiliriz,” dedi.